ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Q

ข้อมูลราคา Q

เอกสารไวท์เปเปอร์ Q

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Q

โทเคโนมิกส์ Q

การคาดการณ์ราคา Q

ประวัติ Q

Q คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง Qเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต Q

Q USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Quack AI โลโก้

ราคา Quack AI(Q)

ราคาปัจจุบัน 1 Q เป็น USD

$0.026252
$0.026252$0.026252
-0.95%1D
USD
Quack AI (Q) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:18:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Quack AI (Q) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253
ต่ำสุด 24h
$ 0.027288
$ 0.027288$ 0.027288
สูงสุด 24h

$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253

$ 0.027288
$ 0.027288$ 0.027288

--
----

--
----

-2.09%

-0.95%

-13.01%

-13.01%

ราคาเรียลไทม์ Quack AI (Q) คือ $ 0.026246 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0253 และราคาสูงสุด $ 0.027288 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ Q คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น Q มีการเปลี่ยนแปลง -2.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -13.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Quack AI (Q) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 94.38K
$ 94.38K$ 94.38K

$ 262.46M
$ 262.46M$ 262.46M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Quack AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 94.38K อุปทานหมุนเวียนของ Q คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 262.46M

ประวัติราคา Quack AI (Q) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Quack AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00025179-0.95%
30 วัน$ -0.002699-9.33%
60 วัน$ +0.024246+1,212.30%
90 วัน$ +0.024246+1,212.30%
การเปลี่ยนแปลงราคา Quack AI ในวันนี้

วันนี้ Q บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00025179 (-0.95%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Quack AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.002699 (-9.33%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Quack AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน Q เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.024246 (+1,212.30%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Quack AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.024246 (+1,212.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Quack AI (Q) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Quack AIทันที

อะไรคือ Quack AI (Q)

Quack AI – เลเยอร์การกำกับดูแลด้วย AI สำหรับ Web3 Quack AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานการกำกับดูแลแบบโมดูลาร์ที่สามารถเสียบใช้งานได้ทันที ทำให้กระบวนการสร้างข้อเสนอ การให้คะแนนความเสี่ยง การโหวต และการดำเนินการบนหลากหลายเชนเป็นไปโดยอัตโนมัติ นำเสนอกลไกการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในระดับที่ขยายได้

Quack AI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Quack AI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบQความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Quack AI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Quack AI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Quack AI (USD)

Quack AI (Q) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Quack AI (Q) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Quack AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Quack AI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Quack AI (Q)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Quack AI (Q) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ Qโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Quack AI (Q)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Quack AIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Quack AI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

