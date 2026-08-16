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ราคาปัจจุบัน OP วันนี้ คือ 0.08487 THB มูลค่าตลาด OP เท่ากับ 182,684,346.17517 THB ติดตามการอัปเดตราคา OP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OP วันนี้ คือ 0.08487 THB มูลค่าตลาด OP เท่ากับ 182,684,346.17517 THB ติดตามการอัปเดตราคา OP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OP

ข้อมูลราคา OP

OP คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OP

โทเคโนมิกส์ OP

การคาดการณ์ราคา OP

ประวัติ OP

OP คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง OPเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา OP(OP)

ราคาปัจจุบัน 1 OP เป็น THB

฿2.7888282
฿2.7888282฿2.7888282
-1.47%1D
THB
OP (OP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:08:42 (UTC+8)

ราคา OP วันนี้

ราคาปัจจุบัน OP (OP) วันนี้ ฿ 0.08487, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OP เป็น THB คือ ฿ 0.08487 ต่อ OP.

OP มีอันดับที่ #123 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 182.68M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.15B OP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OP เทรดระหว่าง ฿ 0.0847 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08621 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 159.42052281921182856 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.918936220204811003

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OP เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 34.12K.

OP (OP) ข้อมูลการตลาด

No.123

฿ 182.68M
฿ 182.68M฿ 182.68M

฿ 34.12K
฿ 34.12K฿ 34.12K

฿ 364.51M
฿ 364.51M฿ 364.51M

2.15B
2.15B 2.15B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

50.11%

0.01%

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OP คือ ฿ 182.68M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 34.12K อุปทานหมุนเวียนของ OP คือ 2.15B โดยมีอุปทานรวมที่ 4294967296 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 364.51M

ประวัติราคา OP THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0847
฿ 0.0847฿ 0.0847
ต่ำสุด 24h
฿ 0.08621
฿ 0.08621฿ 0.08621
สูงสุด 24h

฿ 0.0847
฿ 0.0847฿ 0.0847

฿ 0.08621
฿ 0.08621฿ 0.08621

฿ 159.42052281921182856
฿ 159.42052281921182856฿ 159.42052281921182856

฿ 2.918936220204811003
฿ 2.918936220204811003฿ 2.918936220204811003

-0.06%

-1.47%

-4.14%

-4.14%

ประวัติราคา OP (OP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OP ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0416074-1.47%
30 วัน฿ -0.01092-11.40%
60 วัน฿ -0.02444-22.36%
90 วัน฿ -0.04043-32.27%
การเปลี่ยนแปลงราคา OP ในวันนี้

วันนี้ OP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0416074 (-1.47%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา OP ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01092 (-11.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา OP ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02444 (-22.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา OP ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.04043 (-32.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา OP (OP) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ OP

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด OP ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด OP วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OP: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

OP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.08497 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.0853 ราคาได้เบี่ยงเบนออกจากแนวรับสำคัญที่ระดับ 0.086 และบริเวณแนวต้านเหนือระดับนี้ ทำให้เกิดโครงสร้างการปรับฐานในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ทุกเส้นเรียงตัวในแนวซื้อ แต่กลับแสดงสัญญาณความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับสถานะปัจจุบันที่ราคาต่ำกว่าจุดศูนย์กลางสำคัญ ความไม่สอดคล้องของตัวชี้วัดเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ตรงกันระหว่างแนวโน้มระยะสั้นและโครงสร้างระยะกลาง-ยาว MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์แบบขาย บ่งชี้ถึงแรงขายนำหน้าในตลาด RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วนค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป แถบ Bollinger Bands ที่เปิดกว้างสะท้อนถึงความผันผวนที่ทรงตัว โดยมีการแบ่งชั้นของตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทำให้ฝ่ายซื้อขาดแรงผลักดันในระยะสั้น และตลาดอยู่ในช่วงรอคอยการเปลี่ยนแปลงพลังงานทางตลาด ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.0853 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.6% ขณะที่แนวต้านแรกอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.0857 ห่างจากปัจจุบันราว 0.9% สำหรับระดับสำคัญในระยะไกล ได้แก่ จุดศูนย์กลาง 0.0860 และแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.0864 ด้านล่าง ควรเฝ้าระวังระดับแนวรับเดิมที่เคยรองรับราคาไว้ หากราคาไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเหนือระดับ 0.0853 ได้ ก็อาจทำให้แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบของการแกว่งตัวในกรอบขาลงต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ OP?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น OP:

1. การยอมรับของเครือข่าย: การใช้งานโซลูชันการปรับขนาดระดับ 2 ของ Optimism ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการโทเค็น OP เพิ่มสูงขึ้น

2. การเติบโตของระบบนิเวศ Ethereum: เมื่อ Optimism ขยายขอบเขตของ Ethereum การขยายตัวของเครือข่าย ETH ส่งผลเชิงบวกต่อ OP

3. กิจกรรม DeFi: โปรโตคอล DeFi และ TVL ที่สูงขึ้นบน Optimism ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น

4. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น: สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในกระบวนการกำกับดูแลและการชำระค่าธรรมเนียม สร้างมูลค่าที่แท้จริงให้กับโทเค็น

5. ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลต่อการกำหนดราคา

6. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโซลูชัน Layer 2 อื่น ๆ เช่น Arbitrum และ Polygon

7. ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา: การอัปเกรดทางเทคนิค ความร่วมมือพันธมิตร และการบรรลุเป้าหมายตามโรดแมป

8. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อเครือข่าย Layer 2 และ DeFi

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ OP วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา OP ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตโฟลิโอ การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขายให้ได้กำไร ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในพอร์ตและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา OP

การคาดการณ์ราคา OP (OP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OP (OP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OP จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OP

วิธีการซื้อและลงทุน OP ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย OP หรือยัง? การซื้อ OP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ OP ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ OP (OP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว OP จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ OP (OP)

คุณสามารถทำอะไรกับ OP ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ OP ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ OP (OP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ OP (OP)

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

OP ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OP ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ OP อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemGovernanceLayer 2 (L2)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OP

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:08:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OP (OP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OP

OP USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ OP โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส OP USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด OP (OP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน OP ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OP/USDT
฿2.7888282
฿2.7888282฿2.7888282
-1.44%
400.85K (USDT)
OP/USDC
฿2.789814
฿2.789814฿2.789814
-1.24%
303.09K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 OP = 2.7888282 THB