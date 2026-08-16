ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน ELIZAOS วันนี้ คือ 0.0002057 THB มูลค่าตลาด ELIZAOS เท่ากับ 1,916,501.0521393037664 THB ติดตามการอัปเดตราคา ELIZAOS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ELIZAOS วันนี้ คือ 0.0002057 THB มูลค่าตลาด ELIZAOS เท่ากับ 1,916,501.0521393037664 THB ติดตามการอัปเดตราคา ELIZAOS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELIZAOS

ข้อมูลราคา ELIZAOS

ELIZAOS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ELIZAOS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ELIZAOS

โทเคโนมิกส์ ELIZAOS

การคาดการณ์ราคา ELIZAOS

ประวัติ ELIZAOS

ELIZAOS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ELIZAOSเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ELIZAOS

ELIZAOS USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

ELIZAOS โลโก้

ราคา ELIZAOS(ELIZAOS)

ราคาปัจจุบัน 1 ELIZAOS เป็น THB

฿0.006759302
฿0.006759302฿0.006759302
-3.56%1D
THB
ELIZAOS (ELIZAOS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:14:51 (UTC+8)

ราคา ELIZAOS วันนี้

ราคาปัจจุบัน ELIZAOS (ELIZAOS) วันนี้ ฿ 0.0002057, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ELIZAOS เป็น THB คือ ฿ 0.0002057 ต่อ ELIZAOS.

ELIZAOS มีอันดับที่ #1117 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.92M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.32B ELIZAOS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ELIZAOS เทรดระหว่าง ฿ 0.0001863 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0002196 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.296808317180233142 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0190062878845662538

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ELIZAOS เคลื่อนไหว +7.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 77.75K.

ELIZAOS (ELIZAOS) ข้อมูลการตลาด

No.1117

฿ 1.92M
฿ 1.92M฿ 1.92M

฿ 77.75K
฿ 77.75K฿ 77.75K

฿ 2.26M
฿ 2.26M฿ 2.26M

9.32B
9.32B 9.32B

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

10,999,986,979.497707
10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707

84.69%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ELIZAOS คือ ฿ 1.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 77.75K อุปทานหมุนเวียนของ ELIZAOS คือ 9.32B โดยมีอุปทานรวมที่ 10999986979.497707 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.26M

ประวัติราคา ELIZAOS THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0001863
฿ 0.0001863฿ 0.0001863
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0002196
฿ 0.0002196฿ 0.0002196
สูงสุด 24h

฿ 0.0001863
฿ 0.0001863฿ 0.0001863

฿ 0.0002196
฿ 0.0002196฿ 0.0002196

฿ 1.296808317180233142
฿ 1.296808317180233142฿ 1.296808317180233142

฿ 0.0190062878845662538
฿ 0.0190062878845662538฿ 0.0190062878845662538

+7.19%

-3.56%

-10.76%

-10.76%

ประวัติราคา ELIZAOS (ELIZAOS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ELIZAOS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000249514-3.56%
30 วัน฿ -0.0002764-57.34%
60 วัน฿ -0.0006365-75.58%
90 วัน฿ -0.000704-77.39%
การเปลี่ยนแปลงราคา ELIZAOS ในวันนี้

วันนี้ ELIZAOS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000249514 (-3.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ELIZAOS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0002764 (-57.34%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ELIZAOS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ELIZAOS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0006365 (-75.58%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ELIZAOS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000704 (-77.39%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ELIZAOS (ELIZAOS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ELIZAOSทันที

การวิเคราะห์ ELIZAOS

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ELIZAOS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ELIZAOS วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ELIZAOS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

**โครงสร้างตลาด** ELIZAOS_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.0009606 USDT ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง (0.0009420) 1.97% และอยู่ในช่วงกลางของระบบแนวรับแนวต้าน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัญญาณการซื้อ ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่บนแนวขอบบนของระบบค่าเฉลี่ย **สถานะพลังงานตลาด** MACD ได้ส่งสัญญาณเส้นตัดลง โดยทิศทางของเส้นเร็วและเส้นช้ามีความแตกต่างจากแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ด้าน RSI ยังคงอยู่ในช่วงกลาง ไม่ได้แสดงถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นยังคงสนับสนุนราคา แต่ก็เกิดสัญญาณเส้นตัดลงในระยะกลาง ทำให้โครงสร้างพลังงานตลาดอยู่ในภาวะกระจายตัว **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: - R1 อยู่ที่ 0.0009760 (เพิ่มขึ้น 1.60%) - R2 อยู่ที่ 0.001011 (เพิ่มขึ้น 5.24%) เป็นแนวต้านใกล้และไกล ด้านล่าง: - S1 อยู่ที่ 0.0009070 (ลดลง 5.58%) - S2 อยู่ที่ 0.0008730 (ลดลง 9.12%) เป็นระดับแนวรับสำหรับการปรับตัวลง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ELIZAOS?

ราคาของ ELIZAOS ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่: ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุน, ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง, แนวโน้มของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในภาพรวม, การเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์, ข่าวด้านกฎระเบียบและการอัปเดตด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ, พัฒนาการทางเทคโนโลยีและการอัปเกรดแพลตฟอร์ม, การยอมรับในชุมชนและการเติบโตของผู้ใช้งาน, การประกาศความร่วมมือ, การจัดทำรายการบนกระดานเทรด, กระแสบนโซเชียลมีเดียและการสนับสนุนจากอินฟลูเอนเซอร์, สภาวะเศรษฐกิจมหภาค และกลไกด้านอุปสงค์-อุปทานในระบบนิเวศของโทเค็น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ELIZAOS วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ ELIZAOS ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการวางแผนการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออกการซื้อขาย ติดตามความผันผวน และประเมินทัศนคติของตลาดได้ ราคาปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเชิงรุกและการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา ELIZAOS

การคาดการณ์ราคา ELIZAOS (ELIZAOS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ELIZAOS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ELIZAOS (ELIZAOS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ELIZAOS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ELIZAOS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ELIZAOS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ELIZAOS

วิธีการซื้อและลงทุน ELIZAOS ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ELIZAOS หรือยัง? การซื้อ ELIZAOS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ELIZAOS ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ELIZAOS (ELIZAOS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ELIZAOS จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ELIZAOS (ELIZAOS)

คุณสามารถทำอะไรกับ ELIZAOS ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ELIZAOS ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ ELIZAOS (ELIZAOS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.

ELIZAOS ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ELIZAOS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ELIZAOS อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ELIZAOS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:14:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ELIZAOS (ELIZAOS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELIZAOS

ELIZAOS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ELIZAOS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ELIZAOS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ELIZAOS (ELIZAOS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ELIZAOS ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ELIZAOS/USDT
฿0.00681845
฿0.00681845฿0.00681845
-2.85%
381.70M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.42589846
฿0.42589846฿0.42589846

-14.97%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.3324028
฿2.3324028฿2.3324028

+2.92%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.07495366
฿0.07495366฿0.07495366

-32.75%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3098698
฿0.3098698฿0.3098698

-1.46%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.008799908
฿0.008799908฿0.008799908

+457.91%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.4040376
฿2.4040376฿2.4040376

+16.62%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.4132922
฿34.4132922฿34.4132922

+16.17%

Humanity

Humanity

H

฿5.3055756
฿5.3055756฿5.3055756

+15.78%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.35980506
฿10.35980506฿10.35980506

+11.08%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ELIZAOS เป็น THB

จำนวน

ELIZAOS
ELIZAOS
THB
THB

1 ELIZAOS = 0.006759302 THB