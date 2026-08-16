Nakamoto Games (NAKA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 21:39:35 (UTC+8) ราคา Nakamoto Games วันนี้
ราคาปัจจุบัน Nakamoto Games (NAKA) วันนี้
฿ 0.02879, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NAKA เป็น THB คือ ฿ 0.02879 ต่อ NAKA.
Nakamoto Games มีอันดับที่
#1343 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.80M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 97.40M NAKA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NAKA เทรดระหว่าง ฿ 0.02851 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02993 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 230.0522768224499894 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NAKA เคลื่อนไหว
-0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 85.93K. Nakamoto Games (NAKA) ข้อมูลการตลาด อุปทานสูงสุด 180,000,000 180,000,000 180,000,000 อุปทานรวม 180,000,000 180,000,000 180,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nakamoto Games คือ
฿ 2.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 85.93K อุปทานหมุนเวียนของ NAKA คือ 97.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 180000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.18M ซื้อ Nakamoto Games ประวัติราคา Nakamoto Games THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.02851 ฿ 0.02851 ฿ 0.02851
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02993 ฿ 0.02993 ฿ 0.02993
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.02851 ฿ 0.02851 ฿ 0.02851 สูงสุด 24h ฿ 0.02993 ฿ 0.02993 ฿ 0.02993 สูงตลอดเวลา ฿ 230.0522768224499894 ฿ 230.0522768224499894 ฿ 230.0522768224499894 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -0.14% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -2.83% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -4.67% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -4.67% ประวัติราคา Nakamoto Games (NAKA) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ -0.0275527 -2.83% 30 วัน ฿ -0.00077 -2.61% 60 วัน ฿ -0.00766 -21.02% 90 วัน ฿ -0.02447 -45.95% การเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ในวันนี้
วันนี้ NAKA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.0275527 (-2.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.00077 (-2.61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NAKA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.00766 (-21.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.02447 (-45.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Nakamoto Games (NAKA) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Nakamoto Gamesทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Nakamoto Games?
ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น NAKA:
1. การยอมรับในระบบนิเวศเกม – การเติบโตของผู้ใช้และความนิยมของเกมช่วยขับเคลื่อนความต้องการ 2. ประโยชน์ของโทเค็น – รางวัลจากการเดิมพัน สิทธิในการกำกับดูแล และการซื้อขายภายในเกมช่วยสร้างมูลค่า 3. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับโปรเจกต์อื่น ๆ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาด 4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะส่งผลกระทบต่อราคา NAKA 5. อัปเดตการพัฒนา – การเปิดตัวเกมใหม่และการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 6. ปริมาณการซื้อขาย – ระดับสภาพคล่องที่สูงขึ้นส่งผลต่อเสถียรภาพของราคา 7. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโทเค็นเกมอื่น ๆ 8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อคริปโตสำหรับวงการเกม ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Nakamoto Games วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ NAKA ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะการลงทุน การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด รวมถึงการคำนวณกำไร/ขาดทุน ในฐานะคริปโตเคอร์เรนซีที่มุ่งเน้นการเล่นเกม ความผันผวนของราคา NAKA จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเหล่านักเล่นเกมและผลตอบแทนของนักลงทุน การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจแนวโน้มของตลาดในภาคการเล่นเกมแบบ “เล่นเพื่อรับรางวัล” ได้ดียิ่งขึ้น
การคาดการณ์ราคา Nakamoto Games การคาดการณ์ราคา Nakamoto Games (NAKA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NAKA ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Nakamoto Games (NAKA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Nakamoto Games อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nakamoto Games จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NAKA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Nakamoto Games วิธีการซื้อและลงทุน Nakamoto Games ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Nakamoto Games หรือยัง? การซื้อ NAKA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Nakamoto Games ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Nakamoto Games (NAKA) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Nakamoto Games จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Nakamoto Games ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Nakamoto Games ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Nakamoto Games (NAKA)
Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.
Nakamoto Games ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nakamoto Games ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nakamoto Games
หาก Nakamoto Games เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Nakamoto Games ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Nakamoto Games วันนี้คือ ฿ 0.9460394 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Nakamoto Games ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน NAKA โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Nakamoto Games มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน NAKA จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Nakamoto Games ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา NAKA เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ NAKA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ NAKA/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Nakamoto Games เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Nakamoto Games อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Nakamoto Games (NAKA) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 21:39:35 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nakamoto Games (NAKA)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
NAKA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ NAKA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส NAKA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.944725 ฿0.944725 ฿0.944725 -3.00% 2.97M (USDT)
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