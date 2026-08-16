ราคา Bitway(BTW)
ราคาปัจจุบัน Bitway (BTW) วันนี้ ฿ 0.31747, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTW เป็น THB คือ ฿ 0.31747 ต่อ BTW.
Bitway มีอันดับที่ #221 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 698.43M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.20B BTW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTW เทรดระหว่าง ฿ 0.274445 (ต่ำ) กับ ฿ 0.323507 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.21709848202371046 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2525883147644850026
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTW เคลื่อนไหว +0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +92.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 623.56K.
No.221
22.00%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitway คือ ฿ 698.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 623.56K อุปทานหมุนเวียนของ BTW คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.17B
+0.76%
+11.86%
+92.11%
+92.11%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bitway ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +1.10606366
|+11.86%
|30 วัน
|฿ +0.259161
|+444.46%
|60 วัน
|฿ +0.25628
|+418.82%
|90 วัน
|฿ +0.30236
|+2,001.05%
วันนี้ BTW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +1.10606366 (+11.86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.259161 (+444.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BTW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.25628 (+418.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.30236 (+2,001.05%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bitway ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BTW: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
BTW_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.314062 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ใกล้มากกับจุดศูนย์กลางแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.31419 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางเทคนิค สำหรับโครงสร้างการเคลื่อนไหวในระยะสั้น แนวรับหลักอยู่ที่ระดับ 0.30609 และแนวต้าน S1 กับ S2 อยู่ที่ระดับ 0.30244 และ 0.29799 ตามลำดับ ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณขอบบนของช่วงราคา โดยยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน R2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดภาวะชะงักงัน ณ บริเวณแนวต้านหลัก ด้าน MACD แสดงสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าแยกตัวออกจากกันในทิศทางลง สะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนขาลงที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น ขณะเดียวกัน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ขาดสัญญาณการซื้อที่ชัดเจน ทำให้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยไม่สามารถสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นได้ อีกทั้งดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงลักษณะการเคลื่อนไหวแบบปรับตัวทรงตัวในกรอบ ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ โดยแถบ Bollinger Bands หดตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดขาดแรงขับเคลื่อนแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ค่าดัชนี MACD ที่แตกต่างกันในหลายช่วงเวลา สะท้อนถึงการลดลงของพลังงานในการขับเคลื่อนราคาขาขึ้น สำหรับระดับแนวต้าน R2 ที่ 0.31419 นั้น ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00013 เท่านั้น จึงถือเป็นจุดทดสอบสำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวต้าน R1 ที่ 0.31054 เป็นระดับแรกที่จะรองรับการย่อตัวลง และห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0035 ขณะที่แนวรับกลางที่ 0.30609 ถือเป็นจุดสมดุลระยะไกล ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.008 และแนวรับ S1 ที่ 0.30244 กับ S2 ที่ 0.29799 ยังคงเป็นขอบเขตเชิงโครงสร้างสำหรับการปรับตัวลงในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Bitway อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bitway ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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