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ราคาปัจจุบัน UnifAI วันนี้ คือ 0.261 THB มูลค่าตลาด UAI เท่ากับ 62,379,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา UAI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน UnifAI วันนี้ คือ 0.261 THB มูลค่าตลาด UAI เท่ากับ 62,379,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา UAI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา UnifAI(UAI)

ราคาปัจจุบัน 1 UAI เป็น THB

฿8.55558
฿8.55558฿8.55558
-0.07%1D
THB
UnifAI (UAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:36:17 (UTC+8)

ราคา UnifAI วันนี้

ราคาปัจจุบัน UnifAI (UAI) วันนี้ ฿ 0.261, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UAI เป็น THB คือ ฿ 0.261 ต่อ UAI.

UnifAI มีอันดับที่ #288 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 62.38M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 239.00M UAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UAI เทรดระหว่าง ฿ 0.2449 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2809 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 20.060041382741108914 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.6985366633717486752

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UAI เคลื่อนไหว -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +10.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 146.84K.

UnifAI (UAI) ข้อมูลการตลาด

No.288

฿ 62.38M
฿ 62.38M฿ 62.38M

฿ 146.84K
฿ 146.84K฿ 146.84K

฿ 261.00M
฿ 261.00M฿ 261.00M

239.00M
239.00M 239.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.90%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UnifAI คือ ฿ 62.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 146.84K อุปทานหมุนเวียนของ UAI คือ 239.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 261.00M

ประวัติราคา UnifAI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2449
฿ 0.2449฿ 0.2449
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2809
฿ 0.2809฿ 0.2809
สูงสุด 24h

฿ 0.2449
฿ 0.2449฿ 0.2449

฿ 0.2809
฿ 0.2809฿ 0.2809

฿ 20.060041382741108914
฿ 20.060041382741108914฿ 20.060041382741108914

฿ 1.6985366633717486752
฿ 1.6985366633717486752฿ 1.6985366633717486752

-0.42%

-0.06%

+10.54%

+10.54%

ประวัติราคา UnifAI (UAI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา UnifAI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.005993-0.06%
30 วัน฿ -0.0957-26.83%
60 วัน฿ -0.0368-12.36%
90 วัน฿ +0.0243+10.26%
การเปลี่ยนแปลงราคา UnifAI ในวันนี้

วันนี้ UAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.005993 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา UnifAI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0957 (-26.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา UnifAI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0368 (-12.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา UnifAI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0243 (+10.26%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา UnifAI (UAI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ UnifAI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด UnifAI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด UnifAI วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด UAI: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

UAI_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.2541 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยห่างจากจุดศูนย์กลางดังกล่าวเพียง 0.0005 หน่วย ราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบสัญญาณขาย (Death Cross) แล้ว ขณะที่แรงขับเคลื่อนของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีความเบี่ยงเบนในทิศทางตรงกันข้าม ค่า RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ทำให้แรงซื้อและแรงขายในระดับราคาปัจจุบันอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ 0.2584 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0038 หน่วย ขณะที่แนวรับระยะใกล้อยู่ที่ 0.2499 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0047 หน่วย สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลกำหนดไว้ที่ 0.2626 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.2456 หากราคาสามารถทะลุขอบเขตเหล่านี้ได้ จะส่งผลให้รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ผู้เล่นตลาดควรติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของจุดศูนย์กลางอย่างใกล้ชิด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ UnifAI?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น UnifAI (UAI):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. อัตราการยอมรับแพลตฟอร์ม DeFi ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ UnifAI
3. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน
4. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมต่าง ๆ
5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค AI และ DeFi
7. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
8. การแข่งขันจากโครงการ AI-Blockchain ที่คล้ายกัน
9. ความต้องการโดยรวมสำหรับบริการ AI แบบกระจายศูนย์
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ UnifAI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ UnifAI (UAI) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถคว้าโอกาสได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา UnifAI

การคาดการณ์ราคา UnifAI (UAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UAI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา UnifAI (UAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ UnifAI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา UnifAI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา UnifAI

วิธีการซื้อและลงทุน UnifAI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย UnifAI หรือยัง? การซื้อ UAI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ UnifAI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ UnifAI (UAI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว UnifAI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ UnifAI (UAI)

คุณสามารถทำอะไรกับ UnifAI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ UnifAI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ UnifAI (UAI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ UnifAI (UAI)

UnifAI ขับเคลื่อนยุคถัดไปของ AI Agent อิสระที่ช่วยทำให้ DeFi ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ผู้ใช้สามารถทำให้กลยุทธ์ LPing, การเทรด, และการให้กู้ยืมเป็นแบบอัตโนมัติได้—โดยไม่ต้องเขียนโค้ด AI Agent แต่ละตัวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและการตัดสินใจบนบล็อกเชน ปัจจุบัน UnifAI รองรับกลยุทธ์ของ Polymarket, Meteora (Solana) และ Drift พร้อมกับการขยายไปยังเครือข่าย EVM ที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณสมบัติหลัก: Strategy Automation: สร้างหรือคัดลอกกลยุทธ์ที่ทำกำไรสูงสุดได้ในคลิกเดียว UniQ: ผู้ช่วย AI DeFi ของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึก, การวิเคราะห์ และการค้นพบกลยุทธ์

UnifAI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก UnifAI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ UnifAI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI FrameworkAI MemeArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ UnifAI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:36:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ UnifAI (UAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด UnifAI (UAI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน UnifAI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
UAI/USDT
฿8.565414
฿8.565414฿8.565414
-0.06%
568.67K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ UAI เป็น THB

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UAI
UAI
THB
THB

1 UAI = 8.55558 THB