ราคา Qtum(QTUM)
ราคาปัจจุบัน Qtum (QTUM) วันนี้ ฿ 0.6814, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน QTUM เป็น THB คือ ฿ 0.6814 ต่อ QTUM.
Qtum มีอันดับที่ #279 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 72.26M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 106.05M QTUM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา QTUM เทรดระหว่าง ฿ 0.6711 (ต่ำ) กับ ฿ 0.6843 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,503.395261993408408 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 21.37080053409977566
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น QTUM เคลื่อนไหว +0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.96K.
No.279
98.35%
2017-03-16 00:00:00
QTUM
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Qtum คือ ฿ 72.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.96K อุปทานหมุนเวียนของ QTUM คือ 106.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 107822406 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 73.47M
+0.54%
+0.67%
+1.18%
+1.18%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Qtum ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.148657
|+0.67%
|30 วัน
|฿ +0.0086
|+1.27%
|60 วัน
|฿ -0.0855
|-11.15%
|90 วัน
|฿ -0.1928
|-22.06%
วันนี้ QTUM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.148657 (+0.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0086 (+1.27%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน QTUM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0855 (-11.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1928 (-22.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Qtum ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด QTUM: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
QTUM_USDT อยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.6728 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.6749 แล้ว ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.6763 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 และ R2 โครงสร้างระบบศูนย์กลางแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบฝ่ายซื้อ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อ ตัวชี้วัด EMA ยังคงเคลื่อนไหวเหนือแกนศูนย์ ขณะที่ MACD ได้ทำรูปแบบ Cross ขึ้นแล้ว ตัวชี้วัด RSI อยู่ในโซนกลางและเคลื่อนไหวแบบทรงตัว ส่วนค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงภาวะเบี่ยงเบนสุดขีด แถบ Bollinger Bands มีการเปิดกว้างในระดับที่สม่ำเสมอ พลังงานตลาดกระจายตัวค่อนข้างเข้มข้น ตัวชี้วัดทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในช่วงปกติ แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.6749 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.3% สำหรับแนวรับที่แข็งแกร่งรองลงมา ให้พิจารณาที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.6666 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% ขณะที่แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.6791 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.4% ส่วนแนวต้านระยะไกลควรติดตามจากระบบศูนย์กลางในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Qtum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Qtum ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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