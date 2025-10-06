ราคาปัจจุบัน ELA วันนี้ คือ 1.489 USD ติดตามการอัปเดตราคา ELA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ELA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ELA วันนี้ คือ 1.489 USD ติดตามการอัปเดตราคา ELA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ELA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา ELA(ELA)

ราคาปัจจุบัน 1 ELA เป็น USD

$1.489
$1.489$1.489
0.00%1D
USD
ELA (ELA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:11:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ELA (ELA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.485
$ 1.485$ 1.485
ต่ำสุด 24h
$ 1.541
$ 1.541$ 1.541
สูงสุด 24h

$ 1.485
$ 1.485$ 1.485

$ 1.541
$ 1.541$ 1.541

--
----

--
----

-0.21%

0.00%

-8.20%

-8.20%

ราคาเรียลไทม์ ELA (ELA) คือ $ 1.489 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดELA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.485 และราคาสูงสุด $ 1.541 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ELA คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ELA มีการเปลี่ยนแปลง -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ELA (ELA) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 2.69K
$ 2.69K$ 2.69K

$ 42.02M
$ 42.02M$ 42.02M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ELA คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.69K อุปทานหมุนเวียนของ ELA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 28220000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 42.02M

ประวัติราคา ELA (ELA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ELA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ +0.489+48.90%
60 วัน$ +0.489+48.90%
90 วัน$ +0.489+48.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา ELA ในวันนี้

วันนี้ ELA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ELA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.489 (+48.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ELA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ELA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.489 (+48.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ELA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.489 (+48.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ELA (ELA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ELAทันที

อะไรคือ ELA (ELA)

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ELA ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบELAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ELA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ELA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ELA (USD)

