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ราคาปัจจุบัน SuperRare วันนี้ คือ 0.01174 THB มูลค่าตลาด RARE เท่ากับ 9,691,126.6118351304414 THB ติดตามการอัปเดตราคา RARE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SuperRare วันนี้ คือ 0.01174 THB มูลค่าตลาด RARE เท่ากับ 9,691,126.6118351304414 THB ติดตามการอัปเดตราคา RARE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา RARE

RARE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RARE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RARE

โทเคโนมิกส์ RARE

การคาดการณ์ราคา RARE

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ราคา SuperRare(RARE)

ราคาปัจจุบัน 1 RARE เป็น THB

฿0.3848372
฿0.3848372฿0.3848372
+0.77%1D
THB
SuperRare (RARE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:57:17 (UTC+8)

ราคา SuperRare วันนี้

ราคาปัจจุบัน SuperRare (RARE) วันนี้ ฿ 0.01174, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RARE เป็น THB คือ ฿ 0.01174 ต่อ RARE.

SuperRare มีอันดับที่ #950 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 9.69M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 825.48M RARE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RARE เทรดระหว่าง ฿ 0.01135 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01194 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 124.2085554069374811632 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3244529337644303566

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RARE เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 110.57K.

SuperRare (RARE) ข้อมูลการตลาด

No.950

฿ 9.69M
฿ 9.69M฿ 9.69M

฿ 110.57K
฿ 110.57K฿ 110.57K

฿ 11.74M
฿ 11.74M฿ 11.74M

825.48M
825.48M 825.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

82.54%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SuperRare คือ ฿ 9.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 110.57K อุปทานหมุนเวียนของ RARE คือ 825.48M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.74M

ประวัติราคา SuperRare THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01135
฿ 0.01135฿ 0.01135
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01194
฿ 0.01194฿ 0.01194
สูงสุด 24h

฿ 0.01135
฿ 0.01135฿ 0.01135

฿ 0.01194
฿ 0.01194฿ 0.01194

฿ 124.2085554069374811632
฿ 124.2085554069374811632฿ 124.2085554069374811632

฿ 0.3244529337644303566
฿ 0.3244529337644303566฿ 0.3244529337644303566

-0.09%

+0.77%

-11.87%

-11.87%

ประวัติราคา SuperRare (RARE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SuperRare ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0029406+0.77%
30 วัน฿ -0.00088-6.98%
60 วัน฿ -0.00163-12.20%
90 วัน฿ -0.00431-26.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา SuperRare ในวันนี้

วันนี้ RARE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0029406 (+0.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SuperRare ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00088 (-6.98%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SuperRare ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RARE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00163 (-12.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SuperRare ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00431 (-26.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SuperRare (RARE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ SuperRare

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SuperRare ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด SuperRare วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RARE: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

RARE_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.01181 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.0115 อยู่ในช่วงระหว่างระดับ S2 และ S1 ซึ่งถือว่าราคาอยู่ในโซนล่างของระบบแนวรับ-แนวต้าน ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง แต่ราคาในระยะสั้นได้เบี่ยงเบนออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ส่วนโครงสร้างตลาดพบว่ามีพื้นที่สะสมหุ้นหนาแน่นอยู่เหนือระดับราคานี้ ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางแบบ Bearish โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวลงมา พร้อมทั้งแรงผลักดันทางเทคนิคก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น ส่วนค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง อีกทั้งค่าความผันผวนก็ยังคงอยู่ในระดับปกติ ทำให้แรงขับเคลื่อนในระยะสั้นยังขาดความเข้มข้นในการทะลุแนวต้านขึ้นไป และแรงซื้อ-แรงขายกระจายตัวอย่างสมดุล สำหรับระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ ระดับ S1 ที่ 0.01172 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.9% ส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.01181 ขณะที่ระดับเป้าหมายระยะไกลอยู่ที่ R1 ที่ 0.0119 และระดับแนวรับด้านล่างอยู่ที่ S2 ที่ 0.01163 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.1% นอกจากนี้ ยังมีระดับรองลงมาที่ 0.0115 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาอาจเกิดปฏิกิริยาจากสภาพคล่องได้ง่ายเมื่อเข้าใกล้บริเวณเหล่านี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SuperRare?

ราคาของ SuperRare (RARE) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาด NFT และอัตราการยอมรับ
2. การเติบโตของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มและการเปิดรับศิลปินใหม่ ๆ
3. ปริมาณการซื้อขายและความเคลื่อนไหวในตลาด
4. ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการอัปเดตด้านประโยชน์ของโทเค็น
5. สภาพตลาดคริปโตโดยรวมและความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์
6. การแข่งขันจากแพลตฟอร์ม NFT อื่น ๆ เช่น OpenSea
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ NFT และ DeFi
8. โครงสร้างอุปทานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการ staking
9. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาของแพลตฟอร์ม
10. ความต้องการของนักสะสมงานศิลปะดิจิทัลและแนวโน้มทางวัฒนธรรม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SuperRare วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ SuperRare (RARE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน และการวางแผนการลงทุน เนื่องจาก RARE เป็นโทเค็นดูแลระบบของตลาด NFT ของ SuperRare การเคลื่อนไหวของราคาจึงสะท้อนถึงการยอมรับแพลตฟอร์มและความรู้สึกของตลาด NFT นักเทรดใช้ราคาปัจจุบันเพื่อกำหนดจุดเข้าออกการซื้อขาย ขณะที่ผู้ถือครองคอยติดตามความผันผวนของมูลค่า

การคาดการณ์ราคา SuperRare

การคาดการณ์ราคา SuperRare (RARE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RARE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SuperRare (RARE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SuperRare อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SuperRare จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RARE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SuperRare

วิธีการซื้อและลงทุน SuperRare ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SuperRare หรือยัง? การซื้อ RARE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SuperRare ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SuperRare (RARE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SuperRare จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SuperRare (RARE)

คุณสามารถทำอะไรกับ SuperRare ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SuperRare ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ SuperRare (RARE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ SuperRare (RARE)

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

SuperRare ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SuperRare ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SuperRare อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMultiversX EcosystemNFT

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SuperRare

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:57:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SuperRare (RARE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SuperRare

RARE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RARE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RARE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด SuperRare (RARE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SuperRare ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RARE/USDT
฿0.3845094
฿0.3845094฿0.3845094
+0.77%
9.58M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 RARE = 0.3848372 THB