ราคา GPU(GPUBSC)
ราคาปัจจุบัน GPU (GPUBSC) วันนี้ ฿ 0.000181, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 58.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GPUBSC เป็น THB คือ ฿ 0.000181 ต่อ GPUBSC.
GPU มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- GPUBSC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GPUBSC เทรดระหว่าง ฿ 0.0001772 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000572 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GPUBSC เคลื่อนไหว -12.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -92.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 82.46K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GPU คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 82.46K อุปทานหมุนเวียนของ GPUBSC คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 181.00K
-12.57%
-58.62%
-92.31%
-92.31%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GPU ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.008451536
|-58.62%
|30 วัน
|฿ -0.004819
|-96.38%
|60 วัน
|฿ -0.004819
|-96.38%
|90 วัน
|฿ -0.004819
|-96.38%
วันนี้ GPUBSC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.008451536 (-58.62%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.004819 (-96.38%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GPUBSC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.004819 (-96.38%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004819 (-96.38%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด GPU ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GPUBSC: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
GPUBSC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 4.32E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 4.35E-4 ใกล้เคียงกับแกนกลางของจุดศูนย์กลางมากขึ้น ราคาเคลื่อนตัวอยู่ภายในช่วงระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงการเรียงตัวแบบกระทิง โดย EMA5 ได้ข้าม EMA6 ขึ้นไป ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันถึงแรงซื้อเข้ามา MACD สร้างโครงสร้าง Cross ทองคำ RSI อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะขายเกิน ดัชนีความเร็วและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการแยกตัวในทิศทางที่ชัดเจน พลังงานตลาดกระจุกตัวอยู่ในช่วงการรีบาวด์ระยะสั้น ขณะที่ความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 4.48E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3% สำหรับแนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 4.1E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 5.7% ส่วนระดับแนวต้านระยะไกลกำหนดไว้ที่ S2 ซึ่งอยู่ที่ 3.94E-4 ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 4.32E-4 ถือเป็นแนวรับที่สำคัญในระยะสั้น หากราคาสามารถทะลุผ่าน R1 ได้ จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไป แต่หากหลุดพ้นแนวรับ S1 ก็อาจทดสอบความแข็งแกร่งของแนวรับ S2 ได้ สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าอยู่ในจุดสมดุลระหว่างฝ่ายกระทิงและหมี
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ GPU อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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GPUBSC คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก GPU ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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