ราคา Doom(DOOM)
ราคาปัจจุบัน Doom (DOOM) วันนี้ ฿ 0.0002682, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 23.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOOM เป็น THB คือ ฿ 0.0002682 ต่อ DOOM.
Doom มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- DOOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOOM เทรดระหว่าง ฿ 0.0002452 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0004133 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOOM เคลื่อนไหว +5.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -63.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.10K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Doom คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.10K อุปทานหมุนเวียนของ DOOM คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 970100000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 260.18K
+5.54%
-23.74%
-63.66%
-63.66%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Doom ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.002736854
|-23.74%
|30 วัน
|฿ -0.0007318
|-73.18%
|60 วัน
|฿ -0.0007318
|-73.18%
|90 วัน
|฿ -0.0007318
|-73.18%
วันนี้ DOOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002736854 (-23.74%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0007318 (-73.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DOOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0007318 (-73.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0007318 (-73.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Doom ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DOOM: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
DOOM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ศูนย์กลางราคา 3.474E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 3.339E-4 อยู่ระหว่างระดับแนวรับ S1 และศูนย์กลางราคา ทำให้ราคาอยู่ในภาวะแกว่งตัวภายในช่วงราคา ซึ่งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงอำนาจควบคุมบริเวณนี้ โดยโครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการแตกแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) แสดงถึงการเรียงตัวแบบซื้อ ส่วนกลุ่มเส้น EMA ยืนยันแรงซื้อระยะสั้น ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross แล้ว สำหรับดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่แนวโน้มของดัชนีทั้งสองเส้น (Fast และ Slow) มีความแตกต่างกันเล็กน้อย อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับปัจจุบัน แต่พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอยู่ในหลายทิศทาง ขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ศูนย์กลางราคา 3.474E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 4% ส่วนแนวต้านระยะไกลอ้างอิงจากจุด R1 ที่ 3.804E-4 สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 3.209E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 3.8% ขณะที่แนวรับระยะไกลอ้างอิงจากจุด S2 ที่ 2.879E-4 ทั้งนี้ จุดสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหว (Key Pivot Points) ถือเป็นพื้นที่ที่ควรติดตามเป็นหลัก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Doom อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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DOOM คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Doom ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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