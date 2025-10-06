ราคาปัจจุบัน Circle Internet วันนี้ คือ 139.7 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRCLON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CRCLON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Circle Internet วันนี้ คือ 139.7 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRCLON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CRCLON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Circle Internet โลโก้

ราคา Circle Internet(CRCLON)

ราคาปัจจุบัน 1 CRCLON เป็น USD

$139.7
$139.7$139.7
+0.21%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:36:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Circle Internet (CRCLON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 137.11
$ 137.11$ 137.11
ต่ำสุด 24h
$ 142.89
$ 142.89$ 142.89
สูงสุด 24h

$ 137.11
$ 137.11$ 137.11

$ 142.89
$ 142.89$ 142.89

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734$ 108.2495922443734

+0.80%

+0.21%

+9.26%

+9.26%

ราคาเรียลไทม์ Circle Internet (CRCLON) คือ $ 139.7 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCRCLON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 137.11 และราคาสูงสุด $ 142.89 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CRCLON คือ $ 157.6281918017911 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 108.2495922443734

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CRCLON มีการเปลี่ยนแปลง +0.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.26% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Circle Internet (CRCLON) ข้อมูลการตลาด

No.1871

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 67.05K
$ 67.05K$ 67.05K

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

13.51K
13.51K 13.51K

13,510.72951858
13,510.72951858 13,510.72951858

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Circle Internet คือ $ 1.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 67.05K อุปทานหมุนเวียนของ CRCLON คือ 13.51K โดยมีอุปทานรวมที่ 13510.72951858 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.89M

ประวัติราคา Circle Internet (CRCLON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Circle Internet ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.2928+0.21%
30 วัน$ +13.02+10.27%
60 วัน$ +59.7+74.62%
90 วัน$ +59.7+74.62%
การเปลี่ยนแปลงราคา Circle Internet ในวันนี้

วันนี้ CRCLON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.2928 (+0.21%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Circle Internet ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +13.02 (+10.27%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Circle Internet ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CRCLON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +59.7 (+74.62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Circle Internet ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +59.7 (+74.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Circle Internet (CRCLON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Circle Internetทันที

อะไรคือ Circle Internet (CRCLON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Circle Internet มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Circle Internet ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCRCLONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Circle Internet บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Circle Internet ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Circle Internet (USD)

Circle Internet (CRCLON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Circle Internet (CRCLON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Circle Internet

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Circle Internet ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Circle Internet (CRCLON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Circle Internet (CRCLON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CRCLONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Circle Internet (CRCLON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Circle Internetใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Circle Internet บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CRCLON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Circle Internet ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Circle Internet ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Circle Internet อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Circle Internet

วันนี้ Circle Internet (CRCLON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CRCLON เป็นUSD คือ 139.7 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CRCLON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CRCLON เป็น USD คือ $ 139.7 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Circle Internet คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CRCLON คือ $ 1.89M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CRCLON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CRCLON คือ 13.51K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CRCLON คือเท่าใด?
CRCLON ถึงราคา ATH ที่ 157.6281918017911 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CRCLON คือเท่าไร?
CRCLON ถึงราคา ATL ที่ 108.2495922443734 USD
ปริมาณการเทรดของ CRCLON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CRCLON คือ $ 67.05K USD
ปีนี้ CRCLON จะสูงขึ้นอีกไหม?
CRCLON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CRCLON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:36:39 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

