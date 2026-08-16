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ราคาปัจจุบัน Boyz N The Hood วันนี้ คือ 0.0001654 THB มูลค่าตลาด BOYZ เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา BOYZ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Boyz N The Hood วันนี้ คือ 0.0001654 THB มูลค่าตลาด BOYZ เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา BOYZ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Boyz N The Hood(BOYZ)

ราคาปัจจุบัน 1 BOYZ เป็น THB

฿0.005435044
฿0.005435044฿0.005435044
-3.50%1D
THB
Boyz N The Hood (BOYZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:59:37 (UTC+8)

ราคา Boyz N The Hood วันนี้

ราคาปัจจุบัน Boyz N The Hood (BOYZ) วันนี้ ฿ 0.0001654, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BOYZ เป็น THB คือ ฿ 0.0001654 ต่อ BOYZ.

Boyz N The Hood มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- BOYZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BOYZ เทรดระหว่าง ฿ 0.0001586 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000194 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BOYZ เคลื่อนไหว +1.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -90.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.44K.

Boyz N The Hood (BOYZ) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 57.44K
฿ 57.44K฿ 57.44K

฿ 165.40K
฿ 165.40K฿ 165.40K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Boyz N The Hood คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.44K อุปทานหมุนเวียนของ BOYZ คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 165.40K

ประวัติราคา Boyz N The Hood THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0001586
฿ 0.0001586฿ 0.0001586
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000194
฿ 0.000194฿ 0.000194
สูงสุด 24h

฿ 0.0001586
฿ 0.0001586฿ 0.0001586

฿ 0.000194
฿ 0.000194฿ 0.000194

--
----

--
----

+1.47%

-3.50%

-90.72%

-90.72%

ประวัติราคา Boyz N The Hood (BOYZ) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Boyz N The Hood ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000197126-3.50%
30 วัน฿ -0.0008346-83.46%
60 วัน฿ -0.0008346-83.46%
90 วัน฿ -0.0008346-83.46%
การเปลี่ยนแปลงราคา Boyz N The Hood ในวันนี้

วันนี้ BOYZ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000197126 (-3.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Boyz N The Hood ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0008346 (-83.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Boyz N The Hood ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BOYZ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0008346 (-83.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Boyz N The Hood ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0008346 (-83.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Boyz N The Hood (BOYZ) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา Boyz N The Hood

การคาดการณ์ราคา Boyz N The Hood (BOYZ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BOYZ ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Boyz N The Hood (BOYZ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Boyz N The Hood อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Boyz N The Hood จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BOYZ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Boyz N The Hood

วิธีการซื้อและลงทุน Boyz N The Hood ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Boyz N The Hood หรือยัง? การซื้อ BOYZ บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Boyz N The Hood ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Boyz N The Hood (BOYZ) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Boyz N The Hood จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Boyz N The Hood (BOYZ)

คุณสามารถทำอะไรกับ Boyz N The Hood ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Boyz N The Hood ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ Boyz N The Hood (BOYZ)

BOYZ คือเหรียญมีม

Boyz N The Hood ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Boyz N The Hood ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Boyz N The Hood อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Boyz N The Hood

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:59:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Boyz N The Hood (BOYZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Boyz N The Hood (BOYZ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Boyz N The Hood ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BOYZ/USD1
฿0.005431758
฿0.005431758฿0.005431758
-4.10%
317.65M (USDT)
BOYZ/USDT
฿0.005435044
฿0.005435044฿0.005435044
-3.04%
338.95M (USDT)

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1 BOYZ = 0.005435044 THB