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ราคาปัจจุบัน COTI วันนี้ คือ 0.010447 THB มูลค่าตลาด COTI เท่ากับ 30,078,549.27817269181034 THB ติดตามการอัปเดตราคา COTI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน COTI วันนี้ คือ 0.010447 THB มูลค่าตลาด COTI เท่ากับ 30,078,549.27817269181034 THB ติดตามการอัปเดตราคา COTI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COTI

ข้อมูลราคา COTI

COTI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ COTI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ COTI

โทเคโนมิกส์ COTI

การคาดการณ์ราคา COTI

ประวัติ COTI

COTI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง COTIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต COTI

COTI USDT-M Futures

Pre-market

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COTI โลโก้

ราคา COTI(COTI)

ราคาปัจจุบัน 1 COTI เป็น THB

฿0.34279552
฿0.34279552฿0.34279552
+0.95%1D
THB
COTI (COTI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:38:59 (UTC+8)

ราคา COTI วันนี้

ราคาปัจจุบัน COTI (COTI) วันนี้ ฿ 0.010447, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COTI เป็น THB คือ ฿ 0.010447 ต่อ COTI.

COTI มีอันดับที่ #597 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 30.08M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.88B COTI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COTI เทรดระหว่าง ฿ 0.009474 (ต่ำ) กับ ฿ 0.011217 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 22.4292331681113909394 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2045720359001344

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COTI เคลื่อนไหว -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 103.24K.

COTI (COTI) ข้อมูลการตลาด

No.597

฿ 30.08M
฿ 30.08M฿ 30.08M

฿ 103.24K
฿ 103.24K฿ 103.24K

฿ 51.29M
฿ 51.29M฿ 51.29M

2.88B
2.88B 2.88B

4,910,000,000
4,910,000,000 4,910,000,000

2,879,188,189.617188
2,879,188,189.617188 2,879,188,189.617188

58.63%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ COTI คือ ฿ 30.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 103.24K อุปทานหมุนเวียนของ COTI คือ 2.88B โดยมีอุปทานรวมที่ 2879188189.617188 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.29M

ประวัติราคา COTI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.009474
฿ 0.009474฿ 0.009474
ต่ำสุด 24h
฿ 0.011217
฿ 0.011217฿ 0.011217
สูงสุด 24h

฿ 0.009474
฿ 0.009474฿ 0.009474

฿ 0.011217
฿ 0.011217฿ 0.011217

฿ 22.4292331681113909394
฿ 22.4292331681113909394฿ 22.4292331681113909394

฿ 0.2045720359001344
฿ 0.2045720359001344฿ 0.2045720359001344

-0.27%

+0.95%

-0.97%

-0.97%

ประวัติราคา COTI (COTI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา COTI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00322591+0.95%
30 วัน฿ +0.00292+38.79%
60 วัน฿ +0.000479+4.80%
90 วัน฿ -0.001953-15.75%
การเปลี่ยนแปลงราคา COTI ในวันนี้

วันนี้ COTI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00322591 (+0.95%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา COTI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00292 (+38.79%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา COTI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COTI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000479 (+4.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา COTI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001953 (-15.75%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ COTI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด COTI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด COTI วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด COTI: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

COTI_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับจุดศูนย์กลางที่ 0.011118 ขณะนี้ราคาตลาดอยู่ที่ 0.010204 ซึ่งเป็นโซนราคาต่ำสุดระหว่างแนวรับ S2 และจุดศูนย์กลาง ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงโครงสร้างการเรียงตัวแบบ bearish โดยราคาได้เบี่ยงเบนออกจากแกนกลางและกระจายตัวลงมา ทำให้ตลาดอยู่ภายในช่องทางขาลง เส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็ส่งสัญญาณขาย ขณะเดียวกันดัชนี MACD ยังคงอยู่ในสถานะ Cross-Down ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางแบบผันผวน สำหรับดัชนีแรงเคลื่อนที่ (Momentum) ทิศทางยังคงเป็นขาลงเช่นเดียวกัน อัตราความผันผวนยังไม่มีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าต่างก็ชี้ไปในทิศทางขาลงพร้อมกัน แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันจากฝ่ายขายยังคงครอบงำตลาด ระดับแนวต้านใกล้เคียง S2 ที่ 0.010267 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.6% ถือเป็นแนวต้านระยะใกล้ ส่วนจุดศูนย์กลางที่ 0.011118 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 8.9% เป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ขณะเดียวกันในด้านล่างยังขาดแนวรับที่ชัดเจน ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านแนวรับ S2 ก่อนจึงจะสามารถปรับโครงสร้างกลับมาได้ ปัจจุบันราคาเคลื่อนตัวใกล้เคียงกับระดับ low ล่าสุด โดยช่วงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในช่วงระหว่างแนวรับ S2 จนถึงจุดศูนย์กลางเท่านั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ COTI?

ราคาของ COTI ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. การนำโซลูชันการชำระเงินของ COTI ไปใช้ในภาคธุรกิจ
3. การประกาศความร่วมมือและการผสานระบบต่าง ๆ
4. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นด้านการชำระเงิน
7. การแข่งขันกับคริปโตเคอเรนซีด้านการชำระเงินอื่น ๆ
8. สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป
9. การเก็งกำไรของนักลงทุนและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก
10. การจัดทำรายการบนกระดานเทรดและการถอดถอนออกจากกระดานเทรด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ COTI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา COTI ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการจับจังหวะตลาด เนื่องจาก COTI เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มุ่งเน้นด้านการชำระเงิน นักลงทุนจึงติดตามราคาประจำวันของ COTI เพื่อซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คำนวณกำไร/ขาดทุน และประเมินแนวโน้มของตลาด

การคาดการณ์ราคา COTI

การคาดการณ์ราคา COTI (COTI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COTI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา COTI (COTI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ COTI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา COTI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COTI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา COTI

วิธีการซื้อและลงทุน COTI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย COTI หรือยัง? การซื้อ COTI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ COTI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ COTI (COTI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว COTI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ COTI (COTI)

คุณสามารถทำอะไรกับ COTI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ COTI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ COTI (COTI)

COTI is a fast, lightweight privacy layer for Web3, utilizing the advanced cryptographic protocol Garbled Circuits. COTI aims to offer the most sophisticated and compliant solution for data protection on public blockchains and seeks to enable new use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

COTI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก COTI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ COTI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ COTI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:38:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ COTI (COTI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COTI

COTI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ COTI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส COTI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด COTI (COTI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน COTI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
COTI/USDT
฿0.3397724
฿0.3397724฿0.3397724
+0.16%
10.20M (USDT)
COTI/USDC
฿0.3391152
฿0.3391152฿0.3391152
-0.11%
5.68M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ COTI เป็น THB

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COTI
COTI
THB
THB

1 COTI = 0.34328842 THB