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ราคาปัจจุบัน Bitway วันนี้ คือ 0.31747 THB มูลค่าตลาด BTW เท่ากับ 698,434,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา BTW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitway วันนี้ คือ 0.31747 THB มูลค่าตลาด BTW เท่ากับ 698,434,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา BTW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTW

ข้อมูลราคา BTW

BTW คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BTW

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BTW

โทเคโนมิกส์ BTW

การคาดการณ์ราคา BTW

ประวัติ BTW

BTW คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BTWเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Bitway(BTW)

ราคาปัจจุบัน 1 BTW เป็น THB

฿10.4320642
฿10.4320642฿10.4320642
+11.86%1D
THB
Bitway (BTW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:06:40 (UTC+8)

ราคา Bitway วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitway (BTW) วันนี้ ฿ 0.31747, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTW เป็น THB คือ ฿ 0.31747 ต่อ BTW.

Bitway มีอันดับที่ #221 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 698.43M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.20B BTW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTW เทรดระหว่าง ฿ 0.274445 (ต่ำ) กับ ฿ 0.323507 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.21709848202371046 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2525883147644850026

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTW เคลื่อนไหว +0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +92.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 623.56K.

Bitway (BTW) ข้อมูลการตลาด

No.221

฿ 698.43M
฿ 698.43M฿ 698.43M

฿ 623.56K
฿ 623.56K฿ 623.56K

฿ 3.17B
฿ 3.17B฿ 3.17B

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitway คือ ฿ 698.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 623.56K อุปทานหมุนเวียนของ BTW คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.17B

ประวัติราคา Bitway THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.274445
฿ 0.274445฿ 0.274445
ต่ำสุด 24h
฿ 0.323507
฿ 0.323507฿ 0.323507
สูงสุด 24h

฿ 0.274445
฿ 0.274445฿ 0.274445

฿ 0.323507
฿ 0.323507฿ 0.323507

฿ 4.21709848202371046
฿ 4.21709848202371046฿ 4.21709848202371046

฿ 0.2525883147644850026
฿ 0.2525883147644850026฿ 0.2525883147644850026

+0.76%

+11.86%

+92.11%

+92.11%

ประวัติราคา Bitway (BTW) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bitway ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +1.10606366+11.86%
30 วัน฿ +0.259161+444.46%
60 วัน฿ +0.25628+418.82%
90 วัน฿ +0.30236+2,001.05%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bitway ในวันนี้

วันนี้ BTW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +1.10606366 (+11.86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitway ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.259161 (+444.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitway ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BTW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.25628 (+418.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitway ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.30236 (+2,001.05%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bitway (BTW) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Bitway

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bitway ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Bitway วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BTW: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

BTW_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.314062 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ใกล้มากกับจุดศูนย์กลางแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.31419 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางเทคนิค สำหรับโครงสร้างการเคลื่อนไหวในระยะสั้น แนวรับหลักอยู่ที่ระดับ 0.30609 และแนวต้าน S1 กับ S2 อยู่ที่ระดับ 0.30244 และ 0.29799 ตามลำดับ ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณขอบบนของช่วงราคา โดยยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน R2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดภาวะชะงักงัน ณ บริเวณแนวต้านหลัก ด้าน MACD แสดงสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าแยกตัวออกจากกันในทิศทางลง สะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนขาลงที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น ขณะเดียวกัน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ขาดสัญญาณการซื้อที่ชัดเจน ทำให้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยไม่สามารถสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นได้ อีกทั้งดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงลักษณะการเคลื่อนไหวแบบปรับตัวทรงตัวในกรอบ ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ โดยแถบ Bollinger Bands หดตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดขาดแรงขับเคลื่อนแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ค่าดัชนี MACD ที่แตกต่างกันในหลายช่วงเวลา สะท้อนถึงการลดลงของพลังงานในการขับเคลื่อนราคาขาขึ้น สำหรับระดับแนวต้าน R2 ที่ 0.31419 นั้น ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00013 เท่านั้น จึงถือเป็นจุดทดสอบสำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวต้าน R1 ที่ 0.31054 เป็นระดับแรกที่จะรองรับการย่อตัวลง และห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0035 ขณะที่แนวรับกลางที่ 0.30609 ถือเป็นจุดสมดุลระยะไกล ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.008 และแนวรับ S1 ที่ 0.30244 กับ S2 ที่ 0.29799 ยังคงเป็นขอบเขตเชิงโครงสร้างสำหรับการปรับตัวลงในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Bitway

การคาดการณ์ราคา Bitway (BTW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BTW ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitway (BTW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitway อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitway จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BTW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitway

วิธีการซื้อและลงทุน Bitway ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Bitway หรือยัง? การซื้อ BTW บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Bitway ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Bitway (BTW) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Bitway จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Bitway (BTW)

คุณสามารถทำอะไรกับ Bitway ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Bitway ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Bitway (BTW)

Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.

Bitway ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bitway ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Bitway อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitway

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:06:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitway (BTW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitway

BTW USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BTW โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BTW USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Bitway (BTW) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bitway ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BTW/USDT
฿10.4335429
฿10.4335429฿10.4335429
+11.85%
2.10M (USDT)
BTW/USDC
฿10.50070874
฿10.50070874฿10.50070874
+9.34%
178.54K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BTW เป็น THB

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BTW
THB
THB

1 BTW = 10.4320641 THB