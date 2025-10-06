ราคาปัจจุบัน ERA วันนี้ คือ 0.3209 USD ติดตามการอัปเดตราคา ERA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ERA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ERA วันนี้ คือ 0.3209 USD ติดตามการอัปเดตราคา ERA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ERA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ERA โลโก้

ราคา ERA(ERA)

ราคาปัจจุบัน 1 ERA เป็น USD

$0.3209
$0.3209$0.3209
+0.21%1D
USD
ERA (ERA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:43:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ERA (ERA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.3165
$ 0.3165$ 0.3165
ต่ำสุด 24h
$ 0.3491
$ 0.3491$ 0.3491
สูงสุด 24h

$ 0.3165
$ 0.3165$ 0.3165

$ 0.3491
$ 0.3491$ 0.3491

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.2815714145169596
$ 0.2815714145169596$ 0.2815714145169596

+0.65%

+0.21%

-20.00%

-20.00%

ราคาเรียลไทม์ ERA (ERA) คือ $ 0.3209 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดERA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.3165 และราคาสูงสุด $ 0.3491 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ERA คือ $ 2.002420427794785 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.2815714145169596

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ERA มีการเปลี่ยนแปลง +0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ERA (ERA) ข้อมูลการตลาด

No.527

$ 47.65M
$ 47.65M$ 47.65M

$ 327.18K
$ 327.18K$ 327.18K

$ 320.90M
$ 320.90M$ 320.90M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ERA คือ $ 47.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 327.18K อุปทานหมุนเวียนของ ERA คือ 148.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 320.90M

ประวัติราคา ERA (ERA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ERA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000672+0.21%
30 วัน$ -0.2266-41.39%
60 วัน$ -0.4376-57.70%
90 วัน$ -0.8145-71.74%
การเปลี่ยนแปลงราคา ERA ในวันนี้

วันนี้ ERA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000672 (+0.21%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ERA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.2266 (-41.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ERA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ERA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.4376 (-57.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ERA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.8145 (-71.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ERA (ERA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ERAทันที

อะไรคือ ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ERA ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบERAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ERA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ERA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ERA (USD)

