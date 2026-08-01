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ราคาปัจจุบัน XP8 วันนี้ คือ 0.00484 THB มูลค่าตลาด XP8 เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา XP8 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน XP8 วันนี้ คือ 0.00484 THB มูลค่าตลาด XP8 เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา XP8 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XP8

ข้อมูลราคา XP8

XP8 คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XP8

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XP8

โทเคโนมิกส์ XP8

การคาดการณ์ราคา XP8

ประวัติ XP8

XP8 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง XP8เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต XP8

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ราคา XP8(XP8)

ราคาปัจจุบัน 1 XP8 เป็น THB

฿0.1586552
฿0.1586552฿0.1586552
+12.29%1D
THB
XP8 (XP8) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:30:15 (UTC+8)

ราคา XP8 วันนี้

ราคาปัจจุบัน XP8 (XP8) วันนี้ ฿ 0.00484, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XP8 เป็น THB คือ ฿ 0.00484 ต่อ XP8.

XP8 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- XP8 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XP8 เทรดระหว่าง ฿ 0.00365 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00515 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XP8 เคลื่อนไหว +18.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +512.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 32.94K.

XP8 (XP8) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 32.94K
฿ 32.94K฿ 32.94K

฿ 131.63K
฿ 131.63K฿ 131.63K

--
----

27,196,758
27,196,758 27,196,758

TONCOIN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XP8 คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 32.94K อุปทานหมุนเวียนของ XP8 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 27196758 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 131.63K

ประวัติราคา XP8 THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00365
฿ 0.00365฿ 0.00365
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00515
฿ 0.00515฿ 0.00515
สูงสุด 24h

฿ 0.00365
฿ 0.00365฿ 0.00365

฿ 0.00515
฿ 0.00515฿ 0.00515

--
----

--
----

+18.33%

+12.29%

+512.65%

+512.65%

ประวัติราคา XP8 (XP8) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XP8 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0173646+12.29%
30 วัน฿ +0.00398+462.79%
60 วัน฿ +0.00405+512.65%
90 วัน฿ +0.00393+431.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา XP8 ในวันนี้

วันนี้ XP8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0173646 (+12.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา XP8 ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00398 (+462.79%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา XP8 ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XP8 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00405 (+512.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา XP8 ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00393 (+431.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา XP8 (XP8) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ XP8

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด XP8 ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ XP8?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น XP8:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและการนำไปใช้ในระบบนิเวศของ XP8
4. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาโครงการ
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
6. ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและกระแสความนิยมบนโซเชียลมีเดีย
8. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ XP8 วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ XP8 ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การประเมินผลการลงทุน และการติดตามความผันผวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา XP8

การคาดการณ์ราคา XP8 (XP8) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XP8 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา XP8 (XP8) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ XP8 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา XP8 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XP8 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา XP8

วิธีการซื้อและลงทุน XP8 ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย XP8 หรือยัง? การซื้อ XP8 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ XP8 ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ XP8 (XP8) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว XP8 จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ XP8 (XP8)

คุณสามารถทำอะไรกับ XP8 ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ XP8 ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ XP8 (XP8) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ XP8 (XP8)

XP LABS AG คือบริษัทเกมและโครงสร้างพื้นฐาน Web3 จากสวิตเซอร์แลนด์ ที่กำลังสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลภายใน Telegram (บน App Store และ Google Play ในปี 2026) บริษัทพัฒนาเกมในเครือของตนเอง ได้แก่ AVAFight, AVARUSH และอีก 6 เกมใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2026 พร้อมทั้งแพลตฟอร์มการเรียนรู้และการเชื่อมต่อกับมินิแอปพาร์ตเนอร์กว่า 200 ราย

XP8 ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XP8 ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ XP8 อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XP8

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:30:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XP8 (XP8)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XP8

XP8 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ XP8 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส XP8 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด XP8 (XP8) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน XP8 ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XP8/USDT
฿0.1586552
฿0.1586552฿0.1586552
+12.29%
9.34M (USDT)

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เครื่องคำนวณ XP8 เป็น THB

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XP8
XP8
THB
THB

1 XP8 = 0.1586552 THB