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ราคาปัจจุบัน Qtum วันนี้ คือ 0.6814 THB มูลค่าตลาด QTUM เท่ากับ 72,259,368.9486 THB ติดตามการอัปเดตราคา QTUM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Qtum วันนี้ คือ 0.6814 THB มูลค่าตลาด QTUM เท่ากับ 72,259,368.9486 THB ติดตามการอัปเดตราคา QTUM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QTUM

ข้อมูลราคา QTUM

QTUM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ QTUM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ QTUM

โทเคโนมิกส์ QTUM

การคาดการณ์ราคา QTUM

ประวัติ QTUM

QTUM คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง QTUMเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Qtum(QTUM)

ราคาปัจจุบัน 1 QTUM เป็น THB

฿22.336292
฿22.336292฿22.336292
+0.67%1D
THB
Qtum (QTUM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:53:22 (UTC+8)

ราคา Qtum วันนี้

ราคาปัจจุบัน Qtum (QTUM) วันนี้ ฿ 0.6814, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน QTUM เป็น THB คือ ฿ 0.6814 ต่อ QTUM.

Qtum มีอันดับที่ #279 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 72.26M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 106.05M QTUM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา QTUM เทรดระหว่าง ฿ 0.6711 (ต่ำ) กับ ฿ 0.6843 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,503.395261993408408 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 21.37080053409977566

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น QTUM เคลื่อนไหว +0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.96K.

Qtum (QTUM) ข้อมูลการตลาด

No.279

฿ 72.26M
฿ 72.26M฿ 72.26M

฿ 58.96K
฿ 58.96K฿ 58.96K

฿ 73.47M
฿ 73.47M฿ 73.47M

106.05M
106.05M 106.05M

107,822,406
107,822,406 107,822,406

107,822,406
107,822,406 107,822,406

98.35%

2017-03-16 00:00:00

฿ 12.4564
฿ 12.4564฿ 12.4564

QTUM

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Qtum คือ ฿ 72.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.96K อุปทานหมุนเวียนของ QTUM คือ 106.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 107822406 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 73.47M

ประวัติราคา Qtum THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.6711
฿ 0.6711฿ 0.6711
ต่ำสุด 24h
฿ 0.6843
฿ 0.6843฿ 0.6843
สูงสุด 24h

฿ 0.6711
฿ 0.6711฿ 0.6711

฿ 0.6843
฿ 0.6843฿ 0.6843

฿ 3,503.395261993408408
฿ 3,503.395261993408408฿ 3,503.395261993408408

฿ 21.37080053409977566
฿ 21.37080053409977566฿ 21.37080053409977566

+0.54%

+0.67%

+1.18%

+1.18%

ประวัติราคา Qtum (QTUM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Qtum ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.148657+0.67%
30 วัน฿ +0.0086+1.27%
60 วัน฿ -0.0855-11.15%
90 วัน฿ -0.1928-22.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา Qtum ในวันนี้

วันนี้ QTUM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.148657 (+0.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Qtum ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0086 (+1.27%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Qtum ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน QTUM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0855 (-11.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Qtum ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1928 (-22.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Qtum (QTUM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Qtum

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Qtum ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Qtum วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด QTUM: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

QTUM_USDT อยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.6728 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.6749 แล้ว ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.6763 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 และ R2 โครงสร้างระบบศูนย์กลางแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบฝ่ายซื้อ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อ ตัวชี้วัด EMA ยังคงเคลื่อนไหวเหนือแกนศูนย์ ขณะที่ MACD ได้ทำรูปแบบ Cross ขึ้นแล้ว ตัวชี้วัด RSI อยู่ในโซนกลางและเคลื่อนไหวแบบทรงตัว ส่วนค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงภาวะเบี่ยงเบนสุดขีด แถบ Bollinger Bands มีการเปิดกว้างในระดับที่สม่ำเสมอ พลังงานตลาดกระจายตัวค่อนข้างเข้มข้น ตัวชี้วัดทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในช่วงปกติ แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.6749 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.3% สำหรับแนวรับที่แข็งแกร่งรองลงมา ให้พิจารณาที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.6666 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% ขณะที่แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.6791 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.4% ส่วนแนวต้านระยะไกลควรติดตามจากระบบศูนย์กลางในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Qtum?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Qtum (QTUM) ได้แก่:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ (ผลกระทบจากความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์)
3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการอัปเกรดแพลตฟอร์ม
4. การประกาศความร่วมมือและการนำไปใช้งานในภาคธุรกิจ
5. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
7. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum
8. การใช้งานเครือข่ายและความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม
9. พฤติกรรมของอุปทานโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Qtum วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Qtum (QTUM) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อหรือขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามข้อมูลแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา Qtum

การคาดการณ์ราคา Qtum (QTUM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ QTUM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Qtum (QTUM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Qtum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Qtum จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา QTUM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Qtum

วิธีการซื้อและลงทุน Qtum ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Qtum หรือยัง? การซื้อ QTUM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Qtum ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Qtum (QTUM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Qtum จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Qtum (QTUM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Qtum ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Qtum ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Qtum ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Qtum ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Qtum อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Qtum

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:53:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Qtum (QTUM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Qtum (QTUM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Qtum ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
QTUM/USDT
฿22.342848
฿22.342848฿22.342848
+0.72%
87.28K (USDT)
QTUM/USDC
฿22.319902
฿22.319902฿22.319902
+0.69%
82.74K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ QTUM เป็น THB

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QTUM
THB
THB

1 QTUM = 22.336292 THB