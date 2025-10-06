ราคาปัจจุบัน Robinhood xStock วันนี้ คือ 147.06 USD ติดตามการอัปเดตราคา HOODX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HOODX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Robinhood xStock วันนี้ คือ 147.06 USD ติดตามการอัปเดตราคา HOODX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HOODX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Robinhood xStock โลโก้

ราคา Robinhood xStock(HOODX)

ราคาปัจจุบัน 1 HOODX เป็น USD

$147.06
$147.06
+0.27%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:50:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Robinhood xStock (HOODX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 144.56
$ 144.56
ต่ำสุด 24h
$ 147.6
$ 147.6
สูงสุด 24h

$ 144.56
$ 144.56

$ 147.6
$ 147.6

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168

+0.34%

+0.27%

+9.90%

+9.90%

ราคาเรียลไทม์ Robinhood xStock (HOODX) คือ $ 147.06 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHOODX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 144.56 และราคาสูงสุด $ 147.6 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HOODX คือ $ 153.08036045849482 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 91.00407335090168

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HOODX มีการเปลี่ยนแปลง +0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Robinhood xStock (HOODX) ข้อมูลการตลาด

No.1489

$ 4.56M
$ 4.56M

$ 55.49K
$ 55.49K

$ 4.56M
$ 4.56M

31.00K
31.00K

--
--

30,999.84749489
30,999.84749489

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Robinhood xStock คือ $ 4.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.49K อุปทานหมุนเวียนของ HOODX คือ 31.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 30999.84749489 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.56M

ประวัติราคา Robinhood xStock (HOODX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Robinhood xStock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.396+0.27%
30 วัน$ +25.15+20.62%
60 วัน$ +43.29+41.71%
90 วัน$ +41.26+38.99%
การเปลี่ยนแปลงราคา Robinhood xStock ในวันนี้

วันนี้ HOODX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.396 (+0.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Robinhood xStock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +25.15 (+20.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Robinhood xStock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HOODX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +43.29 (+41.71%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Robinhood xStock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +41.26 (+38.99%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Robinhood xStock (HOODX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Robinhood xStockทันที

อะไรคือ Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Robinhood xStock ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบHOODXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Robinhood xStock บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Robinhood xStock ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Robinhood xStock (USD)

Robinhood xStock (HOODX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Robinhood xStock (HOODX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Robinhood xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Robinhood xStock ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Robinhood xStock (HOODX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Robinhood xStock (HOODX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HOODXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Robinhood xStock (HOODX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Robinhood xStockใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Robinhood xStock บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

HOODX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น VND
3,869,883.9
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น AUD
A$222.0606
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น GBP
110.295
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น EUR
125.001
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น USD
$147.06
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MYR
RM616.1814
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น TRY
6,170.6376
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น JPY
¥22,353.12
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น ARS
ARS$214,998.7788
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น RUB
11,653.0344
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น INR
12,975.1038
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น IDR
Rp2,450,999.0196
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น PHP
8,703.0108
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น EGP
￡E.6,966.2322
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BRL
R$788.2416
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น CAD
C$204.4134
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BDT
17,997.2028
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น NGN
214,060.536
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น COP
$569,998.6776
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น ZAR
R.2,522.079
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น UAH
6,189.7554
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น TZS
T.Sh.361,326.42
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น VES
Bs31,323.78
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น CLP
$138,530.52
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น PKR
Rs41,670.9216
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น KZT
79,106.5152
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น THB
฿4,757.391
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น TWD
NT$4,495.6242
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น AED
د.إ539.7102
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น CHF
Fr116.1774
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น HKD
HK$1,141.1856
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น AMD
֏56,300.4504
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MAD
.د.م1,357.3638
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MXN
$2,707.3746
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น SAR
ريال550.0044
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น ETB
Br22,298.7078
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น KES
KSh18,991.3284
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น JOD
د.أ104.26554
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น PLN
533.8278
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น RON
лв641.1816
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น SEK
kr1,376.4816
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BGN
лв245.5902
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น HUF
Ft48,970.98
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น CZK
3,067.6716
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น KWD
د.ك45.00036
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น ILS
477.945
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BOB
Bs1,016.1846
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น AZN
250.002
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น TJS
SM1,358.8344
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น GEL
400.0032
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น AOA
Kz134,055.4842
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BHD
.د.ب55.29456
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BMD
$147.06
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น DKK
kr941.184
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น HNL
L3,876.5016
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MUR
6,679.4652
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น NAD
$2,533.8438
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น NOK
kr1,464.7176
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น NZD
$252.9432
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น PAB
B/.147.06
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น PGK
K619.1226
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น QAR
ر.ق535.2984
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น RSD
дин.14,785.4124
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น UZS
soʻm1,793,414.3472
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น ALL
L12,211.8624
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น ANG
ƒ263.2374
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น AWG
ƒ264.708
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BBD
$294.12
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BAM
KM245.5902
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BIF
Fr433,679.94
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BND
$189.7074
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BSD
$147.06
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น JMD
$23,592.8358
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น KHR
592,982.685
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น KMF
Fr62,206.38
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น LAK
3,196,956.4578
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น LKR
රු44,779.77
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MDL
L2,485.314
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MGA
Ar656,517.0168
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MOP
P1,176.48
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MVR
2,250.018
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MWK
MK255,312.3366
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น MZN
MT9,398.6046
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น NPR
रु20,770.7544
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น PYG
1,042,949.52
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น RWF
Fr213,678.18
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น SBD
$1,210.3038
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น SCR
2,010.3102
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น SRD
$5,814.7524
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น SVC
$1,286.775
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น SZL
L2,538.2556
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น TMT
m516.1806
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น TND
د.ت431.6211
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น TTD
$998.5374
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น UGX
Sh512,357.04
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น XAF
Fr82,647.72
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น XCD
$397.062
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น XOF
Fr82,647.72
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น XPF
Fr15,000.12
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BWP
P2,091.1932
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น BZD
$295.5906
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น CVE
$14,000.112
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น DJF
Fr26,029.62
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น DOP
$9,417.7224
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น DZD
د.ج19,103.094
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น FJD
$332.3556
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น GNF
Fr1,278,686.7
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น GTQ
Q1,126.4796
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น GYD
$30,791.4228
1 Robinhood xStock(HOODX) เป็น ISK
kr17,941.32

Robinhood xStock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Robinhood xStock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Robinhood xStock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Robinhood xStock

วันนี้ Robinhood xStock (HOODX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HOODX เป็นUSD คือ 147.06 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HOODX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HOODX เป็น USD คือ $ 147.06 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Robinhood xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HOODX คือ $ 4.56M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HOODX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HOODX คือ 31.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HOODX คือเท่าใด?
HOODX ถึงราคา ATH ที่ 153.08036045849482 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HOODX คือเท่าไร?
HOODX ถึงราคา ATL ที่ 91.00407335090168 USD
ปริมาณการเทรดของ HOODX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HOODX คือ $ 55.49K USD
ปีนี้ HOODX จะสูงขึ้นอีกไหม?
HOODX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HOODX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:50:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Robinhood xStock (HOODX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

1 HOODX = 147.06 USD

เทรด HOODX

HOODX/USDT
$147.06
$147.06
+0.31%

