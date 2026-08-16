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ราคาปัจจุบัน GAIB วันนี้ คือ 0.01297 THB มูลค่าตลาด GAIB เท่ากับ 2,656,666.72099 THB ติดตามการอัปเดตราคา GAIB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน GAIB วันนี้ คือ 0.01297 THB มูลค่าตลาด GAIB เท่ากับ 2,656,666.72099 THB ติดตามการอัปเดตราคา GAIB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAIB

ข้อมูลราคา GAIB

GAIB คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GAIB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GAIB

โทเคโนมิกส์ GAIB

การคาดการณ์ราคา GAIB

ประวัติ GAIB

GAIB คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GAIBเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GAIB

GAIB USDT-M Futures

Pre-market

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ราคา GAIB(GAIB)

ราคาปัจจุบัน 1 GAIB เป็น THB

฿0.4261942
฿0.4261942฿0.4261942
+0.23%1D
THB
GAIB (GAIB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:43:43 (UTC+8)

ราคา GAIB วันนี้

ราคาปัจจุบัน GAIB (GAIB) วันนี้ ฿ 0.01297, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GAIB เป็น THB คือ ฿ 0.01297 ต่อ GAIB.

GAIB มีอันดับที่ #1497 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.66M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 204.83M GAIB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GAIB เทรดระหว่าง ฿ 0.01273 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01306 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.21394993150572826 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3743095307263332772

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GAIB เคลื่อนไหว -0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.81K.

GAIB (GAIB) ข้อมูลการตลาด

No.1497

฿ 2.66M
฿ 2.66M฿ 2.66M

฿ 56.81K
฿ 56.81K฿ 56.81K

฿ 12.97M
฿ 12.97M฿ 12.97M

204.83M
204.83M 204.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.48%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GAIB คือ ฿ 2.66M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.81K อุปทานหมุนเวียนของ GAIB คือ 204.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.97M

ประวัติราคา GAIB THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01273
฿ 0.01273฿ 0.01273
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01306
฿ 0.01306฿ 0.01306
สูงสุด 24h

฿ 0.01273
฿ 0.01273฿ 0.01273

฿ 0.01306
฿ 0.01306฿ 0.01306

฿ 9.21394993150572826
฿ 9.21394993150572826฿ 9.21394993150572826

฿ 0.3743095307263332772
฿ 0.3743095307263332772฿ 0.3743095307263332772

-0.39%

+0.23%

-0.47%

-0.47%

ประวัติราคา GAIB (GAIB) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GAIB ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000978+0.23%
30 วัน฿ -0.00152-10.49%
60 วัน฿ -0.00079-5.75%
90 วัน฿ -0.00582-30.98%
การเปลี่ยนแปลงราคา GAIB ในวันนี้

วันนี้ GAIB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000978 (+0.23%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา GAIB ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00152 (-10.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา GAIB ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GAIB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00079 (-5.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา GAIB ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00582 (-30.98%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ GAIB

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด GAIB ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด GAIB วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GAIB: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

GAIB_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 0.01294 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้แตะถึงแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01302 แล้ว ระบบโครงสร้างของฮับแสดงให้เห็นถึงการจัดเรียงแบบฝ่ายซื้อ และมีแนวรับในระดับ S1 และ S2 อยู่ด้านล่างคอยรองรับ ขณะนี้ราคาอยู่บริเวณขอบบนของช่วงราคา กลุ่มค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ยืนยันแรงขับเคลื่อนขาขึ้น ดัชนี RSI อยู่ในโซนเป็นกลางและยังไม่แสดงค่าผิดปกติใดๆ แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัว ไม่มีการขยายตัวอย่างรุนแรง พลังงานการซื้อกระจุกตัวอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งเท่ากับ 0.01302 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับราคาปัจจุบัน ทำให้กลายเป็นจุดทดสอบที่สำคัญ ส่วนแนวต้านไกลกว่าอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01308 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.46% สำหรับแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01288 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.15% และแนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01280

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ GAIB?

ราคา GAIB ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ ความต้องการและดุลยภาพของตลาด ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี ปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรด ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเคน AI การเก็งกำไรของนักลงทุน การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ ความนิยมและการนำไปใช้ในชุมชน การอัปเดตด้านเทคโนโลยี และภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ GAIB วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา GAIB ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน การระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย การตรวจสอบแนวโน้มของตลาด และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนและตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที

การคาดการณ์ราคา GAIB

การคาดการณ์ราคา GAIB (GAIB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GAIB ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา GAIB (GAIB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ GAIB อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา GAIB จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GAIB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา GAIB

วิธีการซื้อและลงทุน GAIB ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย GAIB หรือยัง? การซื้อ GAIB บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ GAIB ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ GAIB (GAIB) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว GAIB จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ GAIB (GAIB)

คุณสามารถทำอะไรกับ GAIB ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ GAIB ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ GAIB (GAIB)

GAIB คือเลเยอร์ด้านเศรษฐกิจสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่นำเศรษฐกิจการประมวลผลและเศรษฐกิจหุ่นยนต์ขึ้นมาอยู่บนบล็อกเชน โดยการโทเคไนซ์ GPU ระดับองค์กรและสินทรัพย์หุ่นยนต์พร้อมกระแสรายรับ GAIB เปิดประตูให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้พัฒนาเนโอคลาวด์ ศูนย์ข้อมูล และนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ ขณะเดียวกันก็มอบโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และผลตอบแทนจริงได้โดยตรง

GAIB ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก GAIB ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ GAIB อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GAIB

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:43:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GAIB (GAIB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAIB

GAIB USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ GAIB โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GAIB USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด GAIB (GAIB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน GAIB ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GAIB/USDT
฿0.4265228
฿0.4265228฿0.4265228
+0.23%
4.38M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GAIB เป็น THB

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GAIB
GAIB
THB
THB

1 GAIB = 0.4261942 THB