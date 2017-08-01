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ราคาปัจจุบัน Arweave วันนี้ คือ 1.81 THB มูลค่าตลาด AR เท่ากับ 118,830,963.46 THB ติดตามการอัปเดตราคา AR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Arweave วันนี้ คือ 1.81 THB มูลค่าตลาด AR เท่ากับ 118,830,963.46 THB ติดตามการอัปเดตราคา AR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Arweave(AR)

ราคาปัจจุบัน 1 AR เป็น THB

฿59.3318
฿59.3318฿59.3318
+0.83%1D
THB
Arweave (AR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:18:39 (UTC+8)

ราคา Arweave วันนี้

ราคาปัจจุบัน Arweave (AR) วันนี้ ฿ 1.81, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AR เป็น THB คือ ฿ 1.81 ต่อ AR.

Arweave มีอันดับที่ #153 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 118.83M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 65.65M AR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AR เทรดระหว่าง ฿ 1.751 (ต่ำ) กับ ฿ 1.844 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,981.0146491613290057002 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 15.91304584187032

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AR เคลื่อนไหว -1.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.09K.

Arweave (AR) ข้อมูลการตลาด

No.153

฿ 118.83M
฿ 118.83M฿ 118.83M

฿ 70.09K
฿ 70.09K฿ 70.09K

฿ 119.46M
฿ 119.46M฿ 119.46M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arweave คือ ฿ 118.83M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.09K อุปทานหมุนเวียนของ AR คือ 65.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 65652466 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 119.46M

ประวัติราคา Arweave THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.751
฿ 1.751฿ 1.751
ต่ำสุด 24h
฿ 1.844
฿ 1.844฿ 1.844
สูงสุด 24h

฿ 1.751
฿ 1.751฿ 1.751

฿ 1.844
฿ 1.844฿ 1.844

฿ 2,981.0146491613290057002
฿ 2,981.0146491613290057002฿ 2,981.0146491613290057002

฿ 15.91304584187032
฿ 15.91304584187032฿ 15.91304584187032

-1.69%

+0.83%

+0.77%

+0.77%

ประวัติราคา Arweave (AR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Arweave ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.4884+0.83%
30 วัน฿ -0.127-6.56%
60 วัน฿ -0.23-11.28%
90 วัน฿ -0.264-12.73%
การเปลี่ยนแปลงราคา Arweave ในวันนี้

วันนี้ AR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.4884 (+0.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Arweave ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.127 (-6.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Arweave ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.23 (-11.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Arweave ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.264 (-12.73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Arweave (AR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Arweave

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Arweave ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Arweave วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AR: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

AR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1.784 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ ใต้ระดับจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 1.7843 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยแนวรับและแนวต้านหลักของตลาด ได้แก่ ระดับ 1.7926 ซึ่งถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญทางโครงสร้างด้านบน และระดับ 1.7756 พร้อมกับระดับ 1.8013 ซึ่งกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวในระยะนี้ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงแสดงสัญญาณการปรับตัวในกรอบแคบ ๆ ภายในระบบจุดศูนย์กลาง โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทั้ง MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณการซื้อ ส่วนดัชนี MACD ก็เกิดภาวะ "Golden Cross" แล้ว ขณะที่ค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่มีการเบี่ยงเบนหรือความผิดปกติที่รุนแรงในเส้นค่าเฉลี่ยเร็ว-ช้า และค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวแบบรวมตัว สำหรับพลังงานเชิงพุ่ง (Momentum) พบว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้มเดียวได้ ทำให้เห็นภาพการกระจายตัวของแรงขับเคลื่อนในระดับเบาบาง ซึ่งสะท้อนถึงการขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางของตลาด ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ จุดศูนย์กลางด้านบนที่ 1.7926 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.48% และระดับแนวรับใกล้เคียงที่ 1.7756 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 0.47% สำหรับระดับอ้างอิงระยะไกล ได้แก่ 1.8013 ด้านบน และ 1.7756 ด้านล่าง การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระหว่างระดับเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดความสมบูรณ์ของโครงสร้างระยะสั้น หากราคาสามารถทะลุผ่านจุดศูนย์กลางสำคัญได้ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต ดังนั้น นักเทรดควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและการทดสอบจุดศูนย์กลางอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินโอกาสในการเข้าเทรดในระยะถัดไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Arweave?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Arweave (AR) ได้แก่:

1. การนำไปใช้งานของเครือข่ายและความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล – การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลถาวรของ Arweave ที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประโยชน์และมูลค่าของโทเค็น AR

2. การแข่งขันกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์อื่น ๆ เช่น Filecoin และ Storj ส่งผลต่อตำแหน่งทางการตลาด

3. ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตโดยรวมและความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา AR

4. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการอัปเกรดโปรโตคอลช่วยยกระดับขีดความสามารถของเครือข่าย

5. เศรษฐศาสตร์ของโทเค็น รวมถึงรางวัลจากการขุดและการดำเนินการเผาโทเค็น ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างอุปทาน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Arweave วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Arweave (AR) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การเลือกจังหวะเวลาในการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด ประโยชน์ด้านการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรที่ไม่เหมือนใครของ AR ทำให้เหรียญนี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน การติดตามราคาช่วยประเมินความสามารถในการทำกำไร แนวโน้มของตลาด และระดับความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Arweave

การคาดการณ์ราคา Arweave (AR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Arweave (AR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Arweave อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Arweave จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Arweave

วิธีการซื้อและลงทุน Arweave ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Arweave หรือยัง? การซื้อ AR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Arweave ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Arweave (AR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Arweave จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Arweave (AR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Arweave ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Arweave ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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อะไรคือ Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.

For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Arweave ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Arweave อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)DePINLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Arweave

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:18:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Arweave (AR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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AR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ AR โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส AR USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Arweave (AR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Arweave ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AR/USDT
฿60.02018
฿60.02018฿60.02018
+1.94%
38.90K (USDT)
AR/USDC
฿59.95462
฿59.95462฿59.95462
+1.95%
31.19K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ AR เป็น THB

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AR
AR
THB
THB

1 AR = 59.3318 THB