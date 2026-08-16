ราคา OP(OP)
ราคาปัจจุบัน OP (OP) วันนี้ ฿ 0.08487, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OP เป็น THB คือ ฿ 0.08487 ต่อ OP.
OP มีอันดับที่ #123 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 182.68M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.15B OP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OP เทรดระหว่าง ฿ 0.0847 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08621 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 159.42052281921182856 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.918936220204811003
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OP เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 34.12K.
No.123
50.11%
0.01%
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OP คือ ฿ 182.68M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 34.12K อุปทานหมุนเวียนของ OP คือ 2.15B โดยมีอุปทานรวมที่ 4294967296 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 364.51M
-0.06%
-1.47%
-4.14%
-4.14%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OP ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0416074
|-1.47%
|30 วัน
|฿ -0.01092
|-11.40%
|60 วัน
|฿ -0.02444
|-22.36%
|90 วัน
|฿ -0.04043
|-32.27%
วันนี้ OP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0416074 (-1.47%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01092 (-11.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02444 (-22.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.04043 (-32.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด OP ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OP: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
OP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.08497 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.0853 ราคาได้เบี่ยงเบนออกจากแนวรับสำคัญที่ระดับ 0.086 และบริเวณแนวต้านเหนือระดับนี้ ทำให้เกิดโครงสร้างการปรับฐานในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ทุกเส้นเรียงตัวในแนวซื้อ แต่กลับแสดงสัญญาณความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับสถานะปัจจุบันที่ราคาต่ำกว่าจุดศูนย์กลางสำคัญ ความไม่สอดคล้องของตัวชี้วัดเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ตรงกันระหว่างแนวโน้มระยะสั้นและโครงสร้างระยะกลาง-ยาว MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์แบบขาย บ่งชี้ถึงแรงขายนำหน้าในตลาด RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วนค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป แถบ Bollinger Bands ที่เปิดกว้างสะท้อนถึงความผันผวนที่ทรงตัว โดยมีการแบ่งชั้นของตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทำให้ฝ่ายซื้อขาดแรงผลักดันในระยะสั้น และตลาดอยู่ในช่วงรอคอยการเปลี่ยนแปลงพลังงานทางตลาด ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.0853 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.6% ขณะที่แนวต้านแรกอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.0857 ห่างจากปัจจุบันราว 0.9% สำหรับระดับสำคัญในระยะไกล ได้แก่ จุดศูนย์กลาง 0.0860 และแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.0864 ด้านล่าง ควรเฝ้าระวังระดับแนวรับเดิมที่เคยรองรับราคาไว้ หากราคาไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเหนือระดับ 0.0853 ได้ ก็อาจทำให้แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบของการแกว่งตัวในกรอบขาลงต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ OP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OP ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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