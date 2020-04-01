ราคา Trust Wallet(TWT)
ราคาปัจจุบัน Trust Wallet (TWT) วันนี้ ฿ 0.3993, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TWT เป็น THB คือ ฿ 0.3993 ต่อ TWT.
Trust Wallet มีอันดับที่ #138 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 171.64M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 429.86M TWT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TWT เทรดระหว่าง ฿ 0.3871 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4039 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 89.088334166773967894 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.212336329268789
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TWT เคลื่อนไหว -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 82.48K.
No.138
42.99%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Trust Wallet คือ ฿ 171.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 82.48K อุปทานหมุนเวียนของ TWT คือ 429.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 999860531.46 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 399.24M
-0.48%
-0.05%
+1.94%
+1.94%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Trust Wallet ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.006548
|-0.05%
|30 วัน
|฿ +0.0544
|+15.77%
|60 วัน
|฿ -0.0008
|-0.20%
|90 วัน
|฿ -0.0831
|-17.23%
วันนี้ TWT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006548 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0544 (+15.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TWT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0008 (-0.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0831 (-17.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Trust Wallet ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TWT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
TWT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.3914 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และศูนย์กลางของตลาด ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนล่างของระบบโครงสร้างราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ส่วนโครงสร้างระยะยาวยังคงอยู่ในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวในเชิงกลางๆ ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเริ่มเกิดความขัดแย้งในเชิงสอดคล้อง โดยเส้น MACD กำลังลดลงและแสดงสัญญาณขาย ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด สำหรับ KDJ และ StochRSI พบว่าค่าตัวเลขสะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของความผันผวนในระยะสั้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร่งด่วนและค่าเฉลี่ยช้าเคลื่อนที่แยกกันในลักษณะชั้นวาง แม้ว่าฝ่ายซื้อจะพยายามผลักดันราคาให้สูงขึ้น แต่ขาดแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย ขณะเดียวกันแรงขายที่สะสมอยู่ในระดับราคาสูงก็ยังคงกดดันตลาด ทำให้สถานการณ์ตลาดอยู่ในระยะรอคอยเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของพลังงานตลาด แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.3893 (S2) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0021 ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 0.3921 (S1) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0007 สำหรับระดับศูนย์กลางสำคัญที่ 0.3951 ถือเป็นจุดอ้างอิงระยะไกล ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0037 หากสามารถทะลุแนว S1 ได้ แนวโน้มเป้าหมายถัดไปจะขยับไปยังแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.3979 แต่หากราคาหลุดแนวรับ S2 ก็อาจทดสอบแนวรับในระดับที่ต่ำกว่า ขณะนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ที่มีการซื้อขายหนาแน่น ทำให้พื้นที่ขยับตัวทั้งด้านบนและด้านล่างถูกจำกัดอย่างชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Trust Wallet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Trust Wallet ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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