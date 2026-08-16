ราคา Enso(ENSO)
ราคาปัจจุบัน Enso (ENSO) วันนี้ ฿ 0.8156, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ENSO เป็น THB คือ ฿ 0.8156 ต่อ ENSO.
Enso มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ENSO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ENSO เทรดระหว่าง ฿ 0.7752 (ต่ำ) กับ ฿ 0.9104 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ENSO เคลื่อนไหว -0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 124.82K.
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Enso คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 124.82K อุปทานหมุนเวียนของ ENSO คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 81.56M
-0.65%
-4.30%
-18.53%
-18.53%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Enso ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -1.206422
|-4.30%
|30 วัน
|฿ +0.0746
|+10.06%
|60 วัน
|฿ +0.1765
|+27.61%
|90 วัน
|฿ -0.0037
|-0.46%
วันนี้ ENSO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.206422 (-4.30%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0746 (+10.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ENSO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1765 (+27.61%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0037 (-0.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Enso ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ENSO: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
ENSO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.7659 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.7253 ระบบแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.7413 แล้ว กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวในแนวโน้มขาขึ้น ส่วนเส้นแนวโน้มระยะยาวยังคงมีความชันเป็นบวก โครงสร้างตลาดอยู่ในช่วงการแกว่งตัวในระดับสูง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างแย่งชิงกันบริเวณราคา 0.7413 อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การกระจายตัวของจำนวนหุ้นถูกสะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 0.7253 ถึง 0.7659 ดัชนี MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเกิดการเบี่ยงเบนจากกันเหนือแกนศูนย์ ค่า RSI ลดลงเข้าสู่โซน oversold ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวลงพร้อมกัน ทำให้แรงผลักดันระยะสั้นเริ่มอ่อนกำลังลง ช่วงความผันผวนของราคาเริ่มแคบลง แถบ Bollinger Bands ค่อยๆ หุบตัวลง แรงซื้อเริ่มกระจายตัวในระดับราคาสูง ขณะที่แรงขายเพิ่มขึ้นตามลำดับในช่วงขาลง พบว่าดัชนีค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงสัญญาณการแยกชั้น แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.7413 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.2% แนวรับรองลงมาอยู่ที่ระดับ 0.7313 และแนวรับระยะไกลที่ 0.7253 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ สำหรับแนวต้านด้านบนไม่มีจุดกำหนดแน่ชัด โดยจุดสูงสุดล่าสุดกลายเป็นโซนแรงกดดันหลัก นักเทรดควรติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวรอบระดับ 0.7413 ว่าจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Enso อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Enso คือเครือข่ายแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อบล็อกเชนทั้งหมดเข้าด้วยกัน มอบพลังให้กับนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชันแบบคอมโพสเอเบิลสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนทั้งในโลก Web2 และ Web3
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Enso ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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