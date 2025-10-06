ราคาปัจจุบัน Everlyn AI วันนี้ คือ 0.1312 USD ติดตามการอัปเดตราคา LYN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LYN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Everlyn AI วันนี้ คือ 0.1312 USD ติดตามการอัปเดตราคา LYN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LYN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LYN

ข้อมูลราคา LYN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LYN

โทเคโนมิกส์ LYN

การคาดการณ์ราคา LYN

ประวัติ LYN

LYN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง LYNเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต LYN

LYN USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Everlyn AI โลโก้

ราคา Everlyn AI(LYN)

ราคาปัจจุบัน 1 LYN เป็น USD

$0.1312
$0.1312$0.1312
+0.84%1D
USD
Everlyn AI (LYN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:57:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Everlyn AI (LYN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1269
$ 0.1269$ 0.1269
ต่ำสุด 24h
$ 0.146
$ 0.146$ 0.146
สูงสุด 24h

$ 0.1269
$ 0.1269$ 0.1269

$ 0.146
$ 0.146$ 0.146

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.11034281556094892
$ 0.11034281556094892$ 0.11034281556094892

+1.00%

+0.84%

-4.03%

-4.03%

ราคาเรียลไทม์ Everlyn AI (LYN) คือ $ 0.1312 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLYN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1269 และราคาสูงสุด $ 0.146 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LYN คือ $ 1.0104430541406704 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.11034281556094892

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LYN มีการเปลี่ยนแปลง +1.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Everlyn AI (LYN) ข้อมูลการตลาด

No.662

$ 33.54M
$ 33.54M$ 33.54M

$ 222.23K
$ 222.23K$ 222.23K

$ 131.20M
$ 131.20M$ 131.20M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Everlyn AI คือ $ 33.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 222.23K อุปทานหมุนเวียนของ LYN คือ 255.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 131.20M

ประวัติราคา Everlyn AI (LYN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Everlyn AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.001093+0.84%
30 วัน$ +0.0312+31.20%
60 วัน$ +0.0312+31.20%
90 วัน$ +0.0312+31.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Everlyn AI ในวันนี้

วันนี้ LYN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.001093 (+0.84%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Everlyn AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0312 (+31.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Everlyn AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LYN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0312 (+31.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Everlyn AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0312 (+31.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Everlyn AI (LYN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Everlyn AIทันที

อะไรคือ Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI เป็นโปรโตคอลวิดีโอ AI แรกที่พัฒนาโดยเนทีฟบน Web3 สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับภาพยนตร์ได้ภายในเวลาเพียง 25 วินาที ด้วยโมเดลพื้นฐานเฉพาะของตนเองชื่อว่า Everlyn-1

Everlyn AI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Everlyn AI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบLYNความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Everlyn AI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Everlyn AI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (USD)

Everlyn AI (LYN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Everlyn AI (LYN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Everlyn AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Everlyn AI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Everlyn AI (LYN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Everlyn AI (LYN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LYNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Everlyn AI (LYN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Everlyn AIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Everlyn AI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

