ราคา Graph Token(GRT)
ราคาปัจจุบัน Graph Token (GRT) วันนี้ ฿ 0.01346, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GRT เป็น THB คือ ฿ 0.01346 ต่อ GRT.
Graph Token มีอันดับที่ #130 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 146.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.85B GRT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GRT เทรดระหว่าง ฿ 0.01341 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01378 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 94.2469305448 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GRT เคลื่อนไหว -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.19K.
No.130
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Graph Token คือ ฿ 146.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.19K อุปทานหมุนเวียนของ GRT คือ 10.85B โดยมีอุปทานรวมที่ 11562299506.067268 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 155.63M
-0.30%
-1.53%
-7.94%
-7.94%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Graph Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0068555
|-1.53%
|30 วัน
|฿ -0.00364
|-21.29%
|60 วัน
|฿ -0.0067
|-33.24%
|90 วัน
|฿ -0.01128
|-45.60%
วันนี้ GRT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0068555 (-1.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00364 (-21.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GRT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0067 (-33.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01128 (-45.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Graph Token (GRT) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Graph Tokenทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Graph Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GRT: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
GRT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.01367 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวรับสำคัญ R1 ที่ระดับ 0.01362 และยืนเหนือจุดศูนย์กลางของช่วงราคา 0.01355 ได้อย่างมั่นคง แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (MA) รวมถึงเส้น EMA ต่างเรียงตัวในลักษณะ Bullish พร้อมกัน สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ครอบงำ ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงครึ่งบนของโซนระหว่าง S2 และ R2 ซึ่งโครงสร้างตลาดยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบ Sideways แต่มีแนวโน้มเชิงบวก MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนออกจากกันในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงพลังงานเชิงบวกที่กระจุกตัวอยู่ฝั่งผู้ซื้อ ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ไม่พบสัญญาณ Overbought ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นยังไม่ได้มาพร้อมกับอารมณ์การซื้อขายที่ร้อนแรงจนเกินไป KDJ และ StochRSI ต่างสอดคล้องกับทิศทางของเส้น MA ยืนยันถึงความต่อเนื่องของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น สำหรับ Bollinger Bands พบว่าช่องแคบเปิดกว้างเล็กน้อย บ่งชี้ถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้สมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายชัดเจน แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดความสมดุลมากเกินไป แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.01362 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจาก R1 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.2% ขณะที่โซนรองลงมาอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.01355 ห่างจากปัจจุบันราว 0.9% สำหรับแนวต้านในระยะถัดไป พบที่ระดับ R2 บริเวณ 0.01371 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 0.3% ขณะที่ระดับแนวรับที่ไกลออกไปคือ S2 ที่ 0.01339 ซึ่งเป็นขอบเขตด้านล่างของช่วงราคา ทุกระดับราคามีระยะห่างที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดที่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ และอยู่ในภาวะการแข่งขันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอย่างเข้มข้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Graph Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Graph Token หรือยัง? การซื้อ GRT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Graph Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Graph Token (GRT) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Graph Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Graph Token (GRT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Graph Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ GRT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GRT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Graph Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น