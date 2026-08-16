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ราคาปัจจุบัน Nakamoto Games วันนี้ คือ 0.02879 THB มูลค่าตลาด NAKA เท่ากับ 2,804,146 THB ติดตามการอัปเดตราคา NAKA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nakamoto Games วันนี้ คือ 0.02879 THB มูลค่าตลาด NAKA เท่ากับ 2,804,146 THB ติดตามการอัปเดตราคา NAKA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา NAKA

NAKA คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NAKA

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ราคา Nakamoto Games(NAKA)

ราคาปัจจุบัน 1 NAKA เป็น THB

฿0.9460394
฿0.9460394฿0.9460394
-2.83%1D
THB
Nakamoto Games (NAKA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:39:35 (UTC+8)

ราคา Nakamoto Games วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nakamoto Games (NAKA) วันนี้ ฿ 0.02879, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NAKA เป็น THB คือ ฿ 0.02879 ต่อ NAKA.

Nakamoto Games มีอันดับที่ #1343 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.80M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 97.40M NAKA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NAKA เทรดระหว่าง ฿ 0.02851 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02993 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 230.0522768224499894 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NAKA เคลื่อนไหว -0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 85.93K.

Nakamoto Games (NAKA) ข้อมูลการตลาด

No.1343

฿ 2.80M
฿ 2.80M฿ 2.80M

฿ 85.93K
฿ 85.93K฿ 85.93K

฿ 5.18M
฿ 5.18M฿ 5.18M

97.40M
97.40M 97.40M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

54.11%

MATIC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nakamoto Games คือ ฿ 2.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 85.93K อุปทานหมุนเวียนของ NAKA คือ 97.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 180000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.18M

ประวัติราคา Nakamoto Games THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.02851
฿ 0.02851฿ 0.02851
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02993
฿ 0.02993฿ 0.02993
สูงสุด 24h

฿ 0.02851
฿ 0.02851฿ 0.02851

฿ 0.02993
฿ 0.02993฿ 0.02993

฿ 230.0522768224499894
฿ 230.0522768224499894฿ 230.0522768224499894

฿ 0
฿ 0฿ 0

-0.14%

-2.83%

-4.67%

-4.67%

ประวัติราคา Nakamoto Games (NAKA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0275527-2.83%
30 วัน฿ -0.00077-2.61%
60 วัน฿ -0.00766-21.02%
90 วัน฿ -0.02447-45.95%
การเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ในวันนี้

วันนี้ NAKA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0275527 (-2.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00077 (-2.61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NAKA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00766 (-21.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Nakamoto Games ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02447 (-45.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Nakamoto Games (NAKA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Nakamoto Games

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Nakamoto Games ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Nakamoto Games?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น NAKA:

1. การยอมรับในระบบนิเวศเกม – การเติบโตของผู้ใช้และความนิยมของเกมช่วยขับเคลื่อนความต้องการ
2. ประโยชน์ของโทเค็น – รางวัลจากการเดิมพัน สิทธิในการกำกับดูแล และการซื้อขายภายในเกมช่วยสร้างมูลค่า
3. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับโปรเจกต์อื่น ๆ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาด
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะส่งผลกระทบต่อราคา NAKA
5. อัปเดตการพัฒนา – การเปิดตัวเกมใหม่และการปรับปรุงแพลตฟอร์ม
6. ปริมาณการซื้อขาย – ระดับสภาพคล่องที่สูงขึ้นส่งผลต่อเสถียรภาพของราคา
7. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโทเค็นเกมอื่น ๆ
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อคริปโตสำหรับวงการเกม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Nakamoto Games วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ NAKA ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะการลงทุน การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด รวมถึงการคำนวณกำไร/ขาดทุน ในฐานะคริปโตเคอร์เรนซีที่มุ่งเน้นการเล่นเกม ความผันผวนของราคา NAKA จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเหล่านักเล่นเกมและผลตอบแทนของนักลงทุน การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจแนวโน้มของตลาดในภาคการเล่นเกมแบบ “เล่นเพื่อรับรางวัล” ได้ดียิ่งขึ้น

การคาดการณ์ราคา Nakamoto Games

การคาดการณ์ราคา Nakamoto Games (NAKA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NAKA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nakamoto Games (NAKA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nakamoto Games อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nakamoto Games จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NAKA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nakamoto Games

วิธีการซื้อและลงทุน Nakamoto Games ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Nakamoto Games หรือยัง? การซื้อ NAKA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Nakamoto Games ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Nakamoto Games (NAKA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Nakamoto Games จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Nakamoto Games (NAKA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Nakamoto Games ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Nakamoto Games ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nakamoto Games ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Nakamoto Games อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nakamoto Games

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:39:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nakamoto Games (NAKA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nakamoto Games

NAKA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Nakamoto Games (NAKA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Nakamoto Games ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NAKA/USDT
฿0.944725
฿0.944725฿0.944725
-3.00%
2.97M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ NAKA เป็น THB

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1 NAKA = 0.9460394 THB