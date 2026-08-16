ราคา Banana Gun(BANANA)
ราคาปัจจุบัน Banana Gun (BANANA) วันนี้ ฿ 3.784, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BANANA เป็น THB คือ ฿ 3.784 ต่อ BANANA.
Banana Gun มีอันดับที่ #901 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 15.17M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.01M BANANA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BANANA เทรดระหว่าง ฿ 3.782 (ต่ำ) กับ ฿ 4.179 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,579.636594509256337 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 91.07591733394384351
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BANANA เคลื่อนไหว -3.60% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 74.15K.
No.901
40.08%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Banana Gun คือ ฿ 15.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 74.15K อุปทานหมุนเวียนของ BANANA คือ 4.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 8402893.46593683 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 37.84M
-3.60%
-3.95%
+5.46%
+5.46%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Banana Gun ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -5.10105
|-3.95%
|30 วัน
|฿ +0.403
|+11.91%
|60 วัน
|฿ +0.787
|+26.25%
|90 วัน
|฿ -0.013
|-0.35%
วันนี้ BANANA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -5.10105 (-3.95%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.403 (+11.91%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BANANA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.787 (+26.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.013 (-0.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Banana Gun ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BANANA: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
BANANA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 3.6336 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.712 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R2 ที่ระดับ 3.7166 ทำให้ราคาอยู่ในช่วงบนของระบบโครงสร้างราคา แรงซื้อและแรงขายกำลังเผชิญหน้ากัน ณ จุดสำคัญ ส่งผลให้โครงสร้างตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นแบบแกว่งตัว MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ขณะที่พลังงานระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณการลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อ ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ดัชนี MACD และ RSI แสดงถึงการแบ่งชั้นทิศทาง การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีลักษณะของการกระจุกตัวของพลังงานในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ตลาดจึงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ 3.7166 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อยไม่ถึง 0.01 สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 3.6793 ขณะที่แนวรับบริเวณจุดศูนย์กลาง 3.6336 เป็นจุดอ้างอิงระยะไกล แนวรับ S1 อยู่ที่ระดับ 3.5963 และแนวรับ S2 อยู่ที่ระดับ 3.5506 ซึ่งเป็นเป้าหมายของการปรับฐานในระยะถัดไป ตำแหน่งราคาสำคัญกระจายตัวอย่างหนาแน่น ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถูกจำกัดอย่างมาก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Banana Gun อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Banana Gun ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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