ราคาปัจจุบัน AMD วันนี้ คือ 262.68 USD ติดตามการอัปเดตราคา AMDON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AMDON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

AMD โลโก้

ราคา AMD(AMDON)

ราคาปัจจุบัน 1 AMDON เป็น USD

$262.68
$262.68$262.68
+0.92%1D
USD
AMD (AMDON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:26:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AMD (AMDON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 254.15
$ 254.15$ 254.15
ต่ำสุด 24h
$ 264.34
$ 264.34$ 264.34
สูงสุด 24h

$ 254.15
$ 254.15$ 254.15

$ 264.34
$ 264.34$ 264.34

$ 263.1092489518323
$ 263.1092489518323$ 263.1092489518323

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

+1.06%

+0.92%

+9.44%

+9.44%

ราคาเรียลไทม์ AMD (AMDON) คือ $ 262.68 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAMDON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 254.15 และราคาสูงสุด $ 264.34 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AMDON คือ $ 263.1092489518323 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 149.93556428664579

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AMDON มีการเปลี่ยนแปลง +1.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.92% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AMD (AMDON) ข้อมูลการตลาด

No.1825

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

$ 60.04K
$ 60.04K$ 60.04K

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

8.24K
8.24K 8.24K

8,242.82921204
8,242.82921204 8,242.82921204

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AMD คือ $ 2.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 60.04K อุปทานหมุนเวียนของ AMDON คือ 8.24K โดยมีอุปทานรวมที่ 8242.82921204 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.17M

ประวัติราคา AMD (AMDON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AMD ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +2.3946+0.92%
30 วัน$ +104.21+65.76%
60 วัน$ +162.68+162.68%
90 วัน$ +162.68+162.68%
การเปลี่ยนแปลงราคา AMD ในวันนี้

วันนี้ AMDON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +2.3946 (+0.92%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AMD ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +104.21 (+65.76%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AMD ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AMDON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +162.68 (+162.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AMD ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +162.68 (+162.68%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AMD (AMDON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา AMDทันที

อะไรคือ AMD (AMDON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

AMD มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน AMD ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAMDONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ AMD บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ AMD ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา AMD (USD)