LYN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Everlyn AI(LYN) เป็น VND
3,452.528
1 Everlyn AI(LYN) เป็น AUD
A$0.198112
1 Everlyn AI(LYN) เป็น GBP
0.0984
1 Everlyn AI(LYN) เป็น EUR
0.11152
1 Everlyn AI(LYN) เป็น USD
$0.1312
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MYR
RM0.549728
1 Everlyn AI(LYN) เป็น TRY
5.505152
1 Everlyn AI(LYN) เป็น JPY
¥19.9424
1 Everlyn AI(LYN) เป็น ARS
ARS$191.811776
1 Everlyn AI(LYN) เป็น RUB
10.396288
1 Everlyn AI(LYN) เป็น INR
11.575776
1 Everlyn AI(LYN) เป็น IDR
Rp2,186.665792
1 Everlyn AI(LYN) เป็น PHP
7.764416
1 Everlyn AI(LYN) เป็น EGP
￡E.6.214944
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BRL
R$0.703232
1 Everlyn AI(LYN) เป็น CAD
C$0.182368
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BDT
16.056256
1 Everlyn AI(LYN) เป็น NGN
190.97472
1 Everlyn AI(LYN) เป็น COP
$508.525952
1 Everlyn AI(LYN) เป็น ZAR
R.2.25008
1 Everlyn AI(LYN) เป็น UAH
5.522208
1 Everlyn AI(LYN) เป็น TZS
T.Sh.322.3584
1 Everlyn AI(LYN) เป็น VES
Bs27.9456
1 Everlyn AI(LYN) เป็น CLP
$123.5904
1 Everlyn AI(LYN) เป็น PKR
Rs36.863264
1 Everlyn AI(LYN) เป็น KZT
70.575104
1 Everlyn AI(LYN) เป็น THB
฿4.24432
1 Everlyn AI(LYN) เป็น TWD
NT$4.010784
1 Everlyn AI(LYN) เป็น AED
د.إ0.481504
1 Everlyn AI(LYN) เป็น CHF
Fr0.103648
1 Everlyn AI(LYN) เป็น HKD
HK$1.018112
1 Everlyn AI(LYN) เป็น AMD
֏50.228608
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MAD
.د.م1.209664
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MXN
$2.415392
1 Everlyn AI(LYN) เป็น SAR
ريال0.490688
1 Everlyn AI(LYN) เป็น ETB
Br19.85056
1 Everlyn AI(LYN) เป็น KES
KSh16.954976
1 Everlyn AI(LYN) เป็น JOD
د.أ0.0930208
1 Everlyn AI(LYN) เป็น PLN
0.476256
1 Everlyn AI(LYN) เป็น RON
лв0.572032
1 Everlyn AI(LYN) เป็น SEK
kr1.228032
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BGN
лв0.219104
1 Everlyn AI(LYN) เป็น HUF
Ft43.6896
1 Everlyn AI(LYN) เป็น CZK
2.736832
1 Everlyn AI(LYN) เป็น KWD
د.ك0.0401472
1 Everlyn AI(LYN) เป็น ILS
0.4264
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BOB
Bs0.906592
1 Everlyn AI(LYN) เป็น AZN
0.22304
1 Everlyn AI(LYN) เป็น TJS
SM1.212288
1 Everlyn AI(LYN) เป็น GEL
0.356864
1 Everlyn AI(LYN) เป็น AOA
Kz120.256608
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BHD
.د.ب0.0493312
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BMD
$0.1312
1 Everlyn AI(LYN) เป็น DKK
kr0.83968
1 Everlyn AI(LYN) เป็น HNL
L3.458432
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MUR
5.959104
1 Everlyn AI(LYN) เป็น NAD
$2.260576
1 Everlyn AI(LYN) เป็น NOK
kr1.306752
1 Everlyn AI(LYN) เป็น NZD
$0.225664
1 Everlyn AI(LYN) เป็น PAB
B/.0.1312
1 Everlyn AI(LYN) เป็น PGK
K0.549728
1 Everlyn AI(LYN) เป็น QAR
ر.ق0.477568
1 Everlyn AI(LYN) เป็น RSD
дин.13.189536
1 Everlyn AI(LYN) เป็น UZS
soʻm1,580.722528
1 Everlyn AI(LYN) เป็น ALL
L10.898784
1 Everlyn AI(LYN) เป็น ANG
ƒ0.234848
1 Everlyn AI(LYN) เป็น AWG
ƒ0.23616
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BBD
$0.2624
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BAM
KM0.219104
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BIF
Fr386.9088
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BND
$0.169248
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BSD
$0.1312
1 Everlyn AI(LYN) เป็น JMD
$21.048416
1 Everlyn AI(LYN) เป็น KHR
529.0312
1 Everlyn AI(LYN) เป็น KMF
Fr55.4976
1 Everlyn AI(LYN) เป็น LAK
2,852.173856
1 Everlyn AI(LYN) เป็น LKR
රු39.9504
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MDL
L2.21728
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MGA
Ar593.664256
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MOP
P1.0496
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MVR
2.00736
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MWK
MK227.777632
1 Everlyn AI(LYN) เป็น MZN
MT8.384992
1 Everlyn AI(LYN) เป็น NPR
रु18.530688
1 Everlyn AI(LYN) เป็น PYG
930.4704
1 Everlyn AI(LYN) เป็น RWF
Fr190.1088
1 Everlyn AI(LYN) เป็น SBD
$1.079776
1 Everlyn AI(LYN) เป็น SCR
1.8696
1 Everlyn AI(LYN) เป็น SRD
$5.187648
1 Everlyn AI(LYN) เป็น SVC
$1.148
1 Everlyn AI(LYN) เป็น SZL
L2.260576
1 Everlyn AI(LYN) เป็น TMT
m0.460512
1 Everlyn AI(LYN) เป็น TND
د.ت0.3819232
1 Everlyn AI(LYN) เป็น TTD
$0.890848
1 Everlyn AI(LYN) เป็น UGX
Sh457.1008
1 Everlyn AI(LYN) เป็น XAF
Fr73.7344
1 Everlyn AI(LYN) เป็น XCD
$0.35424
1 Everlyn AI(LYN) เป็น XOF
Fr73.7344
1 Everlyn AI(LYN) เป็น XPF
Fr13.3824
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BWP
P1.865664
1 Everlyn AI(LYN) เป็น BZD
$0.263712
1 Everlyn AI(LYN) เป็น CVE
$12.49024
1 Everlyn AI(LYN) เป็น DJF
Fr23.2224
1 Everlyn AI(LYN) เป็น DOP
$8.402048
1 Everlyn AI(LYN) เป็น DZD
د.ج17.04288
1 Everlyn AI(LYN) เป็น FJD
$0.296512
1 Everlyn AI(LYN) เป็น GNF
Fr1,140.784
1 Everlyn AI(LYN) เป็น GTQ
Q1.004992
1 Everlyn AI(LYN) เป็น GYD
$27.470656
1 Everlyn AI(LYN) เป็น ISK
kr16.1376

