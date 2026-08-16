ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Curve วันนี้ คือ 0.2494 THB มูลค่าตลาด CRV เท่ากับ 378,268,806.136693695514 THB ติดตามการอัปเดตราคา CRV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Curve วันนี้ คือ 0.2494 THB มูลค่าตลาด CRV เท่ากับ 378,268,806.136693695514 THB ติดตามการอัปเดตราคา CRV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRV

ข้อมูลราคา CRV

CRV คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CRV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CRV

โทเคโนมิกส์ CRV

การคาดการณ์ราคา CRV

ประวัติ CRV

CRV คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CRVเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CRV

CRV Coin-M Futures

CRV USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Curve โลโก้

ราคา Curve(CRV)

ราคาปัจจุบัน 1 CRV เป็น THB

฿8.195284
฿8.195284฿8.195284
+2.80%1D
THB
Curve (CRV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:43:52 (UTC+8)

ราคา Curve วันนี้

ราคาปัจจุบัน Curve (CRV) วันนี้ ฿ 0.2494, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRV เป็น THB คือ ฿ 0.2494 ต่อ CRV.

Curve มีอันดับที่ #95 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 378.27M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.52B CRV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRV เทรดระหว่าง ฿ 0.2391 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2498 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,987.990364573598 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.6317163480156623518

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRV เคลื่อนไหว +0.60% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 364.60K.

Curve (CRV) ข้อมูลการตลาด

No.95

฿ 378.27M
฿ 378.27M฿ 378.27M

฿ 364.60K
฿ 364.60K฿ 364.60K

฿ 755.76M
฿ 755.76M฿ 755.76M

1.52B
1.52B 1.52B

3,030,303,030.299
3,030,303,030.299 3,030,303,030.299

2,390,277,331.31504443
2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443

50.05%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Curve คือ ฿ 378.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 364.60K อุปทานหมุนเวียนของ CRV คือ 1.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 2390277331.31504443 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 755.76M

ประวัติราคา Curve THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2391
฿ 0.2391฿ 0.2391
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2498
฿ 0.2498฿ 0.2498
สูงสุด 24h

฿ 0.2391
฿ 0.2391฿ 0.2391

฿ 0.2498
฿ 0.2498฿ 0.2498

฿ 1,987.990364573598
฿ 1,987.990364573598฿ 1,987.990364573598

฿ 5.6317163480156623518
฿ 5.6317163480156623518฿ 5.6317163480156623518

+0.60%

+2.80%

+7.54%

+7.54%

ประวัติราคา Curve (CRV) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Curve ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.223218+2.80%
30 วัน฿ +0.0363+17.03%
60 วัน฿ +0.0001+0.04%
90 วัน฿ +0.0166+7.13%
การเปลี่ยนแปลงราคา Curve ในวันนี้

วันนี้ CRV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.223218 (+2.80%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Curve ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0363 (+17.03%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Curve ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CRV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0001 (+0.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Curve ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0166 (+7.13%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Curve (CRV) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Curveทันที

การวิเคราะห์ Curve

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Curve ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Curve วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CRV: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

CRV_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.2425 ราคานี้อยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 0.2412 และแนวต้าน S1 ที่ 0.2439 ขณะเดียวกัน เส้นแกนกลางของตลาดที่ 0.2476 ถือเป็นระดับอ้างอิงสำคัญทางด้านบน สำหรับแนวโน้มระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อและเรียงตัวในลักษณะที่สนับสนุนการปรับตัวขึ้น ส่วนกลุ่ม EMA ระยะยาวยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันลง (Death Cross) ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าข่ายซื้อหรือขายมากเกินไป ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็ว-ช้ามีการแยกชั้นเกิดขึ้น ความผันผวนของราคาอยู่ในช่วงแคบ ๆ แรงผลักดันของฝั่งซื้อและฝั่งขายกระจายตัวอย่างสมดุล ระดับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ 0.2412 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% ส่วนแนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ 0.2439 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.6% สำหรับระดับอ้างอิงระยะไกล ได้แก่ จุดศูนย์กลาง 0.2476 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 2.1% และแนวต้านระดับสูงกว่าอยู่ที่ 0.2503 ตลาดขณะนี้อยู่ในบริเวณส่วนล่างของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Curve?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของโทเค็น Curve (CRV):

1. ความเชื่อมั่นในตลาด DeFi - ในฐานะโปรโตคอล DEX ชั้นนำ CRV มีความสัมพันธ์กับการยอมรับและการซื้อขายในระบบนิเวศ DeFi โดยรวม

2. มูลค่ารวมที่ล็อกไว้ (TVL) - เมื่อมูลค่ารวมที่ล็อกไว้ใน Pool ของ Curve สูงขึ้น จะเพิ่มความต้องการโทเค็น CRV และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโปรโตคอล

3. ปริมาณการซื้อขาย Stablecoin - Curve เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยน Stablecoin การใช้งานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น

4. ข้อเสนอการกำกับดูแล - การอัปเดตโปรโตคอลครั้งใหญ่และผลการลงคะแนนเสียงมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

5. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น - รางวัลจากการ Staking โทเค็น CRV อำนาจในการออกเสียง และกลไกการแบ่งปันค่าธรรมเนียมล้วนมีผลต่อความต้องการ

6. การแข่งขัน - ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ DEX อื่น ๆ เช่น Uniswap มีผลต่อตำแหน่งทางการตลาด

7. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ - กฎระเบียบเกี่ยวกับ DeFi ส่งผลต่อการยอมรับและการเข้าร่วมของสถาบัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Curve วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Curve (CRV) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล CRV มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ DeFi ของ Curve เนื่องจากส่งผลต่อรางวัลจากการเดิมพันและอำนาจการลงคะแนนเสียง การเคลื่อนไหวของราคาส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนและการตัดสินใจในการจัดหาสภาพคล่อง

การคาดการณ์ราคา Curve

การคาดการณ์ราคา Curve (CRV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CRV ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Curve (CRV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Curve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Curve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CRV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Curve

วิธีการซื้อและลงทุน Curve ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Curve หรือยัง? การซื้อ CRV บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Curve ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Curve (CRV) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Curve จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Curve (CRV)

คุณสามารถทำอะไรกับ Curve ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Curve ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Curve (CRV) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Curve ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Curve อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Curve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:43:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Curve (CRV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Curve

CRV USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CRV โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CRV USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Curve (CRV) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Curve ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CRV/USDT
฿8.195284
฿8.195284฿8.195284
+2.76%
1.51M (USDT)
CRV/USDC
฿8.178854
฿8.178854฿8.178854
+2.72%
228.10K (USDT)
CRV/ETH
฿0.0043503354
฿0.0043503354฿0.0043503354
+2.85%
19.86K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.49756612
฿0.49756612฿0.49756612

-0.66%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.3570478
฿2.3570478฿2.3570478

+4.01%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.09062788
฿0.09062788฿0.09062788

-18.69%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3085554
฿0.3085554฿0.3085554

-1.88%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.00765638
฿0.00765638฿0.00765638

+385.41%

Hemi

Hemi

HEMI

฿0.27723982
฿0.27723982฿0.27723982

+28.80%

Velvet

Velvet

VELVET

฿33.68150
฿33.68150฿33.68150

+13.70%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.3514616
฿2.3514616฿2.3514616

+14.07%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.43686176
฿10.43686176฿10.43686176

+11.91%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CRV เป็น THB

จำนวน

CRV
CRV
THB
THB

1 CRV = 8.195283 THB