Q เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Quack AI(Q) เป็น VND
690.66349
1 Quack AI(Q) เป็น AUD
A$0.03963146
1 Quack AI(Q) เป็น GBP
0.0196845
1 Quack AI(Q) เป็น EUR
0.0223091
1 Quack AI(Q) เป็น USD
$0.026246
1 Quack AI(Q) เป็น MYR
RM0.10997074
1 Quack AI(Q) เป็น TRY
1.10128216
1 Quack AI(Q) เป็น JPY
¥3.989392
1 Quack AI(Q) เป็น ARS
ARS$38.6537965
1 Quack AI(Q) เป็น RUB
2.0799955
1 Quack AI(Q) เป็น INR
2.31542212
1 Quack AI(Q) เป็น IDR
Rp437.43315836
1 Quack AI(Q) เป็น PHP
1.5524509
1 Quack AI(Q) เป็น EGP
￡E.1.24327302
1 Quack AI(Q) เป็น BRL
R$0.14067856
1 Quack AI(Q) เป็น CAD
C$0.03648194
1 Quack AI(Q) เป็น BDT
3.21198548
1 Quack AI(Q) เป็น NGN
38.2036776
1 Quack AI(Q) เป็น COP
$100.9460529
1 Quack AI(Q) เป็น ZAR
R.0.45038136
1 Quack AI(Q) เป็น UAH
1.10469414
1 Quack AI(Q) เป็น TZS
T.Sh.64.486422
1 Quack AI(Q) เป็น VES
Bs5.590398
1 Quack AI(Q) เป็น CLP
$24.67124
1 Quack AI(Q) เป็น PKR
Rs7.43706656
1 Quack AI(Q) เป็น KZT
14.11824832
1 Quack AI(Q) เป็น THB
฿0.84800826
1 Quack AI(Q) เป็น TWD
NT$0.80260268
1 Quack AI(Q) เป็น AED
د.إ0.09632282
1 Quack AI(Q) เป็น CHF
Fr0.02073434
1 Quack AI(Q) เป็น HKD
HK$0.20366896
1 Quack AI(Q) เป็น AMD
֏10.04801864
1 Quack AI(Q) เป็น MAD
.د.م0.24225058
1 Quack AI(Q) เป็น MXN
$0.4829264
1 Quack AI(Q) เป็น SAR
ريال0.0984225
1 Quack AI(Q) เป็น ETB
Br3.97968098
1 Quack AI(Q) เป็น KES
KSh3.38940844
1 Quack AI(Q) เป็น JOD
د.أ0.018608414
1 Quack AI(Q) เป็น PLN
0.09501052
1 Quack AI(Q) เป็น RON
лв0.11443256
1 Quack AI(Q) เป็น SEK
kr0.2454001
1 Quack AI(Q) เป็น BGN
лв0.04383082
1 Quack AI(Q) เป็น HUF
Ft8.73676848
1 Quack AI(Q) เป็น CZK
0.54775402
1 Quack AI(Q) เป็น KWD
د.ك0.008031276
1 Quack AI(Q) เป็น ILS
0.0852995
1 Quack AI(Q) เป็น BOB
Bs0.18135986
1 Quack AI(Q) เป็น AZN
0.0446182
1 Quack AI(Q) เป็น TJS
SM0.24251304
1 Quack AI(Q) เป็น GEL
0.07138912
1 Quack AI(Q) เป็น AOA
Kz23.92506622
1 Quack AI(Q) เป็น BHD
.د.ب0.009868496
1 Quack AI(Q) เป็น BMD
$0.026246
1 Quack AI(Q) เป็น DKK
kr0.1679744
1 Quack AI(Q) เป็น HNL
L0.69105718
1 Quack AI(Q) เป็น MUR
1.18973118
1 Quack AI(Q) เป็น NAD
$0.45326842
1 Quack AI(Q) เป็น NOK
kr0.26141016
1 Quack AI(Q) เป็น NZD
$0.04540558
1 Quack AI(Q) เป็น PAB
B/.0.026246
1 Quack AI(Q) เป็น PGK
K0.11049566
1 Quack AI(Q) เป็น QAR
ر.ق0.09553544
1 Quack AI(Q) เป็น RSD
дин.2.6390353
1 Quack AI(Q) เป็น UZS
soʻm320.07311952
1 Quack AI(Q) เป็น ALL
L2.17946784
1 Quack AI(Q) เป็น ANG
ƒ0.04698034
1 Quack AI(Q) เป็น AWG
ƒ0.0472428
1 Quack AI(Q) เป็น BBD
$0.052492
1 Quack AI(Q) เป็น BAM
KM0.04383082
1 Quack AI(Q) เป็น BIF
Fr77.399454
1 Quack AI(Q) เป็น BND
$0.03385734
1 Quack AI(Q) เป็น BSD
$0.026246
1 Quack AI(Q) เป็น JMD
$4.21064578
1 Quack AI(Q) เป็น KHR
105.8304335
1 Quack AI(Q) เป็น KMF
Fr11.102058
1 Quack AI(Q) เป็น LAK
570.56520598
1 Quack AI(Q) เป็น LKR
රු7.991907
1 Quack AI(Q) เป็น MDL
L0.4435574
1 Quack AI(Q) เป็น MGA
Ar117.16949288
1 Quack AI(Q) เป็น MOP
P0.209968
1 Quack AI(Q) เป็น MVR
0.4015638
1 Quack AI(Q) เป็น MWK
MK45.56594306
1 Quack AI(Q) เป็น MZN
MT1.67738186
1 Quack AI(Q) เป็น NPR
रु3.70698504
1 Quack AI(Q) เป็น PYG
186.136632
1 Quack AI(Q) เป็น RWF
Fr38.135438
1 Quack AI(Q) เป็น SBD
$0.21600458
1 Quack AI(Q) เป็น SCR
0.35878282
1 Quack AI(Q) เป็น SRD
$1.03776684
1 Quack AI(Q) เป็น SVC
$0.2296525
1 Quack AI(Q) เป็น SZL
L0.45300596
1 Quack AI(Q) เป็น TMT
m0.09212346
1 Quack AI(Q) เป็น TND
د.ت0.07703201
1 Quack AI(Q) เป็น TTD
$0.17821034
1 Quack AI(Q) เป็น UGX
Sh91.441064
1 Quack AI(Q) เป็น XAF
Fr14.750252
1 Quack AI(Q) เป็น XCD
$0.0708642
1 Quack AI(Q) เป็น XOF
Fr14.750252
1 Quack AI(Q) เป็น XPF
Fr2.677092
1 Quack AI(Q) เป็น BWP
P0.37321812
1 Quack AI(Q) เป็น BZD
$0.05275446
1 Quack AI(Q) เป็น CVE
$2.48392144
1 Quack AI(Q) เป็น DJF
Fr4.671788
1 Quack AI(Q) เป็น DOP
$1.68053138
1 Quack AI(Q) เป็น DZD
د.ج3.4093554
1 Quack AI(Q) เป็น FJD
$0.05931596
1 Quack AI(Q) เป็น GNF
Fr228.20897
1 Quack AI(Q) เป็น GTQ
Q0.20104436
1 Quack AI(Q) เป็น GYD
$5.49538748
1 Quack AI(Q) เป็น ISK
kr3.228258

Quack AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Quack AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Quack AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Quack AI

วันนี้ Quack AI (Q) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน Q เป็นUSD คือ 0.026246 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน Q เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ Q เป็น USD คือ $ 0.026246 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Quack AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ Q คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ Q คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ Q คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ Q คือเท่าใด?
Q ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ Q คือเท่าไร?
Q ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ Q คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ Q คือ $ 94.38K USD
ปีนี้ Q จะสูงขึ้นอีกไหม?
Q อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Q เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:18:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Quack AI (Q)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ Q เป็น USD

จำนวน

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.026246 USD

เทรด Q

Q/USDT
$0.026252
$0.026252$0.026252
-0.96%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

