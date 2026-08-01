ราคา UnifAI(UAI)
ราคาปัจจุบัน UnifAI (UAI) วันนี้ ฿ 0.261, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UAI เป็น THB คือ ฿ 0.261 ต่อ UAI.
UnifAI มีอันดับที่ #288 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 62.38M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 239.00M UAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UAI เทรดระหว่าง ฿ 0.2449 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2809 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 20.060041382741108914 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.6985366633717486752
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UAI เคลื่อนไหว -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +10.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 146.84K.
No.288
23.90%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UnifAI คือ ฿ 62.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 146.84K อุปทานหมุนเวียนของ UAI คือ 239.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 261.00M
-0.42%
-0.06%
+10.54%
+10.54%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา UnifAI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.005993
|-0.06%
|30 วัน
|฿ -0.0957
|-26.83%
|60 วัน
|฿ -0.0368
|-12.36%
|90 วัน
|฿ +0.0243
|+10.26%
วันนี้ UAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.005993 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0957 (-26.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0368 (-12.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0243 (+10.26%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด UnifAI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด UAI: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
UAI_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.2541 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยห่างจากจุดศูนย์กลางดังกล่าวเพียง 0.0005 หน่วย ราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบสัญญาณขาย (Death Cross) แล้ว ขณะที่แรงขับเคลื่อนของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีความเบี่ยงเบนในทิศทางตรงกันข้าม ค่า RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ทำให้แรงซื้อและแรงขายในระดับราคาปัจจุบันอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ 0.2584 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0038 หน่วย ขณะที่แนวรับระยะใกล้อยู่ที่ 0.2499 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0047 หน่วย สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลกำหนดไว้ที่ 0.2626 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.2456 หากราคาสามารถทะลุขอบเขตเหล่านี้ได้ จะส่งผลให้รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ผู้เล่นตลาดควรติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของจุดศูนย์กลางอย่างใกล้ชิด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ UnifAI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก UnifAI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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