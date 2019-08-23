ราคา Ontology Gas(ONG)
ราคาปัจจุบัน Ontology Gas (ONG) วันนี้ ฿ 0.05139, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 14.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ONG เป็น THB คือ ฿ 0.05139 ต่อ ONG.
Ontology Gas มีอันดับที่ #672 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 24.28M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 472.51M ONG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ONG เทรดระหว่าง ฿ 0.0436 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05444 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 150.9108644 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.292651332874134
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ONG เคลื่อนไหว +0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +19.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 101.99K.
No.672
47.25%
2019-08-23
ONT
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ontology Gas คือ ฿ 24.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 101.99K อุปทานหมุนเวียนของ ONG คือ 472.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 800000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.39M
+0.46%
+14.73%
+19.06%
+19.06%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Gas ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.2168063
|+14.73%
|30 วัน
|฿ +0.00527
|+11.42%
|60 วัน
|฿ +0.00215
|+4.36%
|90 วัน
|฿ -0.01289
|-20.06%
วันนี้ ONG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2168063 (+14.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00527 (+11.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00215 (+4.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01289 (-20.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ontology Gas ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ONG: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|เป็นกลาง
|K ≈ D (±1%)
|ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
ONG_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.0437 ซึ่งสูงกว่าจุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 0.04205 แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบซื้อในรูปแบบ 1-2 ขณะที่กลุ่ม EMA ยืนยันสัญญาณซื้อเหนือแกนศูนย์ MACD สร้างรูปแบบ Golden Cross ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลางและไม่มีการเบี่ยงเบนที่รุนแรง KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณการแตกหักที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands เปิดกว้าง สะท้อนถึงระดับความผันผวนในปัจจุบัน ดัชนี Momentum ทั้งตัวเร่งและตัวชะลอเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน การกระจายพลังงานของแรงเคลื่อนไหวกระจุกตัวอยู่ในช่องทางขาขึ้น ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงคือจุด R2 ที่ระดับ 0.04205 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00165 สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่าง พบได้ที่จุดศูนย์กลาง 0.04153 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00217 ส่วนระดับแนวรับระยะไกลตั้งอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.04124 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00246 ขณะที่แนวรับระดับลึกยิ่งขึ้นอยู่ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.04101 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00269 ระยะห่างระหว่างแต่ละระดับราคานั้นกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ตลาดกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวหลังจากการทะลุผ่าน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Ontology Gas อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ontology Gas ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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