ราคา XL1(XL1)

ราคาปัจจุบัน 1 XL1 เป็น USD

-0.35%1D
USD
XL1 (XL1) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:22:06 (UTC+8)

ข้อมูลราคา XL1 (XL1) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

0.00%

-0.35%

-2.43%

-2.43%

ราคาเรียลไทม์ XL1 (XL1) คือ $ 0.0009002 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXL1 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0009002 และราคาสูงสุด $ 0.0009446 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XL1 คือ $ 0.003549262214266047 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000752957257810761

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XL1 มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

XL1 (XL1) ข้อมูลการตลาด

No.1418

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XL1 คือ $ 5.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.67K อุปทานหมุนเวียนของ XL1 คือ 5.74B โดยมีอุปทานรวมที่ 38000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.21M

ประวัติราคา XL1 (XL1) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XL1 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000003162-0.35%
30 วัน$ -0.0001188-11.66%
60 วัน$ +0.0004002+80.04%
90 วัน$ +0.0004002+80.04%
การเปลี่ยนแปลงราคา XL1 ในวันนี้

วันนี้ XL1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000003162 (-0.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา XL1 ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0001188 (-11.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา XL1 ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XL1 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0004002 (+80.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา XL1 ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0004002 (+80.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา XL1 (XL1) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา XL1ทันที

อะไรคือ XL1 (XL1)

XYO เริ่มต้นจากการสร้างบริษัทด้านข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี Proof of Location เพื่อมอบความมั่นใจด้านตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ต่อมา XYO ได้พัฒนาเป็นบริษัทข้อมูลเต็มรูปแบบที่สามารถรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับแอปพลิเคชันทั้งใน Web2 และ Web3 XYO ได้ขยายระบบนิเวศของตนโดยการเปิดตัวบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งของ XYO ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการด้านข้อมูลที่เข้มข้นของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น DePIN, RWA, AI และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน บล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งของ XYO มอบโซลูชันเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก เช่น AI และ DePIN โดยมีสถาปัตยกรรมเฉพาะที่รองรับการทำงานพร้อมกันของหลายบล็อกเชนภายใต้บัญชีแยกประเภทร่วมเดียวกัน ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมรักษาความแม่นยำและความสามารถในการปรับขนาด เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

XL1 มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน XL1 ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบXL1ความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ XL1 บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ XL1 ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา XL1 (USD)

XL1 (XL1) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ XL1 (XL1) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ XL1

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา XL1 ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ XL1 (XL1)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XL1 (XL1) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XL1โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ XL1 (XL1)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ XL1ใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ XL1 บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

XL1 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

XL1 ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ XL1 อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ XL1 อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XL1

วันนี้ XL1 (XL1) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XL1 เป็นUSD คือ 0.0009002 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XL1 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XL1 เป็น USD คือ $ 0.0009002 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ XL1 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XL1 คือ $ 5.17M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XL1 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XL1 คือ 5.74B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XL1 คือเท่าใด?
XL1 ถึงราคา ATH ที่ 0.003549262214266047 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XL1 คือเท่าไร?
XL1 ถึงราคา ATL ที่ 0.000752957257810761 USD
ปริมาณการเทรดของ XL1 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XL1 คือ $ 2.67K USD
ปีนี้ XL1 จะสูงขึ้นอีกไหม?
XL1 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XL1 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XL1 (XL1)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

