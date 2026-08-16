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ราคาปัจจุบัน Canton Network วันนี้ คือ 0.09564 THB มูลค่าตลาด CC เท่ากับ 3,710,964,341.0582336764776 THB ติดตามการอัปเดตราคา CC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Canton Network วันนี้ คือ 0.09564 THB มูลค่าตลาด CC เท่ากับ 3,710,964,341.0582336764776 THB ติดตามการอัปเดตราคา CC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา CC

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เอกสารไวท์เปเปอร์ CC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CC

โทเคโนมิกส์ CC

การคาดการณ์ราคา CC

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ราคา Canton Network(CC)

ราคาปัจจุบัน 1 CC เป็น THB

฿3.1427304
฿3.1427304฿3.1427304
-1.42%1D
THB
Canton Network (CC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:16:46 (UTC+8)

ราคา Canton Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Canton Network (CC) วันนี้ ฿ 0.09564, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CC เป็น THB คือ ฿ 0.09564 ต่อ CC.

Canton Network มีอันดับที่ #16 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.71B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 38.80B CC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CC เทรดระหว่าง ฿ 0.09474 (ต่ำ) กับ ฿ 0.103 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.383879803748339914 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.9371563985289088426

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CC เคลื่อนไหว -0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 310.72K.

Canton Network (CC) ข้อมูลการตลาด

No.16

฿ 3.71B
฿ 3.71B฿ 3.71B

฿ 310.72K
฿ 310.72K฿ 310.72K

฿ 3.71B
฿ 3.71B฿ 3.71B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Canton Network คือ ฿ 3.71B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 310.72K อุปทานหมุนเวียนของ CC คือ 38.80B โดยมีอุปทานรวมที่ 38801383741.72138934 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.71B

ประวัติราคา Canton Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.09474
฿ 0.09474฿ 0.09474
ต่ำสุด 24h
฿ 0.103
฿ 0.103฿ 0.103
สูงสุด 24h

฿ 0.09474
฿ 0.09474฿ 0.09474

฿ 0.103
฿ 0.103฿ 0.103

฿ 6.383879803748339914
฿ 6.383879803748339914฿ 6.383879803748339914

฿ 1.9371563985289088426
฿ 1.9371563985289088426฿ 1.9371563985289088426

-0.38%

-1.42%

-1.48%

-1.48%

ประวัติราคา Canton Network (CC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Canton Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0452696-1.42%
30 วัน฿ -0.0346-26.57%
60 วัน฿ -0.06543-40.63%
90 วัน฿ -0.05719-37.43%
การเปลี่ยนแปลงราคา Canton Network ในวันนี้

วันนี้ CC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0452696 (-1.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Canton Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0346 (-26.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Canton Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.06543 (-40.63%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Canton Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.05719 (-37.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Canton Network (CC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Canton Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Canton Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Canton Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

CC_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.09757 โดยอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง 0.09693 และสามารถทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.09741 ได้แล้ว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะที่แรงซื้อในระยะสั้นยังคงมีอำนาจเหนือกว่า ราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้นของโครงสร้างตลาด ซึ่งศูนย์กลางของโครงสร้างยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง ขณะนี้ราคาใกล้เคียงกับแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.09823 ทำให้พื้นที่ขยับตัวขึ้นด้านบนค่อนข้างจำกัด ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.09611 ถือเป็นแนวป้องกันแรก และโครงสร้างโดยรวมยังคงสมบูรณ์ ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดกันแบบเบี้ยว (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวลง สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นที่ลดลง ขณะเดียวกันดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อเกินหรือขายเกิน สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างก็ปรับตัวลงพร้อมกัน ซึ่งยืนยันถึงแรงกดดันในการปรับฐาน แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลง และตลาดเข้าสู่ช่วงการปรับตัวทรงตัว กำลังของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในภาวะสมดุล ขาดปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางเพียงด้านเดียว ขณะเดียวกันปริมาณการซื้อขายยังไม่เพียงพอ ยิ่งยืนยันถึงการกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหว แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.09823 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.68% หากไม่สามารถทะลุได้ ราคาอาจกลับมาทดสอบแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.09741 ได้ ส่วนแนวรับแรกที่ควรจับตาอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.09611 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.50% สำหรับแนวรับระยะไกล อาจพิจารณาที่ระดับ S2 ที่ 0.09563 เพื่อใช้เป็นจุดยืนของฐานโครงสร้าง นักเทรดควรติดตามพฤติกรรมของราคาในช่วงบริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Canton Network?

