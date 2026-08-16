ราคา Genius(GENIUS)
ราคาปัจจุบัน Genius (GENIUS) วันนี้ ฿ 0.37334, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GENIUS เป็น THB คือ ฿ 0.37334 ต่อ GENIUS.
Genius มีอันดับที่ #146 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 125.21M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 335.38M GENIUS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GENIUS เทรดระหว่าง ฿ 0.36907 (ต่ำ) กับ ฿ 0.39104 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 31.221199105488974656 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.7158406674013287528
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GENIUS เคลื่อนไหว -0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 69.48K.
No.146
33.53%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Genius คือ ฿ 125.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 69.48K อุปทานหมุนเวียนของ GENIUS คือ 335.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 953973324.288 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 373.34M
-0.65%
-1.31%
+8.61%
+8.61%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Genius ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.1628434
|-1.31%
|30 วัน
|฿ +0.04737
|+14.53%
|60 วัน
|฿ -0.04851
|-11.50%
|90 วัน
|฿ -0.08256
|-18.11%
วันนี้ GENIUS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1628434 (-1.31%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.04737 (+14.53%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GENIUS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.04851 (-11.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.08256 (-18.11%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Genius ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GENIUS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
GENIUS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.37278 ซึ่งสูงกว่าจุดศูนย์กลางแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.372 แล้ว แนวต้านหลักของศูนย์กลางที่ระดับ 0.3818 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างด้านบน ส่วนค่าเฉลี่ยราคาหลายเส้น (Moving Averages) แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดกันลง (Dead Cross) และเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกต่างระดับ ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลางแบบไม่มีแนวโน้มชัดเจน ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะรวมตัว แรงซื้อและแรงขายกระจายตัวสมดุลกัน ณ ระดับราคาปัจจุบัน แต่พลังงานเชิงขาขึ้นยังขาดแรงผลักดันในการทะลุแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับแนวรับใกล้เคียง อยู่ที่ระดับ 0.3720 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00078 เท่านั้น ขณะที่แนวรับรองชั้นรองอยู่ที่ระดับ 0.3661 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00668 ส่วนแนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ศูนย์กลาง 0.3818 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00902 และแนวต้านรองด้านบนอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.3877 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.01492 ทั้งนี้ ราคาจำเป็นต้องสามารถทะลุแนวต้านศูนย์กลางได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นไปยังระดับที่สูงกว่า หากราคาหลุดพ้นแนวรับ S1 จะเข้าสู่การทดสอบแนวรับในระดับรองลงไป ขณะนี้ภาพรวมตลาดยังคงอยู่ในระยะปรับตัวภายในระบบโครงสร้างศูนย์กลาง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Genius อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Genius - เทอร์มินัลออนเชนขั้นสุดท้าย ที่นำ CEX มาไว้บนออนเชน
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Genius ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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