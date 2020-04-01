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ราคาปัจจุบัน Trust Wallet วันนี้ คือ 0.3993 THB มูลค่าตลาด TWT เท่ากับ 171,643,303.823178 THB ติดตามการอัปเดตราคา TWT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Trust Wallet วันนี้ คือ 0.3993 THB มูลค่าตลาด TWT เท่ากับ 171,643,303.823178 THB ติดตามการอัปเดตราคา TWT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TWT

ข้อมูลราคา TWT

TWT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TWT

โทเคโนมิกส์ TWT

การคาดการณ์ราคา TWT

ประวัติ TWT

TWT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TWTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TWT

TWT USDT-M Futures

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Trust Wallet โลโก้

ราคา Trust Wallet(TWT)

ราคาปัจจุบัน 1 TWT เป็น THB

฿13.089054
฿13.089054฿13.089054
-0.05%1D
THB
Trust Wallet (TWT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:34:36 (UTC+8)

ราคา Trust Wallet วันนี้

ราคาปัจจุบัน Trust Wallet (TWT) วันนี้ ฿ 0.3993, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TWT เป็น THB คือ ฿ 0.3993 ต่อ TWT.

Trust Wallet มีอันดับที่ #138 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 171.64M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 429.86M TWT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TWT เทรดระหว่าง ฿ 0.3871 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4039 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 89.088334166773967894 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.212336329268789

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TWT เคลื่อนไหว -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 82.48K.

Trust Wallet (TWT) ข้อมูลการตลาด

No.138

฿ 171.64M
฿ 171.64M฿ 171.64M

฿ 82.48K
฿ 82.48K฿ 82.48K

฿ 399.24M
฿ 399.24M฿ 399.24M

429.86M
429.86M 429.86M

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

42.99%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Trust Wallet คือ ฿ 171.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 82.48K อุปทานหมุนเวียนของ TWT คือ 429.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 999860531.46 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 399.24M

ประวัติราคา Trust Wallet THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.3871
฿ 0.3871฿ 0.3871
ต่ำสุด 24h
฿ 0.4039
฿ 0.4039฿ 0.4039
สูงสุด 24h

฿ 0.3871
฿ 0.3871฿ 0.3871

฿ 0.4039
฿ 0.4039฿ 0.4039

฿ 89.088334166773967894
฿ 89.088334166773967894฿ 89.088334166773967894

฿ 0.212336329268789
฿ 0.212336329268789฿ 0.212336329268789

-0.48%

-0.05%

+1.94%

+1.94%

ประวัติราคา Trust Wallet (TWT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Trust Wallet ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.006548-0.05%
30 วัน฿ +0.0544+15.77%
60 วัน฿ -0.0008-0.20%
90 วัน฿ -0.0831-17.23%
การเปลี่ยนแปลงราคา Trust Wallet ในวันนี้

วันนี้ TWT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006548 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Trust Wallet ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0544 (+15.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Trust Wallet ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TWT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0008 (-0.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Trust Wallet ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0831 (-17.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Trust Wallet (TWT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Trust Wallet

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Trust Wallet ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Trust Wallet วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TWT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

TWT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.3914 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และศูนย์กลางของตลาด ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนล่างของระบบโครงสร้างราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ส่วนโครงสร้างระยะยาวยังคงอยู่ในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวในเชิงกลางๆ ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเริ่มเกิดความขัดแย้งในเชิงสอดคล้อง โดยเส้น MACD กำลังลดลงและแสดงสัญญาณขาย ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด สำหรับ KDJ และ StochRSI พบว่าค่าตัวเลขสะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของความผันผวนในระยะสั้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร่งด่วนและค่าเฉลี่ยช้าเคลื่อนที่แยกกันในลักษณะชั้นวาง แม้ว่าฝ่ายซื้อจะพยายามผลักดันราคาให้สูงขึ้น แต่ขาดแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย ขณะเดียวกันแรงขายที่สะสมอยู่ในระดับราคาสูงก็ยังคงกดดันตลาด ทำให้สถานการณ์ตลาดอยู่ในระยะรอคอยเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของพลังงานตลาด แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.3893 (S2) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0021 ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 0.3921 (S1) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0007 สำหรับระดับศูนย์กลางสำคัญที่ 0.3951 ถือเป็นจุดอ้างอิงระยะไกล ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0037 หากสามารถทะลุแนว S1 ได้ แนวโน้มเป้าหมายถัดไปจะขยับไปยังแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.3979 แต่หากราคาหลุดแนวรับ S2 ก็อาจทดสอบแนวรับในระดับที่ต่ำกว่า ขณะนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ที่มีการซื้อขายหนาแน่น ทำให้พื้นที่ขยับตัวทั้งด้านบนและด้านล่างถูกจำกัดอย่างชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Trust Wallet?

ราคาของ TWT (Trust Wallet Token) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของโลกคริปโต
2. การใช้งานแอป Trust Wallet และการเติบโตของผู้ใช้งาน
3. ประสิทธิภาพของระบบนิเวศ Binance เนื่องจาก TWT อยู่บน BNB Chain
4. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินคริปโต
7. การแข่งขันกับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินรายอื่น
8. การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin และเหรียญอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งสำคัญ
9. การเติบโตของภาค DeFi
10. กลไกการจัดการอุปทานโทเค็นและการเผาโทเค็น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Trust Wallet วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ TWT (Trust Wallet Token) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการคำนวณกำไร/ขาดทุน TWT เป็นโทเค็นหลักของ Trust Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินคริปโตที่ได้รับความนิยม การติดตามราคาช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุน

การคาดการณ์ราคา Trust Wallet

การคาดการณ์ราคา Trust Wallet (TWT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TWT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Trust Wallet (TWT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Trust Wallet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Trust Wallet จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TWT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Trust Wallet

วิธีการซื้อและลงทุน Trust Wallet ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Trust Wallet หรือยัง? การซื้อ TWT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Trust Wallet ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Trust Wallet (TWT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Trust Wallet จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Trust Wallet (TWT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Trust Wallet ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Trust Wallet ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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การซื้อ Trust Wallet (TWT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Trust Wallet ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Trust Wallet อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Account AbstractionBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Trust Wallet

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:34:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Trust Wallet (TWT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trust Wallet

TWT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TWT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TWT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Trust Wallet (TWT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Trust Wallet ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TWT/USDT
฿13.049718
฿13.049718฿13.049718
-0.30%
206.90K (USDT)
TWT/USDC
฿13.039884
฿13.039884฿13.039884
-0.32%
141.09K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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TWT
TWT
THB
THB

1 TWT = 13.089054 THB