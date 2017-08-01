ราคา Arweave(AR)
ราคาปัจจุบัน Arweave (AR) วันนี้ ฿ 1.81, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AR เป็น THB คือ ฿ 1.81 ต่อ AR.
Arweave มีอันดับที่ #153 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 118.83M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 65.65M AR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AR เทรดระหว่าง ฿ 1.751 (ต่ำ) กับ ฿ 1.844 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,981.0146491613290057002 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 15.91304584187032
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AR เคลื่อนไหว -1.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.09K.
No.153
99.47%
0.01%
2017-08-01 00:00:00
AR
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arweave คือ ฿ 118.83M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.09K อุปทานหมุนเวียนของ AR คือ 65.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 65652466 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 119.46M
-1.69%
+0.83%
+0.77%
+0.77%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Arweave ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.4884
|+0.83%
|30 วัน
|฿ -0.127
|-6.56%
|60 วัน
|฿ -0.23
|-11.28%
|90 วัน
|฿ -0.264
|-12.73%
วันนี้ AR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.4884 (+0.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.127 (-6.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.23 (-11.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.264 (-12.73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Arweave ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AR: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
AR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1.784 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ ใต้ระดับจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 1.7843 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยแนวรับและแนวต้านหลักของตลาด ได้แก่ ระดับ 1.7926 ซึ่งถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญทางโครงสร้างด้านบน และระดับ 1.7756 พร้อมกับระดับ 1.8013 ซึ่งกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวในระยะนี้ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงแสดงสัญญาณการปรับตัวในกรอบแคบ ๆ ภายในระบบจุดศูนย์กลาง โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทั้ง MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณการซื้อ ส่วนดัชนี MACD ก็เกิดภาวะ "Golden Cross" แล้ว ขณะที่ค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่มีการเบี่ยงเบนหรือความผิดปกติที่รุนแรงในเส้นค่าเฉลี่ยเร็ว-ช้า และค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวแบบรวมตัว สำหรับพลังงานเชิงพุ่ง (Momentum) พบว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้มเดียวได้ ทำให้เห็นภาพการกระจายตัวของแรงขับเคลื่อนในระดับเบาบาง ซึ่งสะท้อนถึงการขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางของตลาด ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ จุดศูนย์กลางด้านบนที่ 1.7926 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.48% และระดับแนวรับใกล้เคียงที่ 1.7756 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 0.47% สำหรับระดับอ้างอิงระยะไกล ได้แก่ 1.8013 ด้านบน และ 1.7756 ด้านล่าง การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระหว่างระดับเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดความสมบูรณ์ของโครงสร้างระยะสั้น หากราคาสามารถทะลุผ่านจุดศูนย์กลางสำคัญได้ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต ดังนั้น นักเทรดควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและการทดสอบจุดศูนย์กลางอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินโอกาสในการเข้าเทรดในระยะถัดไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Arweave อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.
For more information of the project, please visit its official website below.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Arweave ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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