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ราคาปัจจุบัน Creo Engine วันนี้ คือ 0.0006267 THB มูลค่าตลาด CREO เท่ากับ 431,725.3005303 THB ติดตามการอัปเดตราคา CREO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Creo Engine วันนี้ คือ 0.0006267 THB มูลค่าตลาด CREO เท่ากับ 431,725.3005303 THB ติดตามการอัปเดตราคา CREO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CREO

ข้อมูลราคา CREO

CREO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CREO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CREO

โทเคโนมิกส์ CREO

การคาดการณ์ราคา CREO

ประวัติ CREO

CREO คู่มือการซื้อ

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ราคา Creo Engine(CREO)

ราคาปัจจุบัน 1 CREO เป็น THB

฿0.020593362
฿0.020593362฿0.020593362
+0.12%1D
THB
Creo Engine (CREO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:41:48 (UTC+8)

ราคา Creo Engine วันนี้

ราคาปัจจุบัน Creo Engine (CREO) วันนี้ ฿ 0.0006267, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CREO เป็น THB คือ ฿ 0.0006267 ต่อ CREO.

Creo Engine มีอันดับที่ #2190 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 431.73K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 688.89M CREO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CREO เทรดระหว่าง ฿ 0.0006237 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00063 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.657669953506359148 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0242613715962700724

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CREO เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 28.31K.

Creo Engine (CREO) ข้อมูลการตลาด

No.2190

฿ 431.73K
฿ 431.73K฿ 431.73K

฿ 28.31K
฿ 28.31K฿ 28.31K

฿ 626.70K
฿ 626.70K฿ 626.70K

688.89M
688.89M 688.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

68.88%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Creo Engine คือ ฿ 431.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 28.31K อุปทานหมุนเวียนของ CREO คือ 688.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 788886709 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 626.70K

ประวัติราคา Creo Engine THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0006237
฿ 0.0006237฿ 0.0006237
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00063
฿ 0.00063฿ 0.00063
สูงสุด 24h

฿ 0.0006237
฿ 0.0006237฿ 0.0006237

฿ 0.00063
฿ 0.00063฿ 0.00063

฿ 6.657669953506359148
฿ 6.657669953506359148฿ 6.657669953506359148

฿ 0.0242613715962700724
฿ 0.0242613715962700724฿ 0.0242613715962700724

-0.05%

+0.12%

-1.79%

-1.79%

ประวัติราคา Creo Engine (CREO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Creo Engine ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000024682+0.12%
30 วัน฿ -0.000131-17.29%
60 วัน฿ -0.0001167-15.70%
90 วัน฿ -0.0002259-26.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Creo Engine ในวันนี้

วันนี้ CREO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000024682 (+0.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Creo Engine ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000131 (-17.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Creo Engine ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CREO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0001167 (-15.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Creo Engine ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0002259 (-26.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Creo Engine (CREO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Creo Engine

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Creo Engine ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Creo Engine?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Creo Engine (CREO):

1. การยอมรับในระบบนิเวศเกม – การเติบโตของผู้ใช้และความมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มเกมบนบล็อกเชนของ Creo
2. ความต้องการด้านประโยชน์ของโทเค็น – การใช้โทเค็นสำหรับการซื้อภายในเกม การทำธุรกรรม NFT และรางวัลจากการเดิมพัน
3. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับผู้พัฒนาเกมและโครงการบล็อกเชนต่าง ๆ
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุน
5. กลไกการจัดการอุปทานโทเค็น – กลไกการเผาโทเค็นและการล็อกการเดิมพันที่ส่งผลต่อปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
6. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโทเค็นเกมอื่น ๆ เช่น AXS, SAND
7. หลักชัยด้านการพัฒนา – การเปิดตัวเกมใหม่และการอัปเดตแพลตฟอร์ม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Creo Engine วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา CREO ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการคำนวณกำไร/ขาดทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออกการซื้อขาย ติดตามความผันผวน ประเมินแนวโน้มของตลาด และตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการถือครอง CREO ของตน

การคาดการณ์ราคา Creo Engine

การคาดการณ์ราคา Creo Engine (CREO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CREO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Creo Engine (CREO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Creo Engine อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Creo Engine จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CREO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Creo Engine

วิธีการซื้อและลงทุน Creo Engine ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Creo Engine หรือยัง? การซื้อ CREO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Creo Engine ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Creo Engine (CREO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Creo Engine จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Creo Engine (CREO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Creo Engine ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Creo Engine ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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การซื้อ Creo Engine (CREO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Creo Engine ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Creo Engine อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Creo Engine

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:41:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Creo Engine (CREO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Creo Engine

CREO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CREO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CREO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Creo Engine (CREO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Creo Engine ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CREO/USDT
฿0.020613078
฿0.020613078฿0.020613078
+0.22%
45.00M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 CREO = 0.020593362 THB