ราคา SuperRare(RARE)
ราคาปัจจุบัน SuperRare (RARE) วันนี้ ฿ 0.01174, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RARE เป็น THB คือ ฿ 0.01174 ต่อ RARE.
SuperRare มีอันดับที่ #950 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 9.69M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 825.48M RARE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RARE เทรดระหว่าง ฿ 0.01135 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01194 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 124.2085554069374811632 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3244529337644303566
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RARE เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 110.57K.
No.950
82.54%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SuperRare คือ ฿ 9.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 110.57K อุปทานหมุนเวียนของ RARE คือ 825.48M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.74M
-0.09%
+0.77%
-11.87%
-11.87%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SuperRare ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0029406
|+0.77%
|30 วัน
|฿ -0.00088
|-6.98%
|60 วัน
|฿ -0.00163
|-12.20%
|90 วัน
|฿ -0.00431
|-26.86%
วันนี้ RARE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0029406 (+0.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00088 (-6.98%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RARE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00163 (-12.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00431 (-26.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SuperRare ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RARE: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
RARE_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.01181 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.0115 อยู่ในช่วงระหว่างระดับ S2 และ S1 ซึ่งถือว่าราคาอยู่ในโซนล่างของระบบแนวรับ-แนวต้าน ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง แต่ราคาในระยะสั้นได้เบี่ยงเบนออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ส่วนโครงสร้างตลาดพบว่ามีพื้นที่สะสมหุ้นหนาแน่นอยู่เหนือระดับราคานี้ ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางแบบ Bearish โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวลงมา พร้อมทั้งแรงผลักดันทางเทคนิคก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น ส่วนค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง อีกทั้งค่าความผันผวนก็ยังคงอยู่ในระดับปกติ ทำให้แรงขับเคลื่อนในระยะสั้นยังขาดความเข้มข้นในการทะลุแนวต้านขึ้นไป และแรงซื้อ-แรงขายกระจายตัวอย่างสมดุล สำหรับระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ ระดับ S1 ที่ 0.01172 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.9% ส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.01181 ขณะที่ระดับเป้าหมายระยะไกลอยู่ที่ R1 ที่ 0.0119 และระดับแนวรับด้านล่างอยู่ที่ S2 ที่ 0.01163 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.1% นอกจากนี้ ยังมีระดับรองลงมาที่ 0.0115 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาอาจเกิดปฏิกิริยาจากสภาพคล่องได้ง่ายเมื่อเข้าใกล้บริเวณเหล่านี้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ SuperRare อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SuperRare ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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