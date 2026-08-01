ราคา Yield Guild Games(YGG)
ราคาปัจจุบัน Yield Guild Games (YGG) วันนี้ ฿ 0.01992, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YGG เป็น THB คือ ฿ 0.01992 ต่อ YGG.
Yield Guild Games มีอันดับที่ #733 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 15.19M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 762.36M YGG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YGG เทรดระหว่าง ฿ 0.01945 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02028 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 376.8320460383626923864 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.7754564618452549282
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YGG เคลื่อนไหว +0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.53K.
No.733
76.23%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yield Guild Games คือ ฿ 15.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.53K อุปทานหมุนเวียนของ YGG คือ 762.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 999716389.32277708 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 19.92M
+0.25%
+0.10%
-1.05%
-1.05%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Yield Guild Games ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0006523
|+0.10%
|30 วัน
|฿ -0.00172
|-7.95%
|60 วัน
|฿ -0.00638
|-24.26%
|90 วัน
|฿ -0.0167
|-45.61%
วันนี้ YGG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0006523 (+0.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00172 (-7.95%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YGG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00638 (-24.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0167 (-45.61%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Yield Guild Games (YGG) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Yield Guild Gamesทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Yield Guild Games ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด YGG: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
YGG_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.01956 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวรับสำคัญ R2 ที่ระดับ 0.01889 และเคลื่อนตัวออกจากจุดศูนย์กลางของตลาดที่ 0.01849 โครงสร้างฝ่ายซื้อครองความได้เปรียบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวในลักษณะส่งสัญญาณซื้อ ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือโซน Pivot ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายตัว ทำให้มีแรงกดดันให้ราคาปรับตัวกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเดิม อย่างไรก็ตาม พบความไม่สอดคล้องในเครื่องมือทางเทคนิค โดยเส้น EMA สั้นๆ ยังคงเคลื่อนตัวขึ้น แต่ MACD กลับเกิดสัญญาณขาย (Dead Cross) ขณะที่การกระจายพลังงานของดัชนีแสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง สำหรับความผันผวนของราคา พบว่ามีการขยายตัวเล็กน้อยตามการเคลื่อนไหวของราคา โดย Bollinger Bands ได้เปิดกว้างขึ้นในทิศทางขาขึ้น แต่ KDJ และ StochRSI กลับชะลอตัวในระดับสูง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการชะลอตัวของการเคลื่อนไหวในระยะใกล้ ระดับแนวต้านสำคัญในระยะใกล้คือ R2 ที่ 0.01889 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 3.4% หากสามารถรักษาไว้ได้ จะเป็นโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไป ขณะเดียวกัน แนวรับรองในระยะใกล้คือ S1 ที่ 0.01834 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 6.2% และถือเป็นโซนป้องกันหลักในระยะสั้น สำหรับแนวรับระยะไกล คือ S2 ที่ 0.01809 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 7.5% และเป็นระดับที่จะใช้เป็นฐานสำหรับการปรับตัวลงในระยะยาว ในด้านแนวต้านโดยตรง ยังไม่มีระดับที่ชัดเจนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นควรติดตามพฤติกรรมของโซนที่เคยเป็นแนวต้านในอดีต ซึ่งอาจกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า (Vacuum Zone) ที่รอการทดสอบอีกครั้ง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Yield Guild Games อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Yield Guild Games หรือยัง? การซื้อ YGG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Yield Guild Games ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Yield Guild Games (YGG) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Yield Guild Games ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Yield Guild Games (YGG) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Yield Guild Games ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ YGG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส YGG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Yield Guild Games ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น