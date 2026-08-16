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ราคาปัจจุบัน Reserve Rights วันนี้ คือ 0.001149 THB มูลค่าตลาด RSR เท่ากับ 71,873,597.030559 THB ติดตามการอัปเดตราคา RSR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Reserve Rights วันนี้ คือ 0.001149 THB มูลค่าตลาด RSR เท่ากับ 71,873,597.030559 THB ติดตามการอัปเดตราคา RSR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSR

ข้อมูลราคา RSR

RSR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RSR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RSR

โทเคโนมิกส์ RSR

การคาดการณ์ราคา RSR

ประวัติ RSR

RSR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RSRเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RSR

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Reserve Rights โลโก้

ราคา Reserve Rights(RSR)

ราคาปัจจุบัน 1 RSR เป็น THB

฿0.03766422
฿0.03766422฿0.03766422
-0.77%1D
THB
Reserve Rights (RSR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:14:28 (UTC+8)

ราคา Reserve Rights วันนี้

ราคาปัจจุบัน Reserve Rights (RSR) วันนี้ ฿ 0.001149, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RSR เป็น THB คือ ฿ 0.001149 ต่อ RSR.

Reserve Rights มีอันดับที่ #194 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 71.87M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 62.55B RSR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RSR เทรดระหว่าง ฿ 0.001148 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001159 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.899051519 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.040887585488772

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RSR เคลื่อนไหว -0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.43K.

Reserve Rights (RSR) ข้อมูลการตลาด

No.194

฿ 71.87M
฿ 71.87M฿ 71.87M

฿ 53.43K
฿ 53.43K฿ 53.43K

฿ 114.90M
฿ 114.90M฿ 114.90M

62.55B
62.55B 62.55B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

62.55%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Reserve Rights คือ ฿ 71.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.43K อุปทานหมุนเวียนของ RSR คือ 62.55B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 114.90M

ประวัติราคา Reserve Rights THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001148
฿ 0.001148฿ 0.001148
ต่ำสุด 24h
฿ 0.001159
฿ 0.001159฿ 0.001159
สูงสุด 24h

฿ 0.001148
฿ 0.001148฿ 0.001148

฿ 0.001159
฿ 0.001159฿ 0.001159

฿ 3.899051519
฿ 3.899051519฿ 3.899051519

฿ 0.040887585488772
฿ 0.040887585488772฿ 0.040887585488772

-0.44%

-0.77%

-8.74%

-8.74%

ประวัติราคา Reserve Rights (RSR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Rights ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00029226-0.77%
30 วัน฿ -0.000054-4.49%
60 วัน฿ -0.000272-19.15%
90 วัน฿ -0.000588-33.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Rights ในวันนี้

วันนี้ RSR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00029226 (-0.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Rights ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000054 (-4.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Rights ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RSR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000272 (-19.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Rights ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000588 (-33.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Reserve Rights (RSR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Reserve Rights

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Reserve Rights ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Reserve Rights วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RSR: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

RSR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงที่ระดับ 0.001156 โดยราคาปัจจุบันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.001144 ระบบแนวรับแนวต้านแสดงรูปแบบการรวมตัวจาก S2 ไปจนถึง R2 และราคาได้ทะลุผ่านแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.001147 เข้ามาแล้ว กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน ขณะที่ตัวชี้วัดก็มีทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณขอบบนของช่วงความผันผวนระยะสั้น และโครงสร้างตลาดมีแนวโน้มเป็นการแกว่งตัวในระดับสูง MACD แสดงสัญญาณครอสดาวน์ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนออกจากกันในทิศทางลง และพลังงานการเคลื่อนไหวของราคาเกิดภาวะเบี่ยงเบน (Divergence) ขณะที่ RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแรงกดดันในการขายระยะสั้นใกล้จะหมดลงแล้ว KDJ และ StochRSI ต่างเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ โดยมีการแยกชั้นของตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง สะท้อนให้เห็นว่าตลาดขาดแรงขับเคลื่อนแบบแนวโน้มเดียว ขณะที่พลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวไม่สมดุล โดยฝ่ายขายยังคงครองสถานะนำ แต่ความแข็งแกร่งลดลง ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.001152 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000004 ด้านล่าง มีแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.001139 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.000017 ส่วนแนวรับระยะไกลที่ควรพิจารณาคือระดับ S2 ที่ 0.001136 ซึ่งถือเป็นจุดทดสอบแนวรับด้านล่าง หากสามารถยืนหยัดเหนือ R2 ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าราคาจะสามารถรักษาเสถียรภาพเหนือ R2 ได้หรือไม่

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Reserve Rights?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาโทเค็น Reserve Rights (RSR):

1. การยอมรับโปรโตคอล Reserve – การใช้งานระบบนิเวศสแตนด์บายคอยน์ของ Reserve ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการ RSR
2. รางวัลจากการเดิมพัน – ผู้ถือ RSR นำโทเค็นไปเดิมพันเพื่อรับผลตอบแทน ซึ่งส่งผลต่อปริมาณซื้อขายที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความมั่นใจของนักลงทุน
4. ข่าวสารด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบเกี่ยวกับสแตนด์บายคอยน์ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ Reserve ทั้งหมด
5. การประกาศความร่วมมือและพันธมิตร – การผสานรวมและการทำงานร่วมกันใหม่ ๆ ช่วยผลักดันการนำไปใช้
6. การขยายขอบเขตการใช้งานโทเค็น – การนำ RSR ไปใช้ในกรณีการใช้งานใหม่ภายในโปรโตคอล
7. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโครงการสแตนด์บายคอยน์อื่น ๆ
8. การพัฒนาทางเทคนิค – การอัปเกรดและปรับปรุงโปรโตคอล
9. ปริมาณการซื้อขาย – ระดับสภาพคล่องและกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค – สภาพการเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Reserve Rights วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา RSR ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การวิเคราะห์แนวโน้มราคาและความผันผวนของราคา การประเมินความเชื่อมั่นของตลาด รวมถึงการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเข้าหรือออกจากการถือครองโทเค็น Reserve Rights

การคาดการณ์ราคา Reserve Rights

การคาดการณ์ราคา Reserve Rights (RSR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RSR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Reserve Rights (RSR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Reserve Rights อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Reserve Rights จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RSR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Reserve Rights

วิธีการซื้อและลงทุน Reserve Rights ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Reserve Rights หรือยัง? การซื้อ RSR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Reserve Rights ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Reserve Rights (RSR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Reserve Rights จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Reserve Rights (RSR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Reserve Rights ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Reserve Rights ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Reserve Rights (RSR)

สำรองเป็นกองทุนสำหรับสเตเบิ้ลคอยน์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงผ่านการแจกแจงแบบหลากหลายและการบริหารจัดการแบบกระจายอำนวยความสะดวกซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปใช้สำหรับการลงทุนหลายรูปแบบได้อย่างยืดหยุ่ย

Reserve Rights ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Reserve Rights ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Reserve Rights อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Reserve Rights

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:14:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Reserve Rights (RSR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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RSR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Reserve Rights (RSR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Reserve Rights ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RSR/USDT
฿0.037697
฿0.037697฿0.037697
-0.60%
46.54M (USDT)
RSR/USDC
฿0.03772978
฿0.03772978฿0.03772978
-0.43%
48.49M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 RSR = 0.03766422 THB