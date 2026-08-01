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ราคาปัจจุบัน Yield Guild Games วันนี้ คือ 0.01992 THB มูลค่าตลาด YGG เท่ากับ 15,186,114.5830153801536 THB ติดตามการอัปเดตราคา YGG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Yield Guild Games วันนี้ คือ 0.01992 THB มูลค่าตลาด YGG เท่ากับ 15,186,114.5830153801536 THB ติดตามการอัปเดตราคา YGG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YGG

ข้อมูลราคา YGG

YGG คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ YGG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YGG

โทเคโนมิกส์ YGG

การคาดการณ์ราคา YGG

ประวัติ YGG

YGG คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง YGGเป็นสกุลเงินเฟียต

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Yield Guild Games โลโก้

ราคา Yield Guild Games(YGG)

ราคาปัจจุบัน 1 YGG เป็น THB

฿0.6529776
฿0.6529776฿0.6529776
+0.10%1D
THB
Yield Guild Games (YGG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:38:14 (UTC+8)

ราคา Yield Guild Games วันนี้

ราคาปัจจุบัน Yield Guild Games (YGG) วันนี้ ฿ 0.01992, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YGG เป็น THB คือ ฿ 0.01992 ต่อ YGG.

Yield Guild Games มีอันดับที่ #733 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 15.19M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 762.36M YGG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YGG เทรดระหว่าง ฿ 0.01945 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02028 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 376.8320460383626923864 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.7754564618452549282

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YGG เคลื่อนไหว +0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.53K.

Yield Guild Games (YGG) ข้อมูลการตลาด

No.733

฿ 15.19M
฿ 15.19M฿ 15.19M

฿ 52.53K
฿ 52.53K฿ 52.53K

฿ 19.92M
฿ 19.92M฿ 19.92M

762.36M
762.36M 762.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,389.32277708
999,716,389.32277708 999,716,389.32277708

76.23%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yield Guild Games คือ ฿ 15.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.53K อุปทานหมุนเวียนของ YGG คือ 762.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 999716389.32277708 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 19.92M

ประวัติราคา Yield Guild Games THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01945
฿ 0.01945฿ 0.01945
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02028
฿ 0.02028฿ 0.02028
สูงสุด 24h

฿ 0.01945
฿ 0.01945฿ 0.01945

฿ 0.02028
฿ 0.02028฿ 0.02028

฿ 376.8320460383626923864
฿ 376.8320460383626923864฿ 376.8320460383626923864

฿ 0.7754564618452549282
฿ 0.7754564618452549282฿ 0.7754564618452549282

+0.25%

+0.10%

-1.05%

-1.05%

ประวัติราคา Yield Guild Games (YGG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Yield Guild Games ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0006523+0.10%
30 วัน฿ -0.00172-7.95%
60 วัน฿ -0.00638-24.26%
90 วัน฿ -0.0167-45.61%
การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Guild Games ในวันนี้

วันนี้ YGG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0006523 (+0.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Guild Games ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00172 (-7.95%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Guild Games ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YGG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00638 (-24.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Guild Games ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0167 (-45.61%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Yield Guild Games (YGG) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Yield Guild Games

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Yield Guild Games ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Yield Guild Games วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด YGG: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

YGG_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.01956 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวรับสำคัญ R2 ที่ระดับ 0.01889 และเคลื่อนตัวออกจากจุดศูนย์กลางของตลาดที่ 0.01849 โครงสร้างฝ่ายซื้อครองความได้เปรียบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวในลักษณะส่งสัญญาณซื้อ ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือโซน Pivot ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายตัว ทำให้มีแรงกดดันให้ราคาปรับตัวกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเดิม อย่างไรก็ตาม พบความไม่สอดคล้องในเครื่องมือทางเทคนิค โดยเส้น EMA สั้นๆ ยังคงเคลื่อนตัวขึ้น แต่ MACD กลับเกิดสัญญาณขาย (Dead Cross) ขณะที่การกระจายพลังงานของดัชนีแสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง สำหรับความผันผวนของราคา พบว่ามีการขยายตัวเล็กน้อยตามการเคลื่อนไหวของราคา โดย Bollinger Bands ได้เปิดกว้างขึ้นในทิศทางขาขึ้น แต่ KDJ และ StochRSI กลับชะลอตัวในระดับสูง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการชะลอตัวของการเคลื่อนไหวในระยะใกล้ ระดับแนวต้านสำคัญในระยะใกล้คือ R2 ที่ 0.01889 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 3.4% หากสามารถรักษาไว้ได้ จะเป็นโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไป ขณะเดียวกัน แนวรับรองในระยะใกล้คือ S1 ที่ 0.01834 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 6.2% และถือเป็นโซนป้องกันหลักในระยะสั้น สำหรับแนวรับระยะไกล คือ S2 ที่ 0.01809 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 7.5% และเป็นระดับที่จะใช้เป็นฐานสำหรับการปรับตัวลงในระยะยาว ในด้านแนวต้านโดยตรง ยังไม่มีระดับที่ชัดเจนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นควรติดตามพฤติกรรมของโซนที่เคยเป็นแนวต้านในอดีต ซึ่งอาจกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า (Vacuum Zone) ที่รอการทดสอบอีกครั้ง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Yield Guild Games?

ราคาโทเค็น YGG ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ผลประกอบการของตลาด NFT ด้านเกม – ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจหลักของ YGG
2. การยอมรับและความนิยมของเกมแบบเล่นเพื่อรับรางวัล
3. การเติบโตและรายได้ของเครือข่าย Scholar
4. การประกาศความร่วมมือกับโปรเจกต์ด้านเกม
5. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
6. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการ staking
7. แนวโน้มของภาคเมตาเวิร์ส
8. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นด้านเกม
9. การแข่งขันจาก DAO ด้านเกมอื่น ๆ
10. ผลการดำเนินงานของทรัสตีและการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Yield Guild Games วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา YGG ในวันนี้เพราะ: 1) นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวต้องการราคาปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ/ขาย 2) การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนติดตามมูลค่าการถือครอง YGG ของตน 3) รางวัลเกม – YGG ถูกใช้ในเกมแบบเล่นเพื่อรับรายได้ ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพในการสร้างรายได้ 4) การวิเคราะห์ตลาด

การคาดการณ์ราคา Yield Guild Games

การคาดการณ์ราคา Yield Guild Games (YGG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YGG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Yield Guild Games (YGG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Yield Guild Games อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Yield Guild Games จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YGG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Yield Guild Games

วิธีการซื้อและลงทุน Yield Guild Games ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Yield Guild Games หรือยัง? การซื้อ YGG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Yield Guild Games ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Yield Guild Games (YGG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Yield Guild Games จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Yield Guild Games (YGG)

คุณสามารถทำอะไรกับ Yield Guild Games ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Yield Guild Games ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Yield Guild Games ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Yield Guild Games อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Abstract EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yield Guild Games

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:38:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Yield Guild Games (YGG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yield Guild Games

YGG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Yield Guild Games (YGG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Yield Guild Games ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
YGG/USDT
฿0.6536332
฿0.6536332฿0.6536332
+0.15%
2.64M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ YGG เป็น THB

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1 YGG = 0.6529776 THB