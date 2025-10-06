ราคาปัจจุบัน Futu Holdings วันนี้ คือ 184.6 USD ติดตามการอัปเดตราคา FUTUON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FUTUON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Futu Holdings วันนี้ คือ 184.6 USD ติดตามการอัปเดตราคา FUTUON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FUTUON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FUTUON

ข้อมูลราคา FUTUON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FUTUON

โทเคโนมิกส์ FUTUON

การคาดการณ์ราคา FUTUON

ประวัติ FUTUON

FUTUON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง FUTUONเป็นสกุลเงินเฟียต

Futu Holdings โลโก้

ราคา Futu Holdings(FUTUON)

ราคาปัจจุบัน 1 FUTUON เป็น USD

$184.5
$184.5$184.5
+0.45%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:46:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Futu Holdings (FUTUON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 178.36
$ 178.36$ 178.36
ต่ำสุด 24h
$ 185.75
$ 185.75$ 185.75
สูงสุด 24h

$ 178.36
$ 178.36$ 178.36

$ 185.75
$ 185.75$ 185.75

$ 194.05605335665007
$ 194.05605335665007$ 194.05605335665007

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+0.18%

+0.45%

+9.97%

+9.97%

ราคาเรียลไทม์ Futu Holdings (FUTUON) คือ $ 184.6 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFUTUON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 178.36 และราคาสูงสุด $ 185.75 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FUTUON คือ $ 194.05605335665007 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 150.44906962587248

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FUTUON มีการเปลี่ยนแปลง +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Futu Holdings (FUTUON) ข้อมูลการตลาด

No.2107

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

6.74K
6.74K 6.74K

6,743.41735366
6,743.41735366 6,743.41735366

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Futu Holdings คือ $ 1.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 57.80K อุปทานหมุนเวียนของ FUTUON คือ 6.74K โดยมีอุปทานรวมที่ 6743.41735366 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.24M

ประวัติราคา Futu Holdings (FUTUON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Futu Holdings ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.8265+0.45%
30 วัน$ +11.33+6.53%
60 วัน$ +34.6+23.06%
90 วัน$ +34.6+23.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา Futu Holdings ในวันนี้

วันนี้ FUTUON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.8265 (+0.45%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Futu Holdings ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +11.33 (+6.53%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Futu Holdings ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FUTUON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +34.6 (+23.06%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Futu Holdings ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +34.6 (+23.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Futu Holdings (FUTUON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Futu Holdingsทันที

อะไรคือ Futu Holdings (FUTUON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Futu Holdings มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Futu Holdings ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบFUTUONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Futu Holdings บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Futu Holdings ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Futu Holdings (USD)

Futu Holdings (FUTUON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Futu Holdings (FUTUON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Futu Holdings

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Futu Holdings ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Futu Holdings (FUTUON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Futu Holdings (FUTUON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FUTUONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Futu Holdings (FUTUON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Futu Holdingsใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Futu Holdings บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

FUTUON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น VND
4,857,749
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น AUD
A$278.746
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น GBP
138.45
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น EUR
156.91
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น USD
$184.6
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MYR
RM773.474
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น TRY
7,745.816
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น JPY
¥28,059.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น ARS
ARS$269,881.508
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น RUB
14,629.55
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น INR
16,287.258
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น IDR
Rp3,076,665.436
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น PHP
10,919.09
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น EGP
￡E.8,742.656
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BRL
R$989.456
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น CAD
C$256.594
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BDT
22,591.348
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น NGN
268,703.76
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น COP
$709,999.29
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น ZAR
R.3,169.582
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น UAH
7,769.814
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น TZS
T.Sh.453,562.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น VES
Bs39,319.8
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น CLP
$173,893.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น PKR
Rs52,308.256
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น KZT
99,300.032
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น THB
฿5,964.426
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น TWD
NT$5,646.914
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น AED
د.إ677.482
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น CHF
Fr145.834
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น HKD
HK$1,432.496
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น AMD
֏70,672.264
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MAD
.د.م1,703.858
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MXN
$3,396.64
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น SAR
ريال692.25
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น ETB
Br27,990.898
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น KES
KSh23,839.244
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น JOD
د.أ130.8814
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น PLN
668.252
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น RON
лв804.856
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น SEK
kr1,727.856
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BGN
лв308.282
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น HUF
Ft61,449.648
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น CZK
3,850.756
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น KWD
د.ك56.4876
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น ILS
599.95
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BOB
Bs1,275.586
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น AZN
313.82
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น TJS
SM1,705.704
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น GEL
502.112
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น AOA
Kz168,275.822
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BHD
.د.ب69.4096
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BMD
$184.6
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น DKK
kr1,181.44
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น HNL
L4,860.518
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MUR
8,367.918
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น NAD
$3,188.042
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น NOK
kr1,840.462
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น NZD
$317.512
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น PAB
B/.184.6
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น PGK
K777.166
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น QAR
ر.ق671.944
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น RSD
дин.18,559.684
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น UZS
soʻm2,251,219.152
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น ALL
L15,329.184
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น ANG
ƒ330.434
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น AWG
ƒ332.28
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BBD
$369.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BAM
KM308.282
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BIF
Fr544,385.4
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BND
$238.134
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BSD
$184.6
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น JMD
$29,615.378
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น KHR
744,353.35
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น KMF
Fr78,085.8
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น LAK
4,013,043.398
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น LKR
රු56,210.7
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MDL
L3,119.74
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MGA
Ar824,106.088
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MOP
P1,476.8
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MVR
2,824.38
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MWK
MK320,485.906
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น MZN
MT11,797.786
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น NPR
रु26,072.904
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น PYG
1,309,183.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น RWF
Fr268,223.8
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น SBD
$1,519.258
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น SCR
2,523.482
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น SRD
$7,299.084
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น SVC
$1,615.25
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น SZL
L3,186.196
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น TMT
m647.946
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น TND
د.ت541.801
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น TTD
$1,253.434
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น UGX
Sh643,146.4
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น XAF
Fr103,745.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น XCD
$498.42
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น XOF
Fr103,745.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น XPF
Fr18,829.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BWP
P2,625.012
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น BZD
$371.046
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น CVE
$17,573.92
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น DJF
Fr32,674.2
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น DOP
$11,821.784
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น DZD
د.ج23,979.54
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น FJD
$417.196
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น GNF
Fr1,605,097
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น GTQ
Q1,414.036
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น GYD
$38,651.548
1 Futu Holdings(FUTUON) เป็น ISK
kr22,521.2

Futu Holdings ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Futu Holdings ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Futu Holdings อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Futu Holdings

วันนี้ Futu Holdings (FUTUON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FUTUON เป็นUSD คือ 184.6 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FUTUON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FUTUON เป็น USD คือ $ 184.6 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Futu Holdings คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FUTUON คือ $ 1.24M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FUTUON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FUTUON คือ 6.74K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FUTUON คือเท่าใด?
FUTUON ถึงราคา ATH ที่ 194.05605335665007 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FUTUON คือเท่าไร?
FUTUON ถึงราคา ATL ที่ 150.44906962587248 USD
ปริมาณการเทรดของ FUTUON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FUTUON คือ $ 57.80K USD
ปีนี้ FUTUON จะสูงขึ้นอีกไหม?
FUTUON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FUTUON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:46:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Futu Holdings (FUTUON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FUTUON เป็น USD

จำนวน

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 184.6 USD

เทรด FUTUON

FUTUON/USDT
$184.5
$184.5$184.5
+0.32%

