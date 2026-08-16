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ราคาปัจจุบัน Enso วันนี้ คือ 0.8156 THB มูลค่าตลาด ENSO เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ENSO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Enso วันนี้ คือ 0.8156 THB มูลค่าตลาด ENSO เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ENSO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENSO

ข้อมูลราคา ENSO

ENSO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ENSO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ENSO

โทเคโนมิกส์ ENSO

การคาดการณ์ราคา ENSO

ประวัติ ENSO

ENSO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ENSOเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ENSO

ENSO USDT-M Futures

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ราคา Enso(ENSO)

ราคาปัจจุบัน 1 ENSO เป็น THB

฿26.849906
฿26.849906฿26.849906
-4.30%1D
THB
Enso (ENSO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:18:08 (UTC+8)

ราคา Enso วันนี้

ราคาปัจจุบัน Enso (ENSO) วันนี้ ฿ 0.8156, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ENSO เป็น THB คือ ฿ 0.8156 ต่อ ENSO.

Enso มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ENSO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ENSO เทรดระหว่าง ฿ 0.7752 (ต่ำ) กับ ฿ 0.9104 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ENSO เคลื่อนไหว -0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 124.82K.

Enso (ENSO) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 124.82K
฿ 124.82K฿ 124.82K

฿ 81.56M
฿ 81.56M฿ 81.56M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Enso คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 124.82K อุปทานหมุนเวียนของ ENSO คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 81.56M

ประวัติราคา Enso THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.7752
฿ 0.7752฿ 0.7752
ต่ำสุด 24h
฿ 0.9104
฿ 0.9104฿ 0.9104
สูงสุด 24h

฿ 0.7752
฿ 0.7752฿ 0.7752

฿ 0.9104
฿ 0.9104฿ 0.9104

--
----

--
----

-0.65%

-4.30%

-18.53%

-18.53%

ประวัติราคา Enso (ENSO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Enso ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -1.206422-4.30%
30 วัน฿ +0.0746+10.06%
60 วัน฿ +0.1765+27.61%
90 วัน฿ -0.0037-0.46%
การเปลี่ยนแปลงราคา Enso ในวันนี้

วันนี้ ENSO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.206422 (-4.30%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Enso ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0746 (+10.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Enso ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ENSO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1765 (+27.61%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Enso ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0037 (-0.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Enso (ENSO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Enso

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Enso ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Enso วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ENSO: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

ENSO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.7659 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.7253 ระบบแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.7413 แล้ว กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวในแนวโน้มขาขึ้น ส่วนเส้นแนวโน้มระยะยาวยังคงมีความชันเป็นบวก โครงสร้างตลาดอยู่ในช่วงการแกว่งตัวในระดับสูง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างแย่งชิงกันบริเวณราคา 0.7413 อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การกระจายตัวของจำนวนหุ้นถูกสะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 0.7253 ถึง 0.7659 ดัชนี MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเกิดการเบี่ยงเบนจากกันเหนือแกนศูนย์ ค่า RSI ลดลงเข้าสู่โซน oversold ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวลงพร้อมกัน ทำให้แรงผลักดันระยะสั้นเริ่มอ่อนกำลังลง ช่วงความผันผวนของราคาเริ่มแคบลง แถบ Bollinger Bands ค่อยๆ หุบตัวลง แรงซื้อเริ่มกระจายตัวในระดับราคาสูง ขณะที่แรงขายเพิ่มขึ้นตามลำดับในช่วงขาลง พบว่าดัชนีค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงสัญญาณการแยกชั้น แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.7413 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.2% แนวรับรองลงมาอยู่ที่ระดับ 0.7313 และแนวรับระยะไกลที่ 0.7253 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ สำหรับแนวต้านด้านบนไม่มีจุดกำหนดแน่ชัด โดยจุดสูงสุดล่าสุดกลายเป็นโซนแรงกดดันหลัก นักเทรดควรติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวรอบระดับ 0.7413 ว่าจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Enso?

ราคาโทเค็น ENSO ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและการนำไปใช้ในระบบนิเวศของ Enso
4. การประกาศความร่วมมือและพัฒนาการของแพลตฟอร์ม
5. ด้านอุปทาน รวมถึงผลตอบแทนจากการเดิมพัน (staking rewards) และการเผาโทเค็น
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi
7. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มเพื่อการเพิ่มผลตอบแทนที่คล้ายกัน
8. ผลประกอบการโดยรวมของภาค DeFi และการเปลี่ยนแปลงของ TVL

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Enso วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Enso (ENSO) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อหรือขาย การประเมินแนวโน้มตลาด การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามประสิทธิภาพการลงทุนในตลาดคริปโตที่มีความผันผวน

การคาดการณ์ราคา Enso

การคาดการณ์ราคา Enso (ENSO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ENSO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Enso (ENSO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Enso อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Enso จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ENSO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Enso

วิธีการซื้อและลงทุน Enso ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Enso หรือยัง? การซื้อ ENSO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Enso ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Enso (ENSO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Enso จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Enso (ENSO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Enso ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Enso ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Enso (ENSO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Enso (ENSO)

Enso คือเครือข่ายแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อบล็อกเชนทั้งหมดเข้าด้วยกัน มอบพลังให้กับนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชันแบบคอมโพสเอเบิลสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนทั้งในโลก Web2 และ Web3

Enso ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Enso ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Enso อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Enso

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:18:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Enso (ENSO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Enso

ENSO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ENSO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ENSO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Enso (ENSO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Enso ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ENSO/USDT
฿26.869622
฿26.869622฿26.869622
-4.14%
149.20K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ENSO เป็น THB

จำนวน

ENSO
ENSO
THB
THB

1 ENSO = 26.800616 THB