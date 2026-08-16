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ราคาปัจจุบัน Banana Gun วันนี้ คือ 3.784 THB มูลค่าตลาด BANANA เท่ากับ 15,169,044.66112873112 THB ติดตามการอัปเดตราคา BANANA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Banana Gun วันนี้ คือ 3.784 THB มูลค่าตลาด BANANA เท่ากับ 15,169,044.66112873112 THB ติดตามการอัปเดตราคา BANANA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Banana Gun(BANANA)

ราคาปัจจุบัน 1 BANANA เป็น THB

฿124.03952
฿124.03952฿124.03952
-3.95%1D
THB
Banana Gun (BANANA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:42:33 (UTC+8)

ราคา Banana Gun วันนี้

ราคาปัจจุบัน Banana Gun (BANANA) วันนี้ ฿ 3.784, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BANANA เป็น THB คือ ฿ 3.784 ต่อ BANANA.

Banana Gun มีอันดับที่ #901 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 15.17M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.01M BANANA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BANANA เทรดระหว่าง ฿ 3.782 (ต่ำ) กับ ฿ 4.179 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,579.636594509256337 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 91.07591733394384351

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BANANA เคลื่อนไหว -3.60% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 74.15K.

Banana Gun (BANANA) ข้อมูลการตลาด

No.901

฿ 15.17M
฿ 15.17M฿ 15.17M

฿ 74.15K
฿ 74.15K฿ 74.15K

฿ 37.84M
฿ 37.84M฿ 37.84M

4.01M
4.01M 4.01M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,402,893.46593683
8,402,893.46593683 8,402,893.46593683

40.08%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Banana Gun คือ ฿ 15.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 74.15K อุปทานหมุนเวียนของ BANANA คือ 4.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 8402893.46593683 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 37.84M

ประวัติราคา Banana Gun THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 3.782
฿ 3.782฿ 3.782
ต่ำสุด 24h
฿ 4.179
฿ 4.179฿ 4.179
สูงสุด 24h

฿ 3.782
฿ 3.782฿ 3.782

฿ 4.179
฿ 4.179฿ 4.179

฿ 2,579.636594509256337
฿ 2,579.636594509256337฿ 2,579.636594509256337

฿ 91.07591733394384351
฿ 91.07591733394384351฿ 91.07591733394384351

-3.60%

-3.95%

+5.46%

+5.46%

ประวัติราคา Banana Gun (BANANA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Banana Gun ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -5.10105-3.95%
30 วัน฿ +0.403+11.91%
60 วัน฿ +0.787+26.25%
90 วัน฿ -0.013-0.35%
การเปลี่ยนแปลงราคา Banana Gun ในวันนี้

วันนี้ BANANA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -5.10105 (-3.95%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Banana Gun ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.403 (+11.91%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Banana Gun ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BANANA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.787 (+26.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Banana Gun ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.013 (-0.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Banana Gun (BANANA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Banana Gun

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Banana Gun ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Banana Gun วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BANANA: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

BANANA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 3.6336 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.712 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R2 ที่ระดับ 3.7166 ทำให้ราคาอยู่ในช่วงบนของระบบโครงสร้างราคา แรงซื้อและแรงขายกำลังเผชิญหน้ากัน ณ จุดสำคัญ ส่งผลให้โครงสร้างตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นแบบแกว่งตัว MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ขณะที่พลังงานระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณการลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อ ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ดัชนี MACD และ RSI แสดงถึงการแบ่งชั้นทิศทาง การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีลักษณะของการกระจุกตัวของพลังงานในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ตลาดจึงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ 3.7166 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อยไม่ถึง 0.01 สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 3.6793 ขณะที่แนวรับบริเวณจุดศูนย์กลาง 3.6336 เป็นจุดอ้างอิงระยะไกล แนวรับ S1 อยู่ที่ระดับ 3.5963 และแนวรับ S2 อยู่ที่ระดับ 3.5506 ซึ่งเป็นเป้าหมายของการปรับฐานในระยะถัดไป ตำแหน่งราคาสำคัญกระจายตัวอย่างหนาแน่น ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถูกจำกัดอย่างมาก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Banana Gun?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Banana Gun (BANANA):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นภายในระบบนิเวศ Banana Gun
4. การยอมรับจากชุมชนและการเติบโตของผู้ใช้งาน
5. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาแพลตฟอร์ม
6. ด้านอุปทานและโครงสร้างโทเค็นเศรษฐศาสตร์
7. สภาพตลาด DeFi ในภาพรวม
8. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นมีม
9. กระแสในโซเชียลมีเดียและการกล่าวถึงโดยอินฟลูเอนเซอร์
10. การแข่งขันจากโครงการที่คล้ายกัน

ปัจจัยเหล่านี้ผสมผสานกัน ทำให้เกิดความผันผวนของราคาตามแบบฉบับของคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Banana Gun วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Banana Gun (BANANA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามประสิทธิภาพการลงทุนของตนเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ราคาแบบเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Banana Gun

การคาดการณ์ราคา Banana Gun (BANANA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BANANA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Banana Gun (BANANA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Banana Gun อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Banana Gun จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BANANA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Banana Gun

วิธีการซื้อและลงทุน Banana Gun ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Banana Gun หรือยัง? การซื้อ BANANA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Banana Gun ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Banana Gun (BANANA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Banana Gun จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Banana Gun (BANANA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Banana Gun ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Banana Gun ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Banana Gun ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Banana Gun อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Binance HODLer Airdrops

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Banana Gun

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:42:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Banana Gun (BANANA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Banana Gun (BANANA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Banana Gun ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BANANA/USDT
฿124.20342
฿124.20342฿124.20342
-3.80%
18.80K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 BANANA = 124.03952 THB