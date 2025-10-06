ราคาปัจจุบัน EVAA Protocol วันนี้ คือ 10.195 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVAA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EVAA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน EVAA Protocol วันนี้ คือ 10.195 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVAA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EVAA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EVAA

ข้อมูลราคา EVAA

เอกสารไวท์เปเปอร์ EVAA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ EVAA

โทเคโนมิกส์ EVAA

การคาดการณ์ราคา EVAA

ประวัติ EVAA

EVAA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง EVAAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต EVAA

EVAA USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

EVAA Protocol โลโก้

ราคา EVAA Protocol(EVAA)

ราคาปัจจุบัน 1 EVAA เป็น USD

$10.195
$10.195$10.195
+3.21%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:44:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา EVAA Protocol (EVAA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 9.231
$ 9.231$ 9.231
ต่ำสุด 24h
$ 13.278
$ 13.278$ 13.278
สูงสุด 24h

$ 9.231
$ 9.231$ 9.231

$ 13.278
$ 13.278$ 13.278

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+5.14%

+3.21%

+108.52%

+108.52%

ราคาเรียลไทม์ EVAA Protocol (EVAA) คือ $ 10.195 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEVAA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 9.231 และราคาสูงสุด $ 13.278 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EVAA คือ $ 13.61297177645488 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.4583095338977914

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EVAA มีการเปลี่ยนแปลง +5.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.21% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +108.52% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

EVAA Protocol (EVAA) ข้อมูลการตลาด

No.369

$ 67.47M
$ 67.47M$ 67.47M

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

$ 509.75M
$ 509.75M$ 509.75M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ EVAA Protocol คือ $ 67.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.69M อุปทานหมุนเวียนของ EVAA คือ 6.62M โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 509.75M

ประวัติราคา EVAA Protocol (EVAA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา EVAA Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.31708+3.21%
30 วัน$ +8.195+409.75%
60 วัน$ +8.195+409.75%
90 วัน$ +8.195+409.75%
การเปลี่ยนแปลงราคา EVAA Protocol ในวันนี้

วันนี้ EVAA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.31708 (+3.21%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา EVAA Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +8.195 (+409.75%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา EVAA Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน EVAA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +8.195 (+409.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา EVAA Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +8.195 (+409.75%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา EVAA Protocol (EVAA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา EVAA Protocolทันที

อะไรคือ EVAA Protocol (EVAA)

EVAA เป็นโปรโตคอลสภาพคล่องแบบกระจายศูนย์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สบนบล็อกเชน TON และทำงานบน Telegram โดยผู้ใช้สามารถเลือกทำหน้าที่เป็นผู้ฝากเงินเพื่อรับรายได้แบบพาสซีฟจากการให้สภาพคล่อง หรือเป็นผู้กู้ที่สามารถกู้ยืมด้วยการวางหลักประกันเกินมูลค่า

EVAA Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน EVAA Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบEVAAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ EVAA Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ EVAA Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา EVAA Protocol (USD)

EVAA Protocol (EVAA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ EVAA Protocol (EVAA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ EVAA Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา EVAA Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ EVAA Protocol (EVAA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ EVAA Protocol (EVAA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EVAAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ EVAA Protocol (EVAA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ EVAA Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ EVAA Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