ELA (ELA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ELA (ELA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ELA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ELA ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ELA (ELA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ELA (ELA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ELAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ELA (ELA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ELAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ELA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ELA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 ELA(ELA) เป็น VND
39,183.035
1 ELA(ELA) เป็น AUD
A$2.24839
1 ELA(ELA) เป็น GBP
1.11675
1 ELA(ELA) เป็น EUR
1.26565
1 ELA(ELA) เป็น USD
$1.489
1 ELA(ELA) เป็น MYR
RM6.23891
1 ELA(ELA) เป็น TRY
62.47844
1 ELA(ELA) เป็น JPY
¥226.328
1 ELA(ELA) เป็น ARS
ARS$2,192.92475
1 ELA(ELA) เป็น RUB
118.00325
1 ELA(ELA) เป็น INR
131.35958
1 ELA(ELA) เป็น IDR
Rp24,816.65674
1 ELA(ELA) เป็น PHP
88.07435
1 ELA(ELA) เป็น EGP
￡E.70.53393
1 ELA(ELA) เป็น BRL
R$7.98104
1 ELA(ELA) เป็น CAD
C$2.06971
1 ELA(ELA) เป็น BDT
182.22382
1 ELA(ELA) เป็น NGN
2,167.3884
1 ELA(ELA) เป็น COP
$5,726.91735
1 ELA(ELA) เป็น ZAR
R.25.55124
1 ELA(ELA) เป็น UAH
62.67201
1 ELA(ELA) เป็น TZS
T.Sh.3,658.473
1 ELA(ELA) เป็น VES
Bs317.157
1 ELA(ELA) เป็น CLP
$1,399.66
1 ELA(ELA) เป็น PKR
Rs421.92304
1 ELA(ELA) เป็น KZT
800.96288
1 ELA(ELA) เป็น THB
฿48.10959
1 ELA(ELA) เป็น TWD
NT$45.53362
1 ELA(ELA) เป็น AED
د.إ5.46463
1 ELA(ELA) เป็น CHF
Fr1.17631
1 ELA(ELA) เป็น HKD
HK$11.55464
1 ELA(ELA) เป็น AMD
֏570.04876
1 ELA(ELA) เป็น MAD
.د.م13.74347
1 ELA(ELA) เป็น MXN
$27.3976
1 ELA(ELA) เป็น SAR
ريال5.58375
1 ELA(ELA) เป็น ETB
Br225.77707
1 ELA(ELA) เป็น KES
KSh192.28946
1 ELA(ELA) เป็น JOD
د.أ1.055701
1 ELA(ELA) เป็น PLN
5.39018
1 ELA(ELA) เป็น RON
лв6.49204
1 ELA(ELA) เป็น SEK
kr13.92215
1 ELA(ELA) เป็น BGN
лв2.48663
1 ELA(ELA) เป็น HUF
Ft495.65832
1 ELA(ELA) เป็น CZK
31.07543
1 ELA(ELA) เป็น KWD
د.ك0.455634
1 ELA(ELA) เป็น ILS
4.83925
1 ELA(ELA) เป็น BOB
Bs10.28899
1 ELA(ELA) เป็น AZN
2.5313
1 ELA(ELA) เป็น TJS
SM13.75836
1 ELA(ELA) เป็น GEL
4.05008
1 ELA(ELA) เป็น AOA
Kz1,357.32773
1 ELA(ELA) เป็น BHD
.د.ب0.559864
1 ELA(ELA) เป็น BMD
$1.489
1 ELA(ELA) เป็น DKK
kr9.5296
1 ELA(ELA) เป็น HNL
L39.20537
1 ELA(ELA) เป็น MUR
67.49637
1 ELA(ELA) เป็น NAD
$25.71503
1 ELA(ELA) เป็น NOK
kr14.83044
1 ELA(ELA) เป็น NZD
$2.57597
1 ELA(ELA) เป็น PAB
B/.1.489
1 ELA(ELA) เป็น PGK
K6.26869
1 ELA(ELA) เป็น QAR
ر.ق5.41996
1 ELA(ELA) เป็น RSD
дин.149.71895
1 ELA(ELA) เป็น UZS
soʻm18,158.53368
1 ELA(ELA) เป็น ALL
L123.64656
1 ELA(ELA) เป็น ANG
ƒ2.66531
1 ELA(ELA) เป็น AWG
ƒ2.6802
1 ELA(ELA) เป็น BBD
$2.978
1 ELA(ELA) เป็น BAM
KM2.48663
1 ELA(ELA) เป็น BIF
Fr4,391.061
1 ELA(ELA) เป็น BND
$1.92081
1 ELA(ELA) เป็น BSD
$1.489
1 ELA(ELA) เป็น JMD
$238.88027
1 ELA(ELA) เป็น KHR
6,004.02025
1 ELA(ELA) เป็น KMF
Fr629.847
1 ELA(ELA) เป็น LAK
32,369.56457
1 ELA(ELA) เป็น LKR
රු453.4005
1 ELA(ELA) เป็น MDL
L25.1641
1 ELA(ELA) เป็น MGA
Ar6,647.31292
1 ELA(ELA) เป็น MOP
P11.912
1 ELA(ELA) เป็น MVR
22.7817
1 ELA(ELA) เป็น MWK
MK2,585.06779
1 ELA(ELA) เป็น MZN
MT95.16199
1 ELA(ELA) เป็น NPR
रु210.30636
1 ELA(ELA) เป็น PYG
10,559.988
1 ELA(ELA) เป็น RWF
Fr2,163.517
1 ELA(ELA) เป็น SBD
$12.25447
1 ELA(ELA) เป็น SCR
20.35463
1 ELA(ELA) เป็น SRD
$58.87506
1 ELA(ELA) เป็น SVC
$13.02875
1 ELA(ELA) เป็น SZL
L25.70014
1 ELA(ELA) เป็น TMT
m5.22639
1 ELA(ELA) เป็น TND
د.ت4.370215
1 ELA(ELA) เป็น TTD
$10.11031
1 ELA(ELA) เป็น UGX
Sh5,187.676
1 ELA(ELA) เป็น XAF
Fr836.818
1 ELA(ELA) เป็น XCD
$4.0203
1 ELA(ELA) เป็น XOF
Fr836.818
1 ELA(ELA) เป็น XPF
Fr151.878
1 ELA(ELA) เป็น BWP
P21.17358
1 ELA(ELA) เป็น BZD
$2.99289
1 ELA(ELA) เป็น CVE
$140.91896
1 ELA(ELA) เป็น DJF
Fr265.042
1 ELA(ELA) เป็น DOP
$95.34067
1 ELA(ELA) เป็น DZD
د.ج193.4211
1 ELA(ELA) เป็น FJD
$3.36514
1 ELA(ELA) เป็น GNF
Fr12,946.855
1 ELA(ELA) เป็น GTQ
Q11.40574
1 ELA(ELA) เป็น GYD
$311.76682
1 ELA(ELA) เป็น ISK
kr183.147

ELA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ELA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ELA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ELA

วันนี้ ELA (ELA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ELA เป็นUSD คือ 1.489 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ELA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ELA เป็น USD คือ $ 1.489 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ELA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ELA คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ELA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ELA คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ELA คือเท่าใด?
ELA ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ELA คือเท่าไร?
ELA ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ ELA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ELA คือ $ 2.69K USD
ปีนี้ ELA จะสูงขึ้นอีกไหม?
ELA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ELA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:11:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ELA (ELA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ELA เป็น USD

จำนวน

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.489 USD

เทรด ELA

ELA/USDT
$1.489
$1.489$1.489
0.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

