ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Edge วันนี้ คือ 0.06343 THB มูลค่าตลาด EDGE1 เท่ากับ 16,054,645.2078780923032 THB ติดตามการอัปเดตราคา EDGE1 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Edge วันนี้ คือ 0.06343 THB มูลค่าตลาด EDGE1 เท่ากับ 16,054,645.2078780923032 THB ติดตามการอัปเดตราคา EDGE1 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EDGE1

ข้อมูลราคา EDGE1

EDGE1 คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ EDGE1

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ EDGE1

โทเคโนมิกส์ EDGE1

การคาดการณ์ราคา EDGE1

ประวัติ EDGE1

EDGE1 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง EDGE1เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต EDGE1

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Edge โลโก้

ราคา Edge(EDGE1)

ราคาปัจจุบัน 1 EDGE1 เป็น THB

฿2.0792354
฿2.0792354฿2.0792354
+2.33%1D
THB
Edge (EDGE1) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:11:27 (UTC+8)

ราคา Edge วันนี้

ราคาปัจจุบัน Edge (EDGE1) วันนี้ ฿ 0.06343, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EDGE1 เป็น THB คือ ฿ 0.06343 ต่อ EDGE1.

Edge มีอันดับที่ #782 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.05M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 253.11M EDGE1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EDGE1 เทรดระหว่าง ฿ 0.06164 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.923771712691462628 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9126816755166687676

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EDGE1 เคลื่อนไหว -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.54K.

Edge (EDGE1) ข้อมูลการตลาด

No.782

฿ 16.05M
฿ 16.05M฿ 16.05M

฿ 62.54K
฿ 62.54K฿ 62.54K

฿ 63.43M
฿ 63.43M฿ 63.43M

253.11M
253.11M 253.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.31%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Edge คือ ฿ 16.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.54K อุปทานหมุนเวียนของ EDGE1 คือ 253.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 63.43M

ประวัติราคา Edge THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.06164
฿ 0.06164฿ 0.06164
ต่ำสุด 24h
฿ 0.07
฿ 0.07฿ 0.07
สูงสุด 24h

฿ 0.06164
฿ 0.06164฿ 0.06164

฿ 0.07
฿ 0.07฿ 0.07

฿ 29.923771712691462628
฿ 29.923771712691462628฿ 29.923771712691462628

฿ 0.9126816755166687676
฿ 0.9126816755166687676฿ 0.9126816755166687676

-0.07%

+2.33%

+3.10%

+3.10%

ประวัติราคา Edge (EDGE1) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Edge ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0473431+2.33%
30 วัน฿ -0.00486-7.12%
60 วัน฿ -0.0004-0.63%
90 วัน฿ -0.03428-35.09%
การเปลี่ยนแปลงราคา Edge ในวันนี้

วันนี้ EDGE1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0473431 (+2.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Edge ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00486 (-7.12%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Edge ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน EDGE1 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0004 (-0.63%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Edge ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03428 (-35.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Edge (EDGE1) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Edgeทันที

การวิเคราะห์ Edge

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Edge ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Edge?

ราคาของ Edge (EDGE) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. อัตราการยอมรับและการใช้งานจริงในโลกแห่งความเป็นจริง
4. การพัฒนาเทคโนโลยีและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญคริปโตที่เน้นความเป็นส่วนตัว
6. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่คล้ายคลึงกัน
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจกรรมของนักพัฒนา
8. การจัดตั้งพันธมิตรและการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
9. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยง
10. ดุลยภาพด้านอุปทานและโครงสร้างโทเค็นโนมิกส์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Edge วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Edge (EDGE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การประเมินแนวโน้มของตลาด การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามความผันผวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Edge

การคาดการณ์ราคา Edge (EDGE1) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EDGE1 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Edge (EDGE1) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Edge อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Edge จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EDGE1 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Edge

วิธีการซื้อและลงทุน Edge ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Edge หรือยัง? การซื้อ EDGE1 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Edge ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Edge (EDGE1) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Edge จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Edge (EDGE1)

คุณสามารถทำอะไรกับ Edge ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Edge ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Edge (EDGE1) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Edge (EDGE1)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Edge ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Edge อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Edge

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:11:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Edge (EDGE1)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Edge

EDGE1 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ EDGE1 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส EDGE1 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Edge (EDGE1) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Edge ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
EDGE1/USDT
฿2.0795632
฿2.0795632฿2.0795632
+2.42%
981.25K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.44918434
฿0.44918434฿0.44918434

-10.10%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2909942
฿2.2909942฿2.2909942

+1.34%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.07644296
฿0.07644296฿0.07644296

-31.25%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3087876
฿0.3087876฿0.3087876

-1.56%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.008925994
฿0.008925994฿0.008925994

+467.29%

Hemi

Hemi

HEMI

฿0.25270102
฿0.25270102฿0.25270102

+17.69%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.402774
฿2.402774฿2.402774

+16.84%

Humanity

Humanity

H

฿5.3034762
฿5.3034762฿5.3034762

+16.02%

Velvet

Velvet

VELVET

฿33.8778022
฿33.8778022฿33.8778022

+14.64%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ EDGE1 เป็น THB

จำนวน

EDGE1
EDGE1
THB
THB

1 EDGE1 = 2.0792354 THB