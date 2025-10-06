ราคาปัจจุบัน Mitosis วันนี้ คือ 0.11457 USD ติดตามการอัปเดตราคา MITO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MITO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Mitosis วันนี้ คือ 0.11457 USD ติดตามการอัปเดตราคา MITO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MITO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Mitosis โลโก้

ราคา Mitosis(MITO)

ราคาปัจจุบัน 1 MITO เป็น USD

$0.11436
-1.20%1D
USD
Mitosis (MITO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:14:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Mitosis (MITO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1113
ต่ำสุด 24h
$ 0.11759
สูงสุด 24h

$ 0.1113
$ 0.11759
--
--
-0.55%

-1.20%

-3.50%

-3.50%

ราคาเรียลไทม์ Mitosis (MITO) คือ $ 0.11457 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMITO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1113 และราคาสูงสุด $ 0.11759 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MITO คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MITO มีการเปลี่ยนแปลง -0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.50% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Mitosis (MITO) ข้อมูลการตลาด

$ 22.49M
$ 68.69K
$ 114.57M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mitosis คือ $ 22.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 68.69K อุปทานหมุนเวียนของ MITO คือ 196.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 114.57M

ประวัติราคา Mitosis (MITO) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mitosis ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001389-1.20%
30 วัน$ -0.03069-21.13%
60 วัน$ -0.10981-48.94%
90 วัน$ +0.10457+1,045.70%
การเปลี่ยนแปลงราคา Mitosis ในวันนี้

วันนี้ MITO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.001389 (-1.20%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Mitosis ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.03069 (-21.13%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Mitosis ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MITO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.10981 (-48.94%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Mitosis ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.10457 (+1,045.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Mitosis (MITO) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Mitosisทันที

อะไรคือ Mitosis (MITO)

Mitosis เป็นโปรโตคอล DeFi ที่เปลี่ยนตำแหน่งสภาพคล่องที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (illiquid liquidity positions) ให้กลายเป็นบล็อกทางการเงินที่สามารถตั้งโปรแกรมได้และนำไปใช้งานร่วมกับระบบอื่นได้ โดยแปลงเงินฝากของผู้ใช้ให้เป็น Vanilla Assets บน Mitosis Chain ซึ่งสามารถนำไปเข้าร่วมโอกาสสร้างผลตอบแทนผ่าน Matrix (แคมเปญที่คัดสรรไว้) หรือ EOL (การจัดสรรโดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการกำกับดูแลจากชุมชน) โปรโตคอลนี้แก้ปัญหาประสิทธิภาพของสภาพคล่องใน DeFi โดยรวบรวมเงินฝากของผู้ใช้รายย่อยเพื่อสร้างอำนาจต่อรองร่วมกัน และเข้าถึงผลตอบแทนระดับพรีเมียมที่ก่อนหน้านี้มีเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่ พร้อมทั้งเปิดให้โทเคนที่แสดงตำแหน่ง (miAssets / maAssets) สามารถซื้อขาย ใช้เป็นหลักประกัน หรือนำไปสร้างเป็นเครื่องมือทางการเงินขั้นสูงได้ ผ่านระบบโทเคน 3 ประเภท (MITO, gMITO, LMITO) และกลไกการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ Mitosis สร้างระบบแรงจูงใจที่ยั่งยืน เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงผลตอบแทนที่เหนือกว่า และเปิดทางให้เกิดวิศวกรรมทางการเงินขั้นสูงในโลก DeFi อย่างแท้จริง

Mitosis มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Mitosis ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMITOความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Mitosis บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Mitosis ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Mitosis (USD)

Mitosis (MITO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Mitosis (MITO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Mitosis

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Mitosis ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Mitosis (MITO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Mitosis (MITO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MITOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Mitosis (MITO)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Mitosisใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Mitosis บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MITO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Mitosis ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mitosis ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Mitosis อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mitosis

วันนี้ Mitosis (MITO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MITO เป็นUSD คือ 0.11457 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MITO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MITO เป็น USD คือ $ 0.11457 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Mitosis คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MITO คือ $ 22.49M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MITO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MITO คือ 196.27M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MITO คือเท่าใด?
MITO ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MITO คือเท่าไร?
MITO ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ MITO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MITO คือ $ 68.69K USD
ปีนี้ MITO จะสูงขึ้นอีกไหม?
MITO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MITO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mitosis (MITO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

