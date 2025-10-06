ราคาปัจจุบัน Portal To Bitcoin วันนี้ คือ 0.03054 USD ติดตามการอัปเดตราคา PTB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PTB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Portal To Bitcoin วันนี้ คือ 0.03054 USD ติดตามการอัปเดตราคา PTB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PTB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Portal To Bitcoin โลโก้

ราคา Portal To Bitcoin(PTB)

$0.03054
+0.55%1D
Portal To Bitcoin (PTB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:17:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Portal To Bitcoin (PTB) คือ $ 0.03054 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPTB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03 และราคาสูงสุด $ 0.03162 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PTB คือ $ 0.08213221598557312 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.023917348960866256

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PTB มีการเปลี่ยนแปลง +0.95% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -25.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Portal To Bitcoin คือ $ 55.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.19M อุปทานหมุนเวียนของ PTB คือ 1.81B โดยมีอุปทานรวมที่ 5258400000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 256.54M

ประวัติราคา Portal To Bitcoin (PTB) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Portal To Bitcoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0001671+0.55%
30 วัน$ -0.01933-38.77%
60 วัน$ +0.02054+205.40%
90 วัน$ +0.02054+205.40%
การเปลี่ยนแปลงราคา Portal To Bitcoin ในวันนี้

วันนี้ PTB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0001671 (+0.55%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Portal To Bitcoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01933 (-38.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Portal To Bitcoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PTB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.02054 (+205.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Portal To Bitcoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.02054 (+205.40%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Portal To Bitcoin (PTB) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Portal To Bitcoinทันที

อะไรคือ Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานแบบครอสเชนที่ไม่ต้องใช้ผู้ดูแลสินทรัพย์ (non-custodial) โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการเทรดระหว่าง Bitcoin กับบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum และ Solana ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และลดความจำเป็นในการไว้วางใจบุคคลที่สาม ระบบของ PortalToBitcoin ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่เรียกว่า BitScaler ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมบน Bitcoin ให้สามารถรองรับการใช้งานด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และแอปพลิเคชันบล็อกเชนอื่น ๆ ได้ในวงกว้างอย่างยั่งยืน

Portal To Bitcoin มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Portal To Bitcoin ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบPTBความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Portal To Bitcoin บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Portal To Bitcoin ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Portal To Bitcoin (USD)

Portal To Bitcoin (PTB) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Portal To Bitcoin (PTB) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Portal To Bitcoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Portal To Bitcoin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Portal To Bitcoin (PTB)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Portal To Bitcoin (PTB) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PTBโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Portal To Bitcoin (PTB)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Portal To Bitcoinใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Portal To Bitcoin บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

Portal To Bitcoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Portal To Bitcoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Portal To Bitcoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Portal To Bitcoin

วันนี้ Portal To Bitcoin (PTB) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PTB เป็นUSD คือ 0.03054 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PTB เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PTB เป็น USD คือ $ 0.03054 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Portal To Bitcoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PTB คือ $ 55.19M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PTB คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PTB คือ 1.81B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PTB คือเท่าใด?
PTB ถึงราคา ATH ที่ 0.08213221598557312 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PTB คือเท่าไร?
PTB ถึงราคา ATL ที่ 0.023917348960866256 USD
ปริมาณการเทรดของ PTB คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PTB คือ $ 5.19M USD
ปีนี้ PTB จะสูงขึ้นอีกไหม?
PTB อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PTB เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:17:49 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

