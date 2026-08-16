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ราคาปัจจุบัน SaucerSwap วันนี้ คือ 0.01218 THB มูลค่าตลาด SAUCE เท่ากับ 11,040,346.12730632884 THB ติดตามการอัปเดตราคา SAUCE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SaucerSwap วันนี้ คือ 0.01218 THB มูลค่าตลาด SAUCE เท่ากับ 11,040,346.12730632884 THB ติดตามการอัปเดตราคา SAUCE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAUCE

ข้อมูลราคา SAUCE

SAUCE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SAUCE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SAUCE

โทเคโนมิกส์ SAUCE

การคาดการณ์ราคา SAUCE

ประวัติ SAUCE

SAUCE คู่มือการซื้อ

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ราคา SaucerSwap(SAUCE)

ราคาปัจจุบัน 1 SAUCE เป็น THB

฿0.3992604
฿0.3992604฿0.3992604
-0.08%1D
THB
SaucerSwap (SAUCE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:21:27 (UTC+8)

ราคา SaucerSwap วันนี้

ราคาปัจจุบัน SaucerSwap (SAUCE) วันนี้ ฿ 0.01218, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SAUCE เป็น THB คือ ฿ 0.01218 ต่อ SAUCE.

SaucerSwap มีอันดับที่ #821 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.04M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 906.43M SAUCE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SAUCE เทรดระหว่าง ฿ 0.01207 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01219 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.618372404112177642 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3269483931836135508

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SAUCE เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 497.19.

SaucerSwap (SAUCE) ข้อมูลการตลาด

No.821

฿ 11.04M
฿ 11.04M฿ 11.04M

฿ 497.19
฿ 497.19฿ 497.19

฿ 12.18M
฿ 12.18M฿ 12.18M

906.43M
906.43M 906.43M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

906,632,320.30059
906,632,320.30059 906,632,320.30059

90.64%

HBAR

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SaucerSwap คือ ฿ 11.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 497.19 อุปทานหมุนเวียนของ SAUCE คือ 906.43M โดยมีอุปทานรวมที่ 906632320.30059 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.18M

ประวัติราคา SaucerSwap THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01207
฿ 0.01207฿ 0.01207
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01219
฿ 0.01219฿ 0.01219
สูงสุด 24h

฿ 0.01207
฿ 0.01207฿ 0.01207

฿ 0.01219
฿ 0.01219฿ 0.01219

฿ 7.618372404112177642
฿ 7.618372404112177642฿ 7.618372404112177642

฿ 0.3269483931836135508
฿ 0.3269483931836135508฿ 0.3269483931836135508

0.00%

-0.08%

-7.03%

-7.03%

ประวัติราคา SaucerSwap (SAUCE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SaucerSwap ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0003197-0.08%
30 วัน฿ -0.00071-5.51%
60 วัน฿ -0.00444-26.72%
90 วัน฿ -0.00805-39.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา SaucerSwap ในวันนี้

วันนี้ SAUCE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0003197 (-0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SaucerSwap ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00071 (-5.51%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SaucerSwap ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SAUCE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00444 (-26.72%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SaucerSwap ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00805 (-39.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SaucerSwap (SAUCE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ SaucerSwap

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SaucerSwap ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SaucerSwap?

ราคาของ SaucerSwap (SAUCE) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนแพลตฟอร์ม
2. การยอมรับเครือข่าย Hedera และการเติบโตของระบบนิเวศ
3. แนวโน้มตลาด DeFi และการแข่งขันในอุตสาหกรรม
4. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
5. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมกับโครงการอื่น ๆ
6. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi
8. การอัปเดตแพลตฟอร์มและการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SaucerSwap วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา SaucerSwap (SAUCE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนและคำนวณกำไร/ขาดทุน
3. การวิเคราะห์ตลาด – เพื่อประเมินแนวโน้มราคาและรูปแบบความผันผวน

การคาดการณ์ราคา SaucerSwap

การคาดการณ์ราคา SaucerSwap (SAUCE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SAUCE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SaucerSwap (SAUCE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SaucerSwap อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SaucerSwap จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SAUCE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SaucerSwap

วิธีการซื้อและลงทุน SaucerSwap ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SaucerSwap หรือยัง? การซื้อ SAUCE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SaucerSwap ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SaucerSwap (SAUCE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SaucerSwap จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SaucerSwap (SAUCE)

คุณสามารถทำอะไรกับ SaucerSwap ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SaucerSwap ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ SaucerSwap (SAUCE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

SaucerSwap ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SaucerSwap ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SaucerSwap อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeDecentralized Exchange (DEX)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SaucerSwap

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:21:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SaucerSwap (SAUCE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SaucerSwap

SAUCE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SAUCE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SAUCE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด SaucerSwap (SAUCE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SaucerSwap ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SAUCE/USDT
฿0.3992604
฿0.3992604฿0.3992604
-0.08%
40.86K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SAUCE เป็น THB

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SAUCE
SAUCE
THB
THB

1 SAUCE = 0.3992604 THB