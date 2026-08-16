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ราคาปัจจุบัน Graph Token วันนี้ คือ 0.01346 THB มูลค่าตลาด GRT เท่ากับ 146,066,230.85166825388 THB ติดตามการอัปเดตราคา GRT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Graph Token วันนี้ คือ 0.01346 THB มูลค่าตลาด GRT เท่ากับ 146,066,230.85166825388 THB ติดตามการอัปเดตราคา GRT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GRT

ข้อมูลราคา GRT

GRT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GRT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GRT

โทเคโนมิกส์ GRT

การคาดการณ์ราคา GRT

ประวัติ GRT

GRT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GRTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GRT

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Graph Token โลโก้

ราคา Graph Token(GRT)

ราคาปัจจุบัน 1 GRT เป็น THB

฿0.4412188
฿0.4412188฿0.4412188
-1.53%1D
THB
Graph Token (GRT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:01:59 (UTC+8)

ราคา Graph Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Graph Token (GRT) วันนี้ ฿ 0.01346, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GRT เป็น THB คือ ฿ 0.01346 ต่อ GRT.

Graph Token มีอันดับที่ #130 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 146.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.85B GRT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GRT เทรดระหว่าง ฿ 0.01341 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01378 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 94.2469305448 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GRT เคลื่อนไหว -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.19K.

Graph Token (GRT) ข้อมูลการตลาด

No.130

฿ 146.07M
฿ 146.07M฿ 146.07M

฿ 59.19K
฿ 59.19K฿ 59.19K

฿ 155.63M
฿ 155.63M฿ 155.63M

10.85B
10.85B 10.85B

11,562,299,506.067268
11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Graph Token คือ ฿ 146.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.19K อุปทานหมุนเวียนของ GRT คือ 10.85B โดยมีอุปทานรวมที่ 11562299506.067268 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 155.63M

ประวัติราคา Graph Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01341
฿ 0.01341฿ 0.01341
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01378
฿ 0.01378฿ 0.01378
สูงสุด 24h

฿ 0.01341
฿ 0.01341฿ 0.01341

฿ 0.01378
฿ 0.01378฿ 0.01378

฿ 94.2469305448
฿ 94.2469305448฿ 94.2469305448

฿ 0
฿ 0฿ 0

-0.30%

-1.53%

-7.94%

-7.94%

ประวัติราคา Graph Token (GRT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Graph Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0068555-1.53%
30 วัน฿ -0.00364-21.29%
60 วัน฿ -0.0067-33.24%
90 วัน฿ -0.01128-45.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา Graph Token ในวันนี้

วันนี้ GRT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0068555 (-1.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Graph Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00364 (-21.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Graph Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GRT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0067 (-33.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Graph Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01128 (-45.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Graph Token (GRT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Graph Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Graph Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Graph Token วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GRT: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

GRT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.01367 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวรับสำคัญ R1 ที่ระดับ 0.01362 และยืนเหนือจุดศูนย์กลางของช่วงราคา 0.01355 ได้อย่างมั่นคง แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (MA) รวมถึงเส้น EMA ต่างเรียงตัวในลักษณะ Bullish พร้อมกัน สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ครอบงำ ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงครึ่งบนของโซนระหว่าง S2 และ R2 ซึ่งโครงสร้างตลาดยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบ Sideways แต่มีแนวโน้มเชิงบวก MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนออกจากกันในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงพลังงานเชิงบวกที่กระจุกตัวอยู่ฝั่งผู้ซื้อ ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ไม่พบสัญญาณ Overbought ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นยังไม่ได้มาพร้อมกับอารมณ์การซื้อขายที่ร้อนแรงจนเกินไป KDJ และ StochRSI ต่างสอดคล้องกับทิศทางของเส้น MA ยืนยันถึงความต่อเนื่องของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น สำหรับ Bollinger Bands พบว่าช่องแคบเปิดกว้างเล็กน้อย บ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้สมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายชัดเจน แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดความสมดุลมากเกินไป แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.01362 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจาก R1 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.2% ขณะที่โซนรองลงมาอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.01355 ห่างจากปัจจุบันราว 0.9% สำหรับแนวต้านในระยะถัดไป พบที่ระดับ R2 บริเวณ 0.01371 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 0.3% ขณะที่ระดับแนวรับที่ไกลออกไปคือ S2 ที่ 0.01339 ซึ่งเป็นขอบเขตด้านล่างของช่วงราคา ทุกระดับราคามีระยะห่างที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดที่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ และอยู่ในภาวะการแข่งขันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอย่างเข้มข้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Graph Token?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น GRT:

1. การยอมรับของเครือข่าย – จำนวน Subgraph และการสอบถามที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความต้องการ GRT สูงขึ้น
2. การมีส่วนร่วมของ Indexer – กิจกรรมการ staking และการมอบหมายที่สูงขึ้นจะส่งผลต่ออุปทาน
3. การอัปเกรดและพัฒนาโปรโตคอล
4. ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโตและการเชื่อมโยงกับบิทคอยน์
5. ประสิทธิภาพของภาค DeFi เนื่องจาก Graph รองรับโปรโตคอล DeFi จำนวนมาก
6. การแข่งขันจากโซลูชันการจัดทำดัชนีอื่น ๆ
7. กำหนดการปลดล็อกโทเค็นและระยะเวลาการถือครอง
8. การประกาศความร่วมมือกับโครงการบล็อกเชนรายใหญ่
9. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
10. การพัฒนาด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Graph Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา GRT ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตโฟลิโอ การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน เนื่องจาก GRT เป็นตัวขับเคลื่อนโปรโตคอล The Graph สำหรับการจัดทำดัชนีข้อมูลบล็อกเชน การเคลื่อนไหวของราคาจึงส่งผลกระทบต่อกำไรจากการซื้อขาย กลยุทธ์ DeFi และมูลค่าของการถือครองในระยะยาว

การคาดการณ์ราคา Graph Token

การคาดการณ์ราคา Graph Token (GRT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GRT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Graph Token (GRT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Graph Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Graph Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GRT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Graph Token

วิธีการซื้อและลงทุน Graph Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Graph Token หรือยัง? การซื้อ GRT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Graph Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Graph Token (GRT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Graph Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Graph Token (GRT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Graph Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Graph Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Graph Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Graph Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Graph Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:01:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Graph Token (GRT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Graph Token

GRT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ GRT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GRT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Graph Token (GRT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Graph Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GRT/USDT
฿0.44253
฿0.44253฿0.44253
-1.31%
4.51M (USDT)
GRT/USDC
฿0.4415466
฿0.4415466฿0.4415466
-1.31%
4.17M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GRT เป็น THB

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GRT
GRT
THB
THB

1 GRT = 0.4412188 THB