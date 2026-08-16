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ราคาปัจจุบัน Brazil National Fan วันนี้ คือ 0.0012199 THB มูลค่าตลาด BFT เท่ากับ 35,099.57275 THB ติดตามการอัปเดตราคา BFT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Brazil National Fan วันนี้ คือ 0.0012199 THB มูลค่าตลาด BFT เท่ากับ 35,099.57275 THB ติดตามการอัปเดตราคา BFT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Brazil National Fan(BFT)

ราคาปัจจุบัน 1 BFT เป็น THB

฿0.039988322
฿0.039988322฿0.039988322
-4.76%1D
THB
Brazil National Fan (BFT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:51:11 (UTC+8)

ราคา Brazil National Fan วันนี้

ราคาปัจจุบัน Brazil National Fan (BFT) วันนี้ ฿ 0.0012199, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BFT เป็น THB คือ ฿ 0.0012199 ต่อ BFT.

Brazil National Fan มีอันดับที่ #2620 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 35.10K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 28.77M BFT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BFT เทรดระหว่าง ฿ 0.0012093 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0012871 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 56.157134984041724534 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1871491056281414392

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BFT เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.10K.

Brazil National Fan (BFT) ข้อมูลการตลาด

No.2620

฿ 35.10K
฿ 35.10K฿ 35.10K

฿ 54.10K
฿ 54.10K฿ 54.10K

฿ 121.99K
฿ 121.99K฿ 121.99K

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

28,772,500
28,772,500 28,772,500

28.77%

BITCI

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Brazil National Fan คือ ฿ 35.10K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.10K อุปทานหมุนเวียนของ BFT คือ 28.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 28772500 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 121.99K

ประวัติราคา Brazil National Fan THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0012093
฿ 0.0012093฿ 0.0012093
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0012871
฿ 0.0012871฿ 0.0012871
สูงสุด 24h

฿ 0.0012093
฿ 0.0012093฿ 0.0012093

฿ 0.0012871
฿ 0.0012871฿ 0.0012871

฿ 56.157134984041724534
฿ 56.157134984041724534฿ 56.157134984041724534

฿ 0.1871491056281414392
฿ 0.1871491056281414392฿ 0.1871491056281414392

-0.12%

-4.76%

-3.86%

-3.86%

ประวัติราคา Brazil National Fan (BFT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Brazil National Fan ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.001998576-4.76%
30 วัน฿ +0.0002479+25.50%
60 วัน฿ -0.0034161-73.69%
90 วัน฿ -0.0219051-94.73%
การเปลี่ยนแปลงราคา Brazil National Fan ในวันนี้

วันนี้ BFT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001998576 (-4.76%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Brazil National Fan ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0002479 (+25.50%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Brazil National Fan ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BFT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0034161 (-73.69%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Brazil National Fan ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0219051 (-94.73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Brazil National Fan (BFT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Brazil National Fan

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Brazil National Fan ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Brazil National Fan?

ราคาของ BFT ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของตลาดและความมีส่วนร่วมของชุมชน, ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานแลกเปลี่ยน, แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี, ประโยชน์ใช้สอยของโทเคนและกรณีการใช้งานภายในระบบนิเวศของแฟนคลับ, การเป็นพันธมิตรกับทีมกีฬาหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในบราซิล, พัฒนาการด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในบราซิล, ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน, กระแสความนิยมบนโซเชียลมีเดียและแคมเปญการตลาด, สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในบราซิล รวมถึงการแข่งขันจากโทเคนแฟนคลับรายอื่นๆ รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ (Whale) ก็มีผลต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้นเช่นกัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Brazil National Fan วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Brazil National Fan (BFT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน โอกาสในการซื้อขาย การวิเคราะห์ตลาด และการคำนวณกำไร/ขาดทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดเข้าออกได้และประเมินความผันผวนของตลาด

การคาดการณ์ราคา Brazil National Fan

การคาดการณ์ราคา Brazil National Fan (BFT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BFT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Brazil National Fan (BFT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Brazil National Fan อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Brazil National Fan จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BFT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Brazil National Fan

วิธีการซื้อและลงทุน Brazil National Fan ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Brazil National Fan หรือยัง? การซื้อ BFT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Brazil National Fan ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Brazil National Fan (BFT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Brazil National Fan จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Brazil National Fan (BFT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Brazil National Fan ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Brazil National Fan ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Brazil National Fan ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Brazil National Fan อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemBitcichain EcosystemEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Brazil National Fan

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:51:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Brazil National Fan (BFT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Brazil National Fan (BFT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Brazil National Fan ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BFT/USDT
฿0.039929318
฿0.039929318฿0.039929318
-4.88%
43.87M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 BFT = 0.039988322 THB