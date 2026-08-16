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ราคาปัจจุบัน MASS วันนี้ คือ 0.0004137 THB มูลค่าตลาด MASS เท่ากับ 40,553.417035536249369 THB ติดตามการอัปเดตราคา MASS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MASS วันนี้ คือ 0.0004137 THB มูลค่าตลาด MASS เท่ากับ 40,553.417035536249369 THB ติดตามการอัปเดตราคา MASS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MASS

ข้อมูลราคา MASS

MASS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MASS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MASS

โทเคโนมิกส์ MASS

การคาดการณ์ราคา MASS

ประวัติ MASS

MASS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MASSเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MASS

Pre-market

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ราคา MASS(MASS)

ราคาปัจจุบัน 1 MASS เป็น THB

฿0.013561086
฿0.013561086฿0.013561086
-4.05%1D
THB
MASS (MASS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:17:50 (UTC+8)

ราคา MASS วันนี้

ราคาปัจจุบัน MASS (MASS) วันนี้ ฿ 0.0004137, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MASS เป็น THB คือ ฿ 0.0004137 ต่อ MASS.

MASS มีอันดับที่ #2913 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 40.55K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 98.03M MASS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MASS เทรดระหว่าง ฿ 0.000403 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000444 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 62.2075848108 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.01320677947841848574

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MASS เคลื่อนไหว -1.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.08K.

MASS (MASS) ข้อมูลการตลาด

No.2913

฿ 40.55K
฿ 40.55K฿ 40.55K

฿ 54.08K
฿ 54.08K฿ 54.08K

฿ 85.40K
฿ 85.40K฿ 85.40K

98.03M
98.03M 98.03M

206,438,400
206,438,400 206,438,400

98,026,147.05229937
98,026,147.05229937 98,026,147.05229937

47.48%

MASS

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MASS คือ ฿ 40.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.08K อุปทานหมุนเวียนของ MASS คือ 98.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 98026147.05229937 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 85.40K

ประวัติราคา MASS THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000403
฿ 0.000403฿ 0.000403
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000444
฿ 0.000444฿ 0.000444
สูงสุด 24h

฿ 0.000403
฿ 0.000403฿ 0.000403

฿ 0.000444
฿ 0.000444฿ 0.000444

฿ 62.2075848108
฿ 62.2075848108฿ 62.2075848108

฿ 0.01320677947841848574
฿ 0.01320677947841848574฿ 0.01320677947841848574

-1.32%

-4.05%

-12.17%

-12.17%

ประวัติราคา MASS (MASS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MASS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000572406-4.05%
30 วัน฿ -0.0000395-8.72%
60 วัน฿ +0.0000139+3.47%
90 วัน฿ -0.0000393-8.68%
การเปลี่ยนแปลงราคา MASS ในวันนี้

วันนี้ MASS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000572406 (-4.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MASS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000395 (-8.72%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MASS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MASS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000139 (+3.47%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MASS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0000393 (-8.68%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MASS (MASS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ MASS

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MASS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ MASS?

ราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซี MASS ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความต้องการและดุลยภาพของอุปทานในตลาด
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี
4. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ (ผลกระทบจากการสัมพันธ์กัน)
5. อัปเดตการพัฒนาโครงการและความคืบหน้าตามโรดแมป
6. การยอมรับจากชุมชนและการเติบโตของผู้ใช้งาน
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อตลาดคริปโต
8. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและทัศนคติของนักลงทุน
9. การประกาศความร่วมมือและขยายระบบนิเวศ
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนพร้อมจะรับ

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีปฏิสัมพันธ์กัน และเป็นตัวกำหนดมูลค่าของโทเคน MASS ในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ MASS วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา MASS ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องตรวจสอบมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่แบบเรียลไทม์
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ได้
4. การบริหารความเสี่ยง – ราคาปัจจุบันเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจกำหนดระดับการหยุดขาดทุนและการทำกำไร
5. โอกาสในการเก็งกำไร – ความแตกต่างของราคาในแต่ละตลาดแลกเปลี่ยนสร้างโอกาสในการซื้อขาย

การให้ราคาแบบเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างแข็งขัน

การคาดการณ์ราคา MASS

การคาดการณ์ราคา MASS (MASS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MASS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MASS (MASS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MASS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MASS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MASS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MASS

วิธีการซื้อและลงทุน MASS ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย MASS หรือยัง? การซื้อ MASS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ MASS ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ MASS (MASS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว MASS จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ MASS (MASS)

คุณสามารถทำอะไรกับ MASS ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ MASS ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ MASS (MASS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ MASS (MASS)

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

MASS ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MASS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MASS อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MASS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:17:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MASS (MASS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MASS

MASS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MASS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MASS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด MASS (MASS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน MASS ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MASS/USDT
฿0.013557808
฿0.013557808฿0.013557808
-4.05%
125.67M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MASS เป็น THB

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MASS
MASS
THB
THB

1 MASS = 0.013561086 THB