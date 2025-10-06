ราคาปัจจุบัน DOWGE วันนี้ คือ 0.012361 USD ติดตามการอัปเดตราคา DJI6930 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DJI6930 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DOWGE วันนี้ คือ 0.012361 USD ติดตามการอัปเดตราคา DJI6930 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DJI6930 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

DOWGE โลโก้

ราคา DOWGE(DJI6930)

ราคาปัจจุบัน 1 DJI6930 เป็น USD

-0.04%1D
DOWGE (DJI6930) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:40:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DOWGE (DJI6930) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.32%

-0.04%

-11.36%

-11.36%

ราคาเรียลไทม์ DOWGE (DJI6930) คือ $ 0.012361 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDJI6930 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01235 และราคาสูงสุด $ 0.013803 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DJI6930 คือ $ 0.08693921033884658 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000062434482660359

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DJI6930 มีการเปลี่ยนแปลง -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.36% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DOWGE (DJI6930) ข้อมูลการตลาด

No.1067

100.00%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DOWGE คือ $ 12.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 62.20K อุปทานหมุนเวียนของ DJI6930 คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999978625 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.36M

ประวัติราคา DOWGE (DJI6930) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DOWGE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00000494-0.04%
30 วัน$ +0.000199+1.63%
60 วัน$ +0.000991+8.71%
90 วัน$ -0.032249-72.30%
การเปลี่ยนแปลงราคา DOWGE ในวันนี้

วันนี้ DJI6930 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000494 (-0.04%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา DOWGE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.000199 (+1.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา DOWGE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DJI6930 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000991 (+8.71%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา DOWGE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.032249 (-72.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา DOWGE (DJI6930) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา DOWGEทันที

อะไรคือ DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | พลิกโฉมดัชนีดาว โดดเข้าสู่ยุคของ Dowge — ดัชนีของประชาชน

DOWGE มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน DOWGE ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบDJI6930ความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ DOWGE บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ DOWGE ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา DOWGE (USD)

DOWGE (DJI6930) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DOWGE (DJI6930) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DOWGE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DOWGE ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ DOWGE (DJI6930)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DOWGE (DJI6930) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DJI6930โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ DOWGE (DJI6930)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ DOWGEใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ DOWGE บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

DJI6930 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

DOWGE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DOWGE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ DOWGE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DOWGE

วันนี้ DOWGE (DJI6930) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DJI6930 เป็นUSD คือ 0.012361 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DJI6930 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DJI6930 เป็น USD คือ $ 0.012361 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DOWGE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DJI6930 คือ $ 12.36M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DJI6930 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DJI6930 คือ 999.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DJI6930 คือเท่าใด?
DJI6930 ถึงราคา ATH ที่ 0.08693921033884658 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DJI6930 คือเท่าไร?
DJI6930 ถึงราคา ATL ที่ 0.000062434482660359 USD
ปริมาณการเทรดของ DJI6930 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DJI6930 คือ $ 62.20K USD
ปีนี้ DJI6930 จะสูงขึ้นอีกไหม?
DJI6930 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DJI6930 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:40:17 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

