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ราคาปัจจุบัน Doom วันนี้ คือ 0.0002682 THB มูลค่าตลาด DOOM เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา DOOM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Doom วันนี้ คือ 0.0002682 THB มูลค่าตลาด DOOM เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา DOOM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ประวัติ DOOM

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ราคา Doom(DOOM)

ราคาปัจจุบัน 1 DOOM เป็น THB

฿0.008791596
฿0.008791596฿0.008791596
-23.74%1D
THB
Doom (DOOM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:03:21 (UTC+8)

ราคา Doom วันนี้

ราคาปัจจุบัน Doom (DOOM) วันนี้ ฿ 0.0002682, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 23.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOOM เป็น THB คือ ฿ 0.0002682 ต่อ DOOM.

Doom มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- DOOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOOM เทรดระหว่าง ฿ 0.0002452 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0004133 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOOM เคลื่อนไหว +5.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -63.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.10K.

Doom (DOOM) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 58.10K
฿ 58.10K฿ 58.10K

฿ 260.18K
฿ 260.18K฿ 260.18K

--
----

970,100,000
970,100,000 970,100,000

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Doom คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.10K อุปทานหมุนเวียนของ DOOM คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 970100000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 260.18K

ประวัติราคา Doom THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0002452
฿ 0.0002452฿ 0.0002452
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0004133
฿ 0.0004133฿ 0.0004133
สูงสุด 24h

฿ 0.0002452
฿ 0.0002452฿ 0.0002452

฿ 0.0004133
฿ 0.0004133฿ 0.0004133

--
----

--
----

+5.54%

-23.74%

-63.66%

-63.66%

ประวัติราคา Doom (DOOM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Doom ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.002736854-23.74%
30 วัน฿ -0.0007318-73.18%
60 วัน฿ -0.0007318-73.18%
90 วัน฿ -0.0007318-73.18%
การเปลี่ยนแปลงราคา Doom ในวันนี้

วันนี้ DOOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002736854 (-23.74%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Doom ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0007318 (-73.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Doom ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DOOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0007318 (-73.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Doom ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0007318 (-73.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Doom (DOOM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Doom

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Doom ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Doom วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DOOM: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

DOOM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ศูนย์กลางราคา 3.474E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 3.339E-4 อยู่ระหว่างระดับแนวรับ S1 และศูนย์กลางราคา ทำให้ราคาอยู่ในภาวะแกว่งตัวภายในช่วงราคา ซึ่งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงอำนาจควบคุมบริเวณนี้ โดยโครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการแตกแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) แสดงถึงการเรียงตัวแบบซื้อ ส่วนกลุ่มเส้น EMA ยืนยันแรงซื้อระยะสั้น ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross แล้ว สำหรับดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่แนวโน้มของดัชนีทั้งสองเส้น (Fast และ Slow) มีความแตกต่างกันเล็กน้อย อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับปัจจุบัน แต่พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอยู่ในหลายทิศทาง ขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ศูนย์กลางราคา 3.474E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 4% ส่วนแนวต้านระยะไกลอ้างอิงจากจุด R1 ที่ 3.804E-4 สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 3.209E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 3.8% ขณะที่แนวรับระยะไกลอ้างอิงจากจุด S2 ที่ 2.879E-4 ทั้งนี้ จุดสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหว (Key Pivot Points) ถือเป็นพื้นที่ที่ควรติดตามเป็นหลัก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Doom

การคาดการณ์ราคา Doom (DOOM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DOOM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Doom (DOOM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Doom อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Doom จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DOOM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Doom

วิธีการซื้อและลงทุน Doom ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Doom หรือยัง? การซื้อ DOOM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Doom ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Doom (DOOM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Doom จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Doom (DOOM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Doom ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Doom ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Doom (DOOM)

DOOM คือเหรียญมีม

Doom ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Doom ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Doom อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BONK.fun EcosystemMemeSolana Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Doom

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:03:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Doom (DOOM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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DOOM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Doom (DOOM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Doom ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DOOM/USD1
฿0.00894894
฿0.00894894฿0.00894894
-22.68%
188.41M (USDT)
DOOM/USDT
฿0.00891616
฿0.00891616฿0.00891616
-22.59%
192.83M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ DOOM เป็น THB

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THB
THB

1 DOOM = 0.008791596 THB