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ราคาปัจจุบัน Ontology Gas วันนี้ คือ 0.05139 THB มูลค่าตลาด ONG เท่ากับ 24,282,345.27483 THB ติดตามการอัปเดตราคา ONG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ontology Gas วันนี้ คือ 0.05139 THB มูลค่าตลาด ONG เท่ากับ 24,282,345.27483 THB ติดตามการอัปเดตราคา ONG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Ontology Gas(ONG)

ราคาปัจจุบัน 1 ONG เป็น THB

฿1.6886754
฿1.6886754฿1.6886754
+14.73%1D
THB
Ontology Gas (ONG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:06:43 (UTC+8)

ราคา Ontology Gas วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ontology Gas (ONG) วันนี้ ฿ 0.05139, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 14.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ONG เป็น THB คือ ฿ 0.05139 ต่อ ONG.

Ontology Gas มีอันดับที่ #672 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 24.28M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 472.51M ONG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ONG เทรดระหว่าง ฿ 0.0436 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05444 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 150.9108644 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.292651332874134

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ONG เคลื่อนไหว +0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +19.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 101.99K.

Ontology Gas (ONG) ข้อมูลการตลาด

No.672

฿ 24.28M
฿ 24.28M฿ 24.28M

฿ 101.99K
฿ 101.99K฿ 101.99K

฿ 51.39M
฿ 51.39M฿ 51.39M

472.51M
472.51M 472.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

47.25%

2019-08-23

฿ 46.9898
฿ 46.9898฿ 46.9898

ONT

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ontology Gas คือ ฿ 24.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 101.99K อุปทานหมุนเวียนของ ONG คือ 472.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 800000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.39M

ประวัติราคา Ontology Gas THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0436
฿ 0.0436฿ 0.0436
ต่ำสุด 24h
฿ 0.05444
฿ 0.05444฿ 0.05444
สูงสุด 24h

฿ 0.0436
฿ 0.0436฿ 0.0436

฿ 0.05444
฿ 0.05444฿ 0.05444

฿ 150.9108644
฿ 150.9108644฿ 150.9108644

฿ 1.292651332874134
฿ 1.292651332874134฿ 1.292651332874134

+0.46%

+14.73%

+19.06%

+19.06%

ประวัติราคา Ontology Gas (ONG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Gas ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.2168063+14.73%
30 วัน฿ +0.00527+11.42%
60 วัน฿ +0.00215+4.36%
90 วัน฿ -0.01289-20.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Gas ในวันนี้

วันนี้ ONG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2168063 (+14.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Gas ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00527 (+11.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Gas ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00215 (+4.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Gas ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01289 (-20.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ontology Gas (ONG) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Ontology Gas

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ontology Gas ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Ontology Gas วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ONG: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJเป็นกลางK ≈ D (±1%)ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

ONG_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.0437 ซึ่งสูงกว่าจุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 0.04205 แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบซื้อในรูปแบบ 1-2 ขณะที่กลุ่ม EMA ยืนยันสัญญาณซื้อเหนือแกนศูนย์ MACD สร้างรูปแบบ Golden Cross ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลางและไม่มีการเบี่ยงเบนที่รุนแรง KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณการแตกหักที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands เปิดกว้าง สะท้อนถึงระดับความผันผวนในปัจจุบัน ดัชนี Momentum ทั้งตัวเร่งและตัวชะลอเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน การกระจายพลังงานของแรงเคลื่อนไหวกระจุกตัวอยู่ในช่องทางขาขึ้น ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงคือจุด R2 ที่ระดับ 0.04205 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00165 สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่าง พบได้ที่จุดศูนย์กลาง 0.04153 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00217 ส่วนระดับแนวรับระยะไกลตั้งอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.04124 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00246 ขณะที่แนวรับระดับลึกยิ่งขึ้นอยู่ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.04101 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00269 ระยะห่างระหว่างแต่ละระดับราคานั้นกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ตลาดกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวหลังจากการทะลุผ่าน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Ontology Gas?

ราคา ONG ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การใช้งานเครือข่าย Ontology - ปริมาณการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นจะเพิ่มความต้องการ ONG เนื่องจากค่าธรรมเนียมการใช้งาน
2. การพัฒนาในระบบนิเวศของ NEO - ONG ถูกสร้างขึ้นจากการถือครองโทเค็น NEO
3. ความรู้สึกของตลาดต่อโทเค็นด้านการใช้งานและโครงการ DeFi
4. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและการเชื่อมโยงกับบิตคอยน์
5. การจัดทำรายการในกระดานเทรดและความเคลื่อนไหวของการซื้อขาย
6. กิจกรรมของนักพัฒนาและการอัปเกรดเครือข่าย
7. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและการเปลี่ยนแปลงด้านโทเค็นเศรษฐศาสตร์
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นด้านการใช้งาน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Ontology Gas วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ ONG ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของการลงทุนและคำนวณกำไร/ขาดทุน
3. การจับจังหวะตลาด – ระบุจุดเข้าออกที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากแนวโน้มราคา
4. การบริหารความเสี่ยง – ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ และตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของตำแหน่งการลงทุนอย่างรอบคอบ

การคาดการณ์ราคา Ontology Gas

การคาดการณ์ราคา Ontology Gas (ONG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ONG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ontology Gas (ONG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ontology Gas อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ontology Gas จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ONG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ontology Gas

วิธีการซื้อและลงทุน Ontology Gas ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Ontology Gas หรือยัง? การซื้อ ONG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Ontology Gas ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Ontology Gas (ONG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Ontology Gas จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Ontology Gas (ONG)

คุณสามารถทำอะไรกับ Ontology Gas ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Ontology Gas ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ontology Gas ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ontology Gas อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ontology Gas

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:06:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ontology Gas (ONG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ontology Gas

ONG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ONG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ONG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Ontology Gas (ONG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Ontology Gas ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ONG/USDT
฿1.6755314
฿1.6755314฿1.6755314
+13.89%
2.05M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ONG เป็น THB

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ONG
ONG
THB
THB

1 ONG = 1.6886754 THB