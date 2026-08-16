ราคา Curve(CRV)
ราคาปัจจุบัน Curve (CRV) วันนี้ ฿ 0.2494, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRV เป็น THB คือ ฿ 0.2494 ต่อ CRV.
Curve มีอันดับที่ #95 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 378.27M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.52B CRV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRV เทรดระหว่าง ฿ 0.2391 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2498 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,987.990364573598 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.6317163480156623518
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRV เคลื่อนไหว +0.60% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 364.60K.
No.95
50.05%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Curve คือ ฿ 378.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 364.60K อุปทานหมุนเวียนของ CRV คือ 1.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 2390277331.31504443 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 755.76M
+0.60%
+2.80%
+7.54%
+7.54%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Curve ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.223218
|+2.80%
|30 วัน
|฿ +0.0363
|+17.03%
|60 วัน
|฿ +0.0001
|+0.04%
|90 วัน
|฿ +0.0166
|+7.13%
วันนี้ CRV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.223218 (+2.80%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0363 (+17.03%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CRV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0001 (+0.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0166 (+7.13%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Curve ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CRV: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
CRV_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.2425 ราคานี้อยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 0.2412 และแนวต้าน S1 ที่ 0.2439 ขณะเดียวกัน เส้นแกนกลางของตลาดที่ 0.2476 ถือเป็นระดับอ้างอิงสำคัญทางด้านบน สำหรับแนวโน้มระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อและเรียงตัวในลักษณะที่สนับสนุนการปรับตัวขึ้น ส่วนกลุ่ม EMA ระยะยาวยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันลง (Death Cross) ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าข่ายซื้อหรือขายมากเกินไป ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็ว-ช้ามีการแยกชั้นเกิดขึ้น ความผันผวนของราคาอยู่ในช่วงแคบ ๆ แรงผลักดันของฝั่งซื้อและฝั่งขายกระจายตัวอย่างสมดุล ระดับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ 0.2412 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% ส่วนแนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ 0.2439 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.6% สำหรับระดับอ้างอิงระยะไกล ได้แก่ จุดศูนย์กลาง 0.2476 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 2.1% และแนวต้านระดับสูงกว่าอยู่ที่ 0.2503 ตลาดขณะนี้อยู่ในบริเวณส่วนล่างของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Curve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Curve ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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