ราคา Pharos(PROS)
ราคาปัจจุบัน Pharos (PROS) วันนี้ ฿ 0.3716, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PROS เป็น THB คือ ฿ 0.3716 ต่อ PROS.
Pharos มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PROS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PROS เทรดระหว่าง ฿ 0.3715 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3798 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PROS เคลื่อนไหว -0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.55% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 955.15.
PHAROS
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pharos คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 955.15 อุปทานหมุนเวียนของ PROS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 371.60M
-0.38%
-2.10%
-10.55%
-10.55%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Pharos ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.261289
|-2.10%
|30 วัน
|฿ -0.021
|-5.35%
|60 วัน
|฿ -0.1824
|-32.93%
|90 วัน
|฿ -0.2694
|-42.03%
วันนี้ PROS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.261289 (-2.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.021 (-5.35%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PROS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1824 (-32.93%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.2694 (-42.03%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ Pharos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Pharos คือบล็อกเชน Layer 1 ทางการเงินที่ครอบคลุมสำหรับ RealFi โดยทำหน้าที่เชื่อมต่อสินทรัพย์ในโลกจริง, เงินทุนจากสถาบัน และระบบการเงินแบบกระจายศูนย์เข้าด้วยกันเป็นเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดนและสามารถเขียนโปรแกรมสั่งการได้ Pharos ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเงินที่อ้างอิงกับสินทรัพย์จริงได้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อ Web 2 และ Web 3 ให้กลายเป็นเมืองทางการเงินดิจิทัลที่เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Pharos ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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