ERA (ERA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ERA (ERA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ERA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ERA ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ERA (ERA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ERA (ERA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ERAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ERA (ERA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ERAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ERA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ERA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 ERA(ERA) เป็น VND
8,444.4835
1 ERA(ERA) เป็น AUD
A$0.484559
1 ERA(ERA) เป็น GBP
0.240675
1 ERA(ERA) เป็น EUR
0.272765
1 ERA(ERA) เป็น USD
$0.3209
1 ERA(ERA) เป็น MYR
RM1.344571
1 ERA(ERA) เป็น TRY
13.464964
1 ERA(ERA) เป็น JPY
¥48.7768
1 ERA(ERA) เป็น ARS
ARS$469.149382
1 ERA(ERA) เป็น RUB
25.431325
1 ERA(ERA) เป็น INR
28.313007
1 ERA(ERA) เป็น IDR
Rp5,348.331194
1 ERA(ERA) เป็น PHP
18.981235
1 ERA(ERA) เป็น EGP
￡E.15.197824
1 ERA(ERA) เป็น BRL
R$1.720024
1 ERA(ERA) เป็น CAD
C$0.446051
1 ERA(ERA) เป็น BDT
39.271742
1 ERA(ERA) เป็น NGN
467.10204
1 ERA(ERA) เป็น COP
$1,234.229535
1 ERA(ERA) เป็น ZAR
R.5.509853
1 ERA(ERA) เป็น UAH
13.506681
1 ERA(ERA) เป็น TZS
T.Sh.788.4513
1 ERA(ERA) เป็น VES
Bs68.3517
1 ERA(ERA) เป็น CLP
$302.2878
1 ERA(ERA) เป็น PKR
Rs90.930224
1 ERA(ERA) เป็น KZT
172.618528
1 ERA(ERA) เป็น THB
฿10.368279
1 ERA(ERA) เป็น TWD
NT$9.816331
1 ERA(ERA) เป็น AED
د.إ1.177703
1 ERA(ERA) เป็น CHF
Fr0.253511
1 ERA(ERA) เป็น HKD
HK$2.490184
1 ERA(ERA) เป็น AMD
֏122.853356
1 ERA(ERA) เป็น MAD
.د.م2.961907
1 ERA(ERA) เป็น MXN
$5.90456
1 ERA(ERA) เป็น SAR
ريال1.203375
1 ERA(ERA) เป็น ETB
Br48.658067
1 ERA(ERA) เป็น KES
KSh41.441026
1 ERA(ERA) เป็น JOD
د.أ0.2275181
1 ERA(ERA) เป็น PLN
1.161658
1 ERA(ERA) เป็น RON
лв1.399124
1 ERA(ERA) เป็น SEK
kr3.003624
1 ERA(ERA) เป็น BGN
лв0.535903
1 ERA(ERA) เป็น HUF
Ft106.821192
1 ERA(ERA) เป็น CZK
6.693974
1 ERA(ERA) เป็น KWD
د.ك0.0981954
1 ERA(ERA) เป็น ILS
1.042925
1 ERA(ERA) เป็น BOB
Bs2.217419
1 ERA(ERA) เป็น AZN
0.54553
1 ERA(ERA) เป็น TJS
SM2.965116
1 ERA(ERA) เป็น GEL
0.872848
1 ERA(ERA) เป็น AOA
Kz292.522813
1 ERA(ERA) เป็น BHD
.د.ب0.1206584
1 ERA(ERA) เป็น BMD
$0.3209
1 ERA(ERA) เป็น DKK
kr2.05376
1 ERA(ERA) เป็น HNL
L8.449297
1 ERA(ERA) เป็น MUR
14.546397
1 ERA(ERA) เป็น NAD
$5.541943
1 ERA(ERA) เป็น NOK
kr3.199373
1 ERA(ERA) เป็น NZD
$0.551948
1 ERA(ERA) เป็น PAB
B/.0.3209
1 ERA(ERA) เป็น PGK
K1.350989
1 ERA(ERA) เป็น QAR
ر.ق1.168076
1 ERA(ERA) เป็น RSD
дин.32.263286
1 ERA(ERA) เป็น UZS
soʻm3,913.414008
1 ERA(ERA) เป็น ALL
L26.647536
1 ERA(ERA) เป็น ANG
ƒ0.574411
1 ERA(ERA) เป็น AWG
ƒ0.57762
1 ERA(ERA) เป็น BBD
$0.6418
1 ERA(ERA) เป็น BAM
KM0.535903
1 ERA(ERA) เป็น BIF
Fr946.3341
1 ERA(ERA) เป็น BND
$0.413961
1 ERA(ERA) เป็น BSD
$0.3209
1 ERA(ERA) เป็น JMD
$51.481987
1 ERA(ERA) เป็น KHR
1,293.949025
1 ERA(ERA) เป็น KMF
Fr135.7407
1 ERA(ERA) เป็น LAK
6,976.086817
1 ERA(ERA) เป็น LKR
රු97.71405
1 ERA(ERA) เป็น MDL
L5.42321
1 ERA(ERA) เป็น MGA
Ar1,432.587452
1 ERA(ERA) เป็น MOP
P2.5672
1 ERA(ERA) เป็น MVR
4.90977
1 ERA(ERA) เป็น MWK
MK557.117699
1 ERA(ERA) เป็น MZN
MT20.508719
1 ERA(ERA) เป็น NPR
रु45.323916
1 ERA(ERA) เป็น PYG
2,275.8228
1 ERA(ERA) เป็น RWF
Fr466.2677
1 ERA(ERA) เป็น SBD
$2.641007
1 ERA(ERA) เป็น SCR
4.386703
1 ERA(ERA) เป็น SRD
$12.688386
1 ERA(ERA) เป็น SVC
$2.807875
1 ERA(ERA) เป็น SZL
L5.538734
1 ERA(ERA) เป็น TMT
m1.126359
1 ERA(ERA) เป็น TND
د.ت0.9418415
1 ERA(ERA) เป็น TTD
$2.178911
1 ERA(ERA) เป็น UGX
Sh1,118.0156
1 ERA(ERA) เป็น XAF
Fr180.3458
1 ERA(ERA) เป็น XCD
$0.86643
1 ERA(ERA) เป็น XOF
Fr180.3458
1 ERA(ERA) เป็น XPF
Fr32.7318
1 ERA(ERA) เป็น BWP
P4.563198
1 ERA(ERA) เป็น BZD
$0.645009
1 ERA(ERA) เป็น CVE
$30.54968
1 ERA(ERA) เป็น DJF
Fr56.7993
1 ERA(ERA) เป็น DOP
$20.550436
1 ERA(ERA) เป็น DZD
د.ج41.68491
1 ERA(ERA) เป็น FJD
$0.725234
1 ERA(ERA) เป็น GNF
Fr2,790.2255
1 ERA(ERA) เป็น GTQ
Q2.458094
1 ERA(ERA) เป็น GYD
$67.190042
1 ERA(ERA) เป็น ISK
kr39.1498

ERA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ERA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ERA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ERA

วันนี้ ERA (ERA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ERA เป็นUSD คือ 0.3209 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ERA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ERA เป็น USD คือ $ 0.3209 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ERA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ERA คือ $ 47.65M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ERA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ERA คือ 148.50M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ERA คือเท่าใด?
ERA ถึงราคา ATH ที่ 2.002420427794785 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ERA คือเท่าไร?
ERA ถึงราคา ATL ที่ 0.2815714145169596 USD
ปริมาณการเทรดของ ERA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ERA คือ $ 327.18K USD
ปีนี้ ERA จะสูงขึ้นอีกไหม?
ERA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ERA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:43:04 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ERA เป็น USD

จำนวน

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.3209 USD

เทรด ERA

ERA/USDC
$0.3209
$0.3209$0.3209
+0.18%
ERA/USDT
$0.3209
$0.3209$0.3209
+0.24%

