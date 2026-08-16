ราคา Canton Network(CC)
ราคาปัจจุบัน Canton Network (CC) วันนี้ ฿ 0.09564, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CC เป็น THB คือ ฿ 0.09564 ต่อ CC.
Canton Network มีอันดับที่ #16 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.71B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 38.80B CC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CC เทรดระหว่าง ฿ 0.09474 (ต่ำ) กับ ฿ 0.103 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.383879803748339914 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.9371563985289088426
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CC เคลื่อนไหว -0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 310.72K.
No.16
0.28%
CANTON
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Canton Network คือ ฿ 3.71B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 310.72K อุปทานหมุนเวียนของ CC คือ 38.80B โดยมีอุปทานรวมที่ 38801383741.72138934 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.71B
-0.38%
-1.42%
-1.48%
-1.48%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Canton Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0452696
|-1.42%
|30 วัน
|฿ -0.0346
|-26.57%
|60 วัน
|฿ -0.06543
|-40.63%
|90 วัน
|฿ -0.05719
|-37.43%
วันนี้ CC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0452696 (-1.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0346 (-26.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.06543 (-40.63%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.05719 (-37.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Canton Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
CC_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.09757 โดยอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง 0.09693 และสามารถทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.09741 ได้แล้ว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะที่แรงซื้อในระยะสั้นยังคงมีอำนาจเหนือกว่า ราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้นของโครงสร้างตลาด ซึ่งศูนย์กลางของโครงสร้างยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง ขณะนี้ราคาใกล้เคียงกับแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.09823 ทำให้พื้นที่ขยับตัวขึ้นด้านบนค่อนข้างจำกัด ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.09611 ถือเป็นแนวป้องกันแรก และโครงสร้างโดยรวมยังคงสมบูรณ์ ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดกันแบบเบี้ยว (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวลง สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นที่ลดลง ขณะเดียวกันดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อเกินหรือขายเกิน สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างก็ปรับตัวลงพร้อมกัน ซึ่งยืนยันถึงแรงกดดันในการปรับฐาน แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลง และตลาดเข้าสู่ช่วงการปรับตัวทรงตัว กำลังของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในภาวะสมดุล ขาดปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางเพียงด้านเดียว ขณะเดียวกันปริมาณการซื้อขายยังไม่เพียงพอ ยิ่งยืนยันถึงการกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหว แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.09823 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.68% หากไม่สามารถทะลุได้ ราคาอาจกลับมาทดสอบแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.09741 ได้ ส่วนแนวรับแรกที่ควรจับตาอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.09611 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.50% สำหรับแนวรับระยะไกล อาจพิจารณาที่ระดับ S2 ที่ 0.09563 เพื่อใช้เป็นจุดยืนของฐานโครงสร้าง นักเทรดควรติดตามพฤติกรรมของราคาในช่วงบริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Canton Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Canton Network คือบล็อกเชนสาธารณะและไร้การอนุญาตเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการเงินระดับสถาบัน โดดเด่นด้วยการผสานความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความสามารถในการขยายระบบได้อย่างลงตัว เครือข่ายนี้อยู่ภายใต้การกำกับของ Canton Foundation โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกเข้าร่วม ช่วยให้สามารถซิงก์และชำระธุรกรรมแบบเรียลไทม์อย่างปลอดภัย ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภทบนโครงสร้างพื้นฐานแบบแชร์ร่วมและทำงานร่วมกันได้ Canton Network ขับเคลื่อนด้วยโทเคนประจำเครือข่ายที่ชื่อว่า Canton Coin รองรับการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์และการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นสะพานเชื่อมที่พิสูจน์แล้วระหว่างคำมั่นของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับพลังของการเงินระดับโลก ทำให้ระบบการเงินดำเนินไปได้อย่างที่ควรจะเป็น
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Canton Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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