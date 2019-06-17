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ราคาปัจจุบัน Algorand วันนี้ คือ 0.07937 THB มูลค่าตลาด ALGO เท่ากับ 708,407,343.11649540909 THB ติดตามการอัปเดตราคา ALGO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Algorand วันนี้ คือ 0.07937 THB มูลค่าตลาด ALGO เท่ากับ 708,407,343.11649540909 THB ติดตามการอัปเดตราคา ALGO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ALGO

ข้อมูลราคา ALGO

ALGO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ALGO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ALGO

โทเคโนมิกส์ ALGO

การคาดการณ์ราคา ALGO

ประวัติ ALGO

ALGO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ALGOเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Algorand(ALGO)

ราคาปัจจุบัน 1 ALGO เป็น THB

฿2.6017486
฿2.6017486฿2.6017486
-0.73%1D
THB
Algorand (ALGO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:07:49 (UTC+8)

ราคา Algorand วันนี้

ราคาปัจจุบัน Algorand (ALGO) วันนี้ ฿ 0.07937, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALGO เป็น THB คือ ฿ 0.07937 ต่อ ALGO.

Algorand มีอันดับที่ #64 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 708.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.93B ALGO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALGO เทรดระหว่าง ฿ 0.07882 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08023 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 107.5242547092692 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.6224000049247744326

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALGO เคลื่อนไหว +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.16K.

Algorand (ALGO) ข้อมูลการตลาด

No.64

฿ 708.41M
฿ 708.41M฿ 708.41M

฿ 53.16K
฿ 53.16K฿ 53.16K

฿ 793.70M
฿ 793.70M฿ 793.70M

8.93B
8.93B 8.93B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

89.25%

0.03%

2019-06-17 00:00:00

฿ 1.639
฿ 1.639฿ 1.639

ALGO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Algorand คือ ฿ 708.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.16K อุปทานหมุนเวียนของ ALGO คือ 8.93B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 793.70M

ประวัติราคา Algorand THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.07882
฿ 0.07882฿ 0.07882
ต่ำสุด 24h
฿ 0.08023
฿ 0.08023฿ 0.08023
สูงสุด 24h

฿ 0.07882
฿ 0.07882฿ 0.07882

฿ 0.08023
฿ 0.08023฿ 0.08023

฿ 107.5242547092692
฿ 107.5242547092692฿ 107.5242547092692

฿ 2.6224000049247744326
฿ 2.6224000049247744326฿ 2.6224000049247744326

+0.21%

-0.73%

-8.19%

-8.19%

ประวัติราคา Algorand (ALGO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Algorand ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0191324-0.73%
30 วัน฿ -0.00327-3.96%
60 วัน฿ -0.01698-17.63%
90 วัน฿ -0.02708-25.44%
การเปลี่ยนแปลงราคา Algorand ในวันนี้

วันนี้ ALGO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0191324 (-0.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Algorand ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00327 (-3.96%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Algorand ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ALGO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01698 (-17.63%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Algorand ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02708 (-25.44%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Algorand (ALGO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Algorand

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Algorand ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Algorand วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ALGO: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

ALGO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง 0.07952 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ที่กำหนดโดยแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวในเชิงซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA ก็ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างสอดคล้องกัน MACD สร้างรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก RSI อยู่ในโซนกลาง ดัชนีความเร็วและแรงสั่นสะเทือนแสดงลักษณะการแยกชั้น ส่วนพลังงานเคลื่อนที่ยังไม่ได้แสดงลักษณะการกระจุกตัวในทิศทางเดียว ระดับความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะรวมตัวต่ำ สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.07993 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.4% ซึ่งถือเป็นแนวต้านระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.07924 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.35% ซึ่งเป็นแนวรับระยะใกล้ สำหรับแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.0802 อยู่เหนือราคาปัจจุบันราว 0.85% และแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.07882 อยู่ใต้ราคาปัจจุบันราว 0.88% ทั้งนี้ ปริมาณสภาพคล่องสำคัญกระจุกตัวอยู่ในช่วง ±0.5% รอบจุดศูนย์กลาง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Algorand?

ราคาของ ALGO ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับและการใช้งานเครือข่าย – เมื่อมี dApp และโครงการ DeFi ที่สร้างบน Algorand เพิ่มมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
2. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น – กลไกการ Proof-of-Stake ของ ALGO ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
3. การเป็นพันธมิตรและการเข้าร่วมของสถาบัน – การร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน
4. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโต – การเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตโดยรวมมีผลกระทบต่อราคา ALGO
5. การพัฒนาด้านเทคนิค – การอัปเกรดโปรโตคอลและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ช่วยขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา
6. ข่าวด้านกฎระเบียบ – นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีส่งผลต่อการซื้อขาย
7. การแข่งขันจากบล็อกเชนอื่น ๆ – การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ Ethereum, Solana ฯลฯ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Algorand วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Algorand (ALGO) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารพอร์ตการลงทุน และการจับจังหวะตลาด นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามความผันผวนรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับสมดุลการถือครองหุ้นให้เหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Algorand

การคาดการณ์ราคา Algorand (ALGO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALGO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Algorand (ALGO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Algorand อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Algorand จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALGO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Algorand

วิธีการซื้อและลงทุน Algorand ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Algorand หรือยัง? การซื้อ ALGO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Algorand ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Algorand (ALGO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Algorand จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Algorand (ALGO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Algorand ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Algorand ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ Algorand (ALGO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Algorand ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Algorand ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Algorand อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Algorand EcosystemCoinList LaunchpadLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Algorand

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:07:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Algorand (ALGO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Algorand (ALGO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Algorand ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ALGO/USDT
฿2.5991262
฿2.5991262฿2.5991262
-0.77%
674.12K (USDT)
ALGO/USDC
฿2.5958482
฿2.5958482฿2.5958482
-0.80%
340.09K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ALGO เป็น THB

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ALGO
ALGO
THB
THB

1 ALGO = 2.6017486 THB