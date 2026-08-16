ราคา GAIB(GAIB)
ราคาปัจจุบัน GAIB (GAIB) วันนี้ ฿ 0.01297, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GAIB เป็น THB คือ ฿ 0.01297 ต่อ GAIB.
GAIB มีอันดับที่ #1497 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.66M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 204.83M GAIB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GAIB เทรดระหว่าง ฿ 0.01273 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01306 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.21394993150572826 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3743095307263332772
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GAIB เคลื่อนไหว -0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.81K.
No.1497
20.48%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GAIB คือ ฿ 2.66M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.81K อุปทานหมุนเวียนของ GAIB คือ 204.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.97M
-0.39%
+0.23%
-0.47%
-0.47%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GAIB ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.000978
|+0.23%
|30 วัน
|฿ -0.00152
|-10.49%
|60 วัน
|฿ -0.00079
|-5.75%
|90 วัน
|฿ -0.00582
|-30.98%
วันนี้ GAIB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000978 (+0.23%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00152 (-10.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GAIB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00079 (-5.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00582 (-30.98%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด GAIB ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GAIB: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
GAIB_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 0.01294 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้แตะถึงแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01302 แล้ว ระบบโครงสร้างของฮับแสดงให้เห็นถึงการจัดเรียงแบบฝ่ายซื้อ และมีแนวรับในระดับ S1 และ S2 อยู่ด้านล่างคอยรองรับ ขณะนี้ราคาอยู่บริเวณขอบบนของช่วงราคา กลุ่มค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ยืนยันแรงขับเคลื่อนขาขึ้น ดัชนี RSI อยู่ในโซนเป็นกลางและยังไม่แสดงค่าผิดปกติใดๆ แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัว ไม่มีการขยายตัวอย่างรุนแรง พลังงานการซื้อกระจุกตัวอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งเท่ากับ 0.01302 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับราคาปัจจุบัน ทำให้กลายเป็นจุดทดสอบที่สำคัญ ส่วนแนวต้านไกลกว่าอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01308 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.46% สำหรับแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01288 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.15% และแนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01280
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ GAIB อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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GAIB คือเลเยอร์ด้านเศรษฐกิจสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่นำเศรษฐกิจการประมวลผลและเศรษฐกิจหุ่นยนต์ขึ้นมาอยู่บนบล็อกเชน โดยการโทเคไนซ์ GPU ระดับองค์กรและสินทรัพย์หุ่นยนต์พร้อมกระแสรายรับ GAIB เปิดประตูให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้พัฒนาเนโอคลาวด์ ศูนย์ข้อมูล และนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ ขณะเดียวกันก็มอบโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และผลตอบแทนจริงได้โดยตรง
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก GAIB ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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