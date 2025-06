HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

ชื่อHUMA

อันดับNo.421

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)7.41%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน1,733,333,333

อุปทานสูงสุด10,000,000,000

อุปทานรวม9,999,997,862.691525

อัตราการไหลเวียน0.1733%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.06927111521862415,2025-05-27

ราคาต่ำสุด0.03511631113799057,2025-06-18

บล็อกเชนสาธารณะSOL

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

