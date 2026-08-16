ราคา ELIZAOS(ELIZAOS)
ราคาปัจจุบัน ELIZAOS (ELIZAOS) วันนี้ ฿ 0.0002057, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ELIZAOS เป็น THB คือ ฿ 0.0002057 ต่อ ELIZAOS.
ELIZAOS มีอันดับที่ #1117 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.92M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.32B ELIZAOS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ELIZAOS เทรดระหว่าง ฿ 0.0001863 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0002196 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.296808317180233142 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0190062878845662538
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ELIZAOS เคลื่อนไหว +7.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 77.75K.
No.1117
84.69%
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ELIZAOS คือ ฿ 1.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 77.75K อุปทานหมุนเวียนของ ELIZAOS คือ 9.32B โดยมีอุปทานรวมที่ 10999986979.497707 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.26M
+7.19%
-3.56%
-10.76%
-10.76%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ELIZAOS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000249514
|-3.56%
|30 วัน
|฿ -0.0002764
|-57.34%
|60 วัน
|฿ -0.0006365
|-75.58%
|90 วัน
|฿ -0.000704
|-77.39%
วันนี้ ELIZAOS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000249514 (-3.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0002764 (-57.34%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ELIZAOS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0006365 (-75.58%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000704 (-77.39%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ELIZAOS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ELIZAOS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
**โครงสร้างตลาด** ELIZAOS_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.0009606 USDT ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง (0.0009420) 1.97% และอยู่ในช่วงกลางของระบบแนวรับแนวต้าน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัญญาณการซื้อ ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่บนแนวขอบบนของระบบค่าเฉลี่ย **สถานะพลังงานตลาด** MACD ได้ส่งสัญญาณเส้นตัดลง โดยทิศทางของเส้นเร็วและเส้นช้ามีความแตกต่างจากแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ด้าน RSI ยังคงอยู่ในช่วงกลาง ไม่ได้แสดงถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นยังคงสนับสนุนราคา แต่ก็เกิดสัญญาณเส้นตัดลงในระยะกลาง ทำให้โครงสร้างพลังงานตลาดอยู่ในภาวะกระจายตัว **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: - R1 อยู่ที่ 0.0009760 (เพิ่มขึ้น 1.60%) - R2 อยู่ที่ 0.001011 (เพิ่มขึ้น 5.24%) เป็นแนวต้านใกล้และไกล ด้านล่าง: - S1 อยู่ที่ 0.0009070 (ลดลง 5.58%) - S2 อยู่ที่ 0.0008730 (ลดลง 9.12%) เป็นระดับแนวรับสำหรับการปรับตัวลง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ELIZAOS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ELIZAOS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
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ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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