Everlyn AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Everlyn AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Everlyn AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Everlyn AI

วันนี้ Everlyn AI (LYN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LYN เป็นUSD คือ 0.1312 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LYN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LYN เป็น USD คือ $ 0.1312 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Everlyn AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LYN คือ $ 33.54M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LYN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LYN คือ 255.64M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LYN คือเท่าใด?
LYN ถึงราคา ATH ที่ 1.0104430541406704 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LYN คือเท่าไร?
LYN ถึงราคา ATL ที่ 0.11034281556094892 USD
ปริมาณการเทรดของ LYN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LYN คือ $ 222.23K USD
ปีนี้ LYN จะสูงขึ้นอีกไหม?
LYN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LYN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:57:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Everlyn AI (LYN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ LYN เป็น USD

จำนวน

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.1312 USD

เทรด LYN

LYN/USDT
$0.1312
$0.1312$0.1312
+0.76%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,342.40
$115,342.40$115,342.40

+0.61%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,136.16
$4,136.16$4,136.16

+0.95%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04202
$0.04202$0.04202

-9.51%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.97
$199.97$199.97

+0.53%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8352
$3.8352$3.8352

-0.57%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,136.16
$4,136.16$4,136.16

+0.95%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,342.40
$115,342.40$115,342.40

+0.61%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.97
$199.97$199.97

+0.53%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6471
$2.6471$2.6471

+0.42%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20143
$0.20143$0.20143

+0.83%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009190
$0.009190$0.009190

-8.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.423
$1.423$1.423

+89.73%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000662
$0.0000000662$0.0000000662

+669.76%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00213
$0.00213$0.00213

+113.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000068
$0.0000000000000000068$0.0000000000000000068

+51.11%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000210
$0.000000000000000000000210$0.000000000000000000000210

+23.52%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0095
$0.0095$0.0095

+18.75%