AMD (AMDON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AMD (AMDON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AMD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AMD ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ AMD (AMDON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AMD (AMDON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AMDONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ AMD (AMDON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ AMDใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ AMD บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AMDON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 AMD(AMDON) เป็น VND
6,912,424.2
1 AMD(AMDON) เป็น AUD
A$396.6468
1 AMD(AMDON) เป็น GBP
197.01
1 AMD(AMDON) เป็น EUR
223.278
1 AMD(AMDON) เป็น USD
$262.68
1 AMD(AMDON) เป็น MYR
RM1,100.6292
1 AMD(AMDON) เป็น TRY
11,022.0528
1 AMD(AMDON) เป็น JPY
¥39,927.36
1 AMD(AMDON) เป็น ARS
ARS$386,861.97
1 AMD(AMDON) เป็น RUB
20,817.39
1 AMD(AMDON) เป็น INR
23,173.6296
1 AMD(AMDON) เป็น IDR
Rp4,377,998.2488
1 AMD(AMDON) เป็น PHP
15,537.522
1 AMD(AMDON) เป็น EGP
￡E.12,443.1516
1 AMD(AMDON) เป็น BRL
R$1,407.9648
1 AMD(AMDON) เป็น CAD
C$365.1252
1 AMD(AMDON) เป็น BDT
32,146.7784
1 AMD(AMDON) เป็น NGN
382,357.008
1 AMD(AMDON) เป็น COP
$1,010,306.682
1 AMD(AMDON) เป็น ZAR
R.4,507.5888
1 AMD(AMDON) เป็น UAH
11,056.2012
1 AMD(AMDON) เป็น TZS
T.Sh.645,404.76
1 AMD(AMDON) เป็น VES
Bs55,950.84
1 AMD(AMDON) เป็น CLP
$246,919.2
1 AMD(AMDON) เป็น PKR
Rs74,433.0048
1 AMD(AMDON) เป็น KZT
141,300.8256
1 AMD(AMDON) เป็น THB
฿8,487.1908
1 AMD(AMDON) เป็น TWD
NT$8,032.7544
1 AMD(AMDON) เป็น AED
د.إ964.0356
1 AMD(AMDON) เป็น CHF
Fr207.5172
1 AMD(AMDON) เป็น HKD
HK$2,038.3968
1 AMD(AMDON) เป็น AMD
֏100,564.4112
1 AMD(AMDON) เป็น MAD
.د.م2,424.5364
1 AMD(AMDON) เป็น MXN
$4,833.312
1 AMD(AMDON) เป็น SAR
ريال985.05
1 AMD(AMDON) เป็น ETB
Br39,830.1684
1 AMD(AMDON) เป็น KES
KSh33,922.4952
1 AMD(AMDON) เป็น JOD
د.أ186.24012
1 AMD(AMDON) เป็น PLN
950.9016
1 AMD(AMDON) เป็น RON
лв1,145.2848
1 AMD(AMDON) เป็น SEK
kr2,456.058
1 AMD(AMDON) เป็น BGN
лв438.6756
1 AMD(AMDON) เป็น HUF
Ft87,440.9184
1 AMD(AMDON) เป็น CZK
5,482.1316
1 AMD(AMDON) เป็น KWD
د.ك80.38008
1 AMD(AMDON) เป็น ILS
853.71
1 AMD(AMDON) เป็น BOB
Bs1,815.1188
1 AMD(AMDON) เป็น AZN
446.556
1 AMD(AMDON) เป็น TJS
SM2,427.1632
1 AMD(AMDON) เป็น GEL
714.4896
1 AMD(AMDON) เป็น AOA
Kz239,451.2076
1 AMD(AMDON) เป็น BHD
.د.ب98.76768
1 AMD(AMDON) เป็น BMD
$262.68
1 AMD(AMDON) เป็น DKK
kr1,681.152
1 AMD(AMDON) เป็น HNL
L6,916.3644
1 AMD(AMDON) เป็น MUR
11,907.2844
1 AMD(AMDON) เป็น NAD
$4,536.4836
1 AMD(AMDON) เป็น NOK
kr2,616.2928
1 AMD(AMDON) เป็น NZD
$454.4364
1 AMD(AMDON) เป็น PAB
B/.262.68
1 AMD(AMDON) เป็น PGK
K1,105.8828
1 AMD(AMDON) เป็น QAR
ر.ق956.1552
1 AMD(AMDON) เป็น RSD
дин.26,412.474
1 AMD(AMDON) เป็น UZS
soʻm3,203,414.1216
1 AMD(AMDON) เป็น ALL
L21,812.9472
1 AMD(AMDON) เป็น ANG
ƒ470.1972
1 AMD(AMDON) เป็น AWG
ƒ472.824
1 AMD(AMDON) เป็น BBD
$525.36
1 AMD(AMDON) เป็น BAM
KM438.6756
1 AMD(AMDON) เป็น BIF
Fr774,643.32
1 AMD(AMDON) เป็น BND
$338.8572
1 AMD(AMDON) เป็น BSD
$262.68
1 AMD(AMDON) เป็น JMD
$42,141.7524
1 AMD(AMDON) เป็น KHR
1,059,191.43
1 AMD(AMDON) เป็น KMF
Fr111,113.64
1 AMD(AMDON) เป็น LAK
5,710,434.6684
1 AMD(AMDON) เป็น LKR
රු79,986.06
1 AMD(AMDON) เป็น MDL
L4,439.292
1 AMD(AMDON) เป็น MGA
Ar1,172,677.0704
1 AMD(AMDON) เป็น MOP
P2,101.44
1 AMD(AMDON) เป็น MVR
4,019.004
1 AMD(AMDON) เป็น MWK
MK456,041.3748
1 AMD(AMDON) เป็น MZN
MT16,787.8788
1 AMD(AMDON) เป็น NPR
रु37,100.9232
1 AMD(AMDON) เป็น PYG
1,862,926.56
1 AMD(AMDON) เป็น RWF
Fr381,674.04
1 AMD(AMDON) เป็น SBD
$2,161.8564
1 AMD(AMDON) เป็น SCR
3,590.8356
1 AMD(AMDON) เป็น SRD
$10,386.3672
1 AMD(AMDON) เป็น SVC
$2,298.45
1 AMD(AMDON) เป็น SZL
L4,533.8568
1 AMD(AMDON) เป็น TMT
m922.0068
1 AMD(AMDON) เป็น TND
د.ت770.9658
1 AMD(AMDON) เป็น TTD
$1,783.5972
1 AMD(AMDON) เป็น UGX
Sh915,177.12
1 AMD(AMDON) เป็น XAF
Fr147,626.16
1 AMD(AMDON) เป็น XCD
$709.236
1 AMD(AMDON) เป็น XOF
Fr147,626.16
1 AMD(AMDON) เป็น XPF
Fr26,793.36
1 AMD(AMDON) เป็น BWP
P3,735.3096
1 AMD(AMDON) เป็น BZD
$527.9868
1 AMD(AMDON) เป็น CVE
$24,860.0352
1 AMD(AMDON) เป็น DJF
Fr46,757.04
1 AMD(AMDON) เป็น DOP
$16,819.4004
1 AMD(AMDON) เป็น DZD
د.ج34,122.132
1 AMD(AMDON) เป็น FJD
$593.6568
1 AMD(AMDON) เป็น GNF
Fr2,284,002.6
1 AMD(AMDON) เป็น GTQ
Q2,012.1288
1 AMD(AMDON) เป็น GYD
$54,999.9384
1 AMD(AMDON) เป็น ISK
kr32,309.64

AMD ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AMD ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ AMD อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AMD

วันนี้ AMD (AMDON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AMDON เป็นUSD คือ 262.68 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AMDON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AMDON เป็น USD คือ $ 262.68 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AMD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AMDON คือ $ 2.17M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AMDON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AMDON คือ 8.24K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AMDON คือเท่าใด?
AMDON ถึงราคา ATH ที่ 263.1092489518323 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AMDON คือเท่าไร?
AMDON ถึงราคา ATL ที่ 149.93556428664579 USD
ปริมาณการเทรดของ AMDON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AMDON คือ $ 60.04K USD
ปีนี้ AMDON จะสูงขึ้นอีกไหม?
AMDON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AMDON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:26:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AMD (AMDON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

