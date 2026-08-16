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ราคาปัจจุบัน Genius วันนี้ คือ 0.37334 THB มูลค่าตลาด GENIUS เท่ากับ 125,209,671.20706 THB ติดตามการอัปเดตราคา GENIUS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Genius วันนี้ คือ 0.37334 THB มูลค่าตลาด GENIUS เท่ากับ 125,209,671.20706 THB ติดตามการอัปเดตราคา GENIUS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GENIUS

ข้อมูลราคา GENIUS

GENIUS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GENIUS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GENIUS

โทเคโนมิกส์ GENIUS

การคาดการณ์ราคา GENIUS

ประวัติ GENIUS

GENIUS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GENIUSเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Genius(GENIUS)

ราคาปัจจุบัน 1 GENIUS เป็น THB

฿12.2679524
฿12.2679524฿12.2679524
-1.31%1D
THB
Genius (GENIUS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:46:28 (UTC+8)

ราคา Genius วันนี้

ราคาปัจจุบัน Genius (GENIUS) วันนี้ ฿ 0.37334, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GENIUS เป็น THB คือ ฿ 0.37334 ต่อ GENIUS.

Genius มีอันดับที่ #146 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 125.21M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 335.38M GENIUS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GENIUS เทรดระหว่าง ฿ 0.36907 (ต่ำ) กับ ฿ 0.39104 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 31.221199105488974656 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.7158406674013287528

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GENIUS เคลื่อนไหว -0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 69.48K.

Genius (GENIUS) ข้อมูลการตลาด

No.146

฿ 125.21M
฿ 125.21M฿ 125.21M

฿ 69.48K
฿ 69.48K฿ 69.48K

฿ 373.34M
฿ 373.34M฿ 373.34M

335.38M
335.38M 335.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

953,973,324.288
953,973,324.288 953,973,324.288

33.53%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Genius คือ ฿ 125.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 69.48K อุปทานหมุนเวียนของ GENIUS คือ 335.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 953973324.288 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 373.34M

ประวัติราคา Genius THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.36907
฿ 0.36907฿ 0.36907
ต่ำสุด 24h
฿ 0.39104
฿ 0.39104฿ 0.39104
สูงสุด 24h

฿ 0.36907
฿ 0.36907฿ 0.36907

฿ 0.39104
฿ 0.39104฿ 0.39104

฿ 31.221199105488974656
฿ 31.221199105488974656฿ 31.221199105488974656

฿ 5.7158406674013287528
฿ 5.7158406674013287528฿ 5.7158406674013287528

-0.65%

-1.31%

+8.61%

+8.61%

ประวัติราคา Genius (GENIUS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Genius ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.1628434-1.31%
30 วัน฿ +0.04737+14.53%
60 วัน฿ -0.04851-11.50%
90 วัน฿ -0.08256-18.11%
การเปลี่ยนแปลงราคา Genius ในวันนี้

วันนี้ GENIUS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1628434 (-1.31%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Genius ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.04737 (+14.53%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Genius ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GENIUS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.04851 (-11.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Genius ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.08256 (-18.11%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Genius (GENIUS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Genius

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Genius ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Genius วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GENIUS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

GENIUS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.37278 ซึ่งสูงกว่าจุดศูนย์กลางแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.372 แล้ว แนวต้านหลักของศูนย์กลางที่ระดับ 0.3818 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างด้านบน ส่วนค่าเฉลี่ยราคาหลายเส้น (Moving Averages) แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดกันลง (Dead Cross) และเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกต่างระดับ ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลางแบบไม่มีแนวโน้มชัดเจน ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะรวมตัว แรงซื้อและแรงขายกระจายตัวสมดุลกัน ณ ระดับราคาปัจจุบัน แต่พลังงานเชิงขาขึ้นยังขาดแรงผลักดันในการทะลุแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับแนวรับใกล้เคียง อยู่ที่ระดับ 0.3720 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00078 เท่านั้น ขณะที่แนวรับรองชั้นรองอยู่ที่ระดับ 0.3661 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00668 ส่วนแนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ศูนย์กลาง 0.3818 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00902 และแนวต้านรองด้านบนอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.3877 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.01492 ทั้งนี้ ราคาจำเป็นต้องสามารถทะลุแนวต้านศูนย์กลางได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นไปยังระดับที่สูงกว่า หากราคาหลุดพ้นแนวรับ S1 จะเข้าสู่การทดสอบแนวรับในระดับรองลงไป ขณะนี้ภาพรวมตลาดยังคงอยู่ในระยะปรับตัวภายในระบบโครงสร้างศูนย์กลาง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Genius

การคาดการณ์ราคา Genius (GENIUS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GENIUS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Genius (GENIUS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Genius อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Genius จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GENIUS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Genius

วิธีการซื้อและลงทุน Genius ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Genius หรือยัง? การซื้อ GENIUS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Genius ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Genius (GENIUS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Genius จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Genius (GENIUS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Genius ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Genius ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Genius (GENIUS)

Genius - เทอร์มินัลออนเชนขั้นสุดท้าย ที่นำ CEX มาไว้บนออนเชน

Genius ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Genius ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Genius อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsAvalanche EcosystemBinance Alpha Spotlight

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Genius

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:46:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Genius (GENIUS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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GENIUS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Genius (GENIUS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Genius ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GENIUS/USDC
฿12.2745244
฿12.2745244฿12.2745244
-1.20%
150.75K (USDT)
GENIUS/USDT
฿12.2702526
฿12.2702526฿12.2702526
-1.24%
184.86K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GENIUS เป็น THB

จำนวน

GENIUS
GENIUS
THB
THB

1 GENIUS = 12.2679524 THB