ราคาของ Canton Network (CC) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลอย่างมากต่อราคา CC

อัตราการนำไปใช้: การเพิ่มขึ้นของการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นความเป็นส่วนตัวของ Canton Network ช่วยกระตุ้นความต้องการ

การปรับปรุงเทคโนโลยี: การพัฒนาโปรโตคอล การยกระดับความปลอดภัย และฟีเจอร์ใหม่ ๆ ส่งผลต่อการรับรู้ของนักลงทุน

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเหรียญความเป็นส่วนตัวและเทคโนโลยีบล็อกเชนส่งผลต่อปริมาณการซื้อขาย

การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเครือข่ายที่เน้นความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ และแพลตฟอร์ม DeFi

ปริมาณการซื้อขาย: ระดับสภาพคล่องที่สูงขึ้นโดยทั่วไปจะทำให้ราคาคงที่มากขึ้น

ความร่วมมือ: การจัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับองค์กรหรือโครงการบล็อกเชนอื่น ๆ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น

พลวัตด้านอุปทาน: กำหนดการปล่อยโทเค็นและกลไกการเดิมพันส่งผลต่อปริมาณอุปทานที่หมุนเวียนในตลาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Canton Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Canton Network (CC) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ได้
4. การบริหารความเสี่ยง – ราคาปัจจุบันช่วยกำหนดกลยุทธ์การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนและการทำกำไร
5. โอกาสในการเก็งกำไร – ความแตกต่างของราคาในแต่ละตลาดแลกเปลี่ยนสร้างโอกาสในการซื้อขาย

การได้รับข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุนในคริปโตอย่างรอบคอบ

การคาดการณ์ราคา Canton Network

การคาดการณ์ราคา Canton Network (CC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Canton Network (CC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Canton Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Canton Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Canton Network

วิธีการซื้อและลงทุน Canton Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Canton Network หรือยัง? การซื้อ CC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Canton Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Canton Network (CC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Canton Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Canton Network (CC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Canton Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Canton Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Canton Network (CC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Canton Network (CC)

Canton Network คือบล็อกเชนสาธารณะและไร้การอนุญาตเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการเงินระดับสถาบัน โดดเด่นด้วยการผสานความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความสามารถในการขยายระบบได้อย่างลงตัว เครือข่ายนี้อยู่ภายใต้การกำกับของ Canton Foundation โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกเข้าร่วม ช่วยให้สามารถซิงก์และชำระธุรกรรมแบบเรียลไทม์อย่างปลอดภัย ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภทบนโครงสร้างพื้นฐานแบบแชร์ร่วมและทำงานร่วมกันได้ Canton Network ขับเคลื่อนด้วยโทเคนประจำเครือข่ายที่ชื่อว่า Canton Coin รองรับการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์และการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นสะพานเชื่อมที่พิสูจน์แล้วระหว่างคำมั่นของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับพลังของการเงินระดับโลก ทำให้ระบบการเงินดำเนินไปได้อย่างที่ควรจะเป็น

Canton Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Canton Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Canton Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Canton Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:16:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Canton Network (CC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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CC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Canton Network (CC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Canton Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CC/USDT
฿3.152917
฿3.152917฿3.152917
-1.05%
3.16M (USDT)
CC/USDC
฿3.1486452
฿3.1486452฿3.1486452
-1.00%
573.54K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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CC
THB
THB

1 CC = 3.1427304 THB