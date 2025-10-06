ราคาปัจจุบัน Recall วันนี้ คือ 0.4285 USD ติดตามการอัปเดตราคา RECALL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RECALL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Recall วันนี้ คือ 0.4285 USD ติดตามการอัปเดตราคา RECALL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RECALL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Recall โลโก้

ราคา Recall(RECALL)

ราคาปัจจุบัน 1 RECALL เป็น USD

-6.37%1D
USD
Recall (RECALL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:29:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Recall (RECALL) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Recall (RECALL) คือ $ 0.4285 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRECALL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.4232 และราคาสูงสุด $ 0.5325 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RECALL คือ $ 0.8448301237691339 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.2689544073225574

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RECALL มีการเปลี่ยนแปลง +0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +14.11% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Recall (RECALL) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Recall คือ $ 86.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.70M อุปทานหมุนเวียนของ RECALL คือ 201.07M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 428.50M

ประวัติราคา Recall (RECALL) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Recall ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.029152-6.37%
30 วัน$ +0.2785+185.66%
60 วัน$ +0.2785+185.66%
90 วัน$ +0.2785+185.66%
การเปลี่ยนแปลงราคา Recall ในวันนี้

วันนี้ RECALL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.029152 (-6.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Recall ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.2785 (+185.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Recall ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RECALL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.2785 (+185.66%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Recall ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.2785 (+185.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Recall (RECALL) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Recallทันที

อะไรคือ Recall (RECALL)

Recall เป็นเลเยอร์ชื่อเสียงและการค้นหาแบบกระจายศูนย์สำหรับเศรษฐกิจของ AI Agent ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำคัญในด้านการจัดอันดับและการประสานงานของ AI Agent อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีแอปพลิเคชันและสมาร์ตคอนแทรกต์ที่สร้างบนเครือข่าย Base (พร้อมความสามารถในการทำงานข้ามเชนผ่าน Axelar) Recall จะจัดเก็บข้อมูลเทเลเมทรีของ Agent ที่ตรวจสอบได้ เพื่อรับรองการประสานงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ใน Web3 และระดับองค์กร

Recall มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Recall ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบRECALLความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Recall บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Recall ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Recall (USD)

Recall (RECALL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Recall (RECALL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Recall

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Recall ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Recall (RECALL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Recall (RECALL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RECALLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Recall (RECALL)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Recallใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Recall บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

RECALL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Recall ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Recall ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Recall อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Recall

วันนี้ Recall (RECALL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RECALL เป็นUSD คือ 0.4285 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RECALL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RECALL เป็น USD คือ $ 0.4285 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Recall คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RECALL คือ $ 86.16M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RECALL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RECALL คือ 201.07M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RECALL คือเท่าใด?
RECALL ถึงราคา ATH ที่ 0.8448301237691339 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RECALL คือเท่าไร?
RECALL ถึงราคา ATL ที่ 0.2689544073225574 USD
ปริมาณการเทรดของ RECALL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RECALL คือ $ 1.70M USD
ปีนี้ RECALL จะสูงขึ้นอีกไหม?
RECALL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RECALL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:29:48 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