EVAA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น VND
268,281.425
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น AUD
A$15.39445
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น GBP
7.64625
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น EUR
8.66575
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น USD
$10.195
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MYR
RM42.71705
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น TRY
427.7822
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น JPY
¥1,549.64
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น ARS
ARS$14,904.8861
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น RUB
807.95375
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น INR
899.50485
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น IDR
Rp169,916.5987
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น PHP
603.03425
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น EGP
￡E.482.8352
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BRL
R$54.6452
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น CAD
C$14.17105
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BDT
1,247.6641
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น NGN
14,839.842
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น COP
$39,211.49925
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น ZAR
R.175.04815
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น UAH
429.10755
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น TZS
T.Sh.25,049.115
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น VES
Bs2,171.535
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น CLP
$9,603.69
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น PKR
Rs2,888.8552
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น KZT
5,484.0944
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น THB
฿329.40045
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น TWD
NT$311.86505
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น AED
د.إ37.41565
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น CHF
Fr8.05405
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น HKD
HK$79.1132
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น AMD
֏3,903.0538
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MAD
.د.م94.09985
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MXN
$187.588
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น SAR
ريال38.23125
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น ETB
Br1,545.86785
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น KES
KSh1,316.5823
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น JOD
د.أ7.228255
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น PLN
36.9059
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น RON
лв44.4502
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น SEK
kr95.4252
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BGN
лв17.02565
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น HUF
Ft3,393.7116
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น CZK
212.6677
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น KWD
د.ك3.11967
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น ILS
33.13375
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BOB
Bs70.44745
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น AZN
17.3315
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น TJS
SM94.2018
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น GEL
27.7304
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น AOA
Kz9,293.45615
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BHD
.د.ب3.83332
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BMD
$10.195
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น DKK
kr65.248
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น HNL
L268.43435
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MUR
462.13935
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น NAD
$176.06765
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น NOK
kr101.64415
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น NZD
$17.5354
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น PAB
B/.10.195
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น PGK
K42.92095
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น QAR
ر.ق37.1098
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น RSD
дин.1,025.0053
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น UZS
soʻm124,329.2484
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น ALL
L846.5928
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น ANG
ƒ18.24905
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น AWG
ƒ18.351
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BBD
$20.39
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BAM
KM17.02565
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BIF
Fr30,065.055
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BND
$13.15155
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BSD
$10.195
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น JMD
$1,635.58385
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น KHR
41,108.78875
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น KMF
Fr4,312.485
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น LAK
221,630.43035
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น LKR
රු3,104.3775
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MDL
L172.2955
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MGA
Ar45,513.3346
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MOP
P81.56
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MVR
155.9835
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MWK
MK17,699.64145
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น MZN
MT651.56245
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น NPR
रु1,439.9418
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น PYG
72,302.94
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น RWF
Fr14,813.335
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น SBD
$83.90485
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น SCR
139.36565
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น SRD
$403.1103
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น SVC
$89.20625
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น SZL
L175.9657
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น TMT
m35.78445
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น TND
د.ت29.922325
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น TTD
$69.22405
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น UGX
Sh35,519.38
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น XAF
Fr5,729.59
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น XCD
$27.5265
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น XOF
Fr5,729.59
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น XPF
Fr1,039.89
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BWP
P144.9729
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น BZD
$20.49195
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น CVE
$970.564
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น DJF
Fr1,804.515
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น DOP
$652.8878
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น DZD
د.ج1,324.3305
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น FJD
$23.0407
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น GNF
Fr88,645.525
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น GTQ
Q78.0937
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น GYD
$2,134.6291
1 EVAA Protocol(EVAA) เป็น ISK
kr1,243.79

EVAA Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก EVAA Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ EVAA Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ EVAA Protocol

วันนี้ EVAA Protocol (EVAA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EVAA เป็นUSD คือ 10.195 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EVAA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EVAA เป็น USD คือ $ 10.195 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ EVAA Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EVAA คือ $ 67.47M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EVAA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EVAA คือ 6.62M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EVAA คือเท่าใด?
EVAA ถึงราคา ATH ที่ 13.61297177645488 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EVAA คือเท่าไร?
EVAA ถึงราคา ATL ที่ 1.4583095338977914 USD
ปริมาณการเทรดของ EVAA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EVAA คือ $ 1.69M USD
ปีนี้ EVAA จะสูงขึ้นอีกไหม?
EVAA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EVAA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:44:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ EVAA Protocol (EVAA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ EVAA เป็น USD

จำนวน

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 10.195 USD

เทรด EVAA

EVAA/USDT
$10.195
$10.195$10.195
+3.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,052.19
$115,052.19$115,052.19

+0.35%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,118.66
$4,118.66$4,118.66

+0.53%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04231
$0.04231$0.04231

-8.89%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.00
$199.00$199.00

+0.05%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8042
$3.8042$3.8042

-1.37%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,118.66
$4,118.66$4,118.66

+0.53%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,052.19
$115,052.19$115,052.19

+0.35%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.00
$199.00$199.00

+0.05%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6437
$2.6437$2.6437

+0.29%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20081
$0.20081$0.20081

+0.52%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009280
$0.009280$0.009280

-7.20%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.386
$1.386$1.386

+84.80%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000475
$0.0000000475$0.0000000475

+452.32%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00219
$0.00219$0.00219

+119.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000065
$0.0000000000000000065$0.0000000000000000065

+44.44%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0108
$0.0108$0.0108

+35.00%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000186
$0.000000000000000000000186$0.000000000000000000000186

+9.41%