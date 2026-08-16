ราคา Creo Engine(CREO)
ราคาปัจจุบัน Creo Engine (CREO) วันนี้ ฿ 0.0006267, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CREO เป็น THB คือ ฿ 0.0006267 ต่อ CREO.
Creo Engine มีอันดับที่ #2190 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 431.73K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 688.89M CREO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CREO เทรดระหว่าง ฿ 0.0006237 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00063 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.657669953506359148 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0242613715962700724
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CREO เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 28.31K.
No.2190
68.88%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Creo Engine คือ ฿ 431.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 28.31K อุปทานหมุนเวียนของ CREO คือ 688.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 788886709 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 626.70K
-0.05%
+0.12%
-1.79%
-1.79%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Creo Engine ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.000024682
|+0.12%
|30 วัน
|฿ -0.000131
|-17.29%
|60 วัน
|฿ -0.0001167
|-15.70%
|90 วัน
|฿ -0.0002259
|-26.50%
วันนี้ CREO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000024682 (+0.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000131 (-17.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CREO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0001167 (-15.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0002259 (-26.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Creo Engine ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Creo Engine อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Creo Engine ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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