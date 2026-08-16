ราคา Reserve Rights(RSR)
ราคาปัจจุบัน Reserve Rights (RSR) วันนี้ ฿ 0.001149, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RSR เป็น THB คือ ฿ 0.001149 ต่อ RSR.
Reserve Rights มีอันดับที่ #194 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 71.87M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 62.55B RSR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RSR เทรดระหว่าง ฿ 0.001148 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001159 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.899051519 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.040887585488772
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RSR เคลื่อนไหว -0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.43K.
No.194
62.55%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Reserve Rights คือ ฿ 71.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.43K อุปทานหมุนเวียนของ RSR คือ 62.55B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 114.90M
-0.44%
-0.77%
-8.74%
-8.74%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Rights ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00029226
|-0.77%
|30 วัน
|฿ -0.000054
|-4.49%
|60 วัน
|฿ -0.000272
|-19.15%
|90 วัน
|฿ -0.000588
|-33.86%
วันนี้ RSR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00029226 (-0.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000054 (-4.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RSR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000272 (-19.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000588 (-33.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Reserve Rights ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RSR: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
RSR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงที่ระดับ 0.001156 โดยราคาปัจจุบันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.001144 ระบบแนวรับแนวต้านแสดงรูปแบบการรวมตัวจาก S2 ไปจนถึง R2 และราคาได้ทะลุผ่านแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.001147 เข้ามาแล้ว กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน ขณะที่ตัวชี้วัดก็มีทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณขอบบนของช่วงความผันผวนระยะสั้น และโครงสร้างตลาดมีแนวโน้มเป็นการแกว่งตัวในระดับสูง MACD แสดงสัญญาณครอสดาวน์ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนออกจากกันในทิศทางลง และพลังงานการเคลื่อนไหวของราคาเกิดภาวะเบี่ยงเบน (Divergence) ขณะที่ RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแรงกดดันในการขายระยะสั้นใกล้จะหมดลงแล้ว KDJ และ StochRSI ต่างเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ โดยมีการแยกชั้นของตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง สะท้อนให้เห็นว่าตลาดขาดแรงขับเคลื่อนแบบแนวโน้มเดียว ขณะที่พลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวไม่สมดุล โดยฝ่ายขายยังคงครองสถานะนำ แต่ความแข็งแกร่งลดลง ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.001152 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000004 ด้านล่าง มีแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.001139 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.000017 ส่วนแนวรับระยะไกลที่ควรพิจารณาคือระดับ S2 ที่ 0.001136 ซึ่งถือเป็นจุดทดสอบแนวรับด้านล่าง หากสามารถยืนหยัดเหนือ R2 ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าราคาจะสามารถรักษาเสถียรภาพเหนือ R2 ได้หรือไม่
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Reserve Rights อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Reserve Rights ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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