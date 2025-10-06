ราคาปัจจุบัน Tesla วันนี้ คือ 465.15 USD ติดตามการอัปเดตราคา TSLAON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TSLAON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Tesla วันนี้ คือ 465.15 USD ติดตามการอัปเดตราคา TSLAON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TSLAON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Tesla โลโก้

ราคา Tesla(TSLAON)

ราคาปัจจุบัน 1 TSLAON เป็น USD

$465.13
$465.13$465.13
-0.15%1D
USD
Tesla (TSLAON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:20:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tesla (TSLAON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 447.25
$ 447.25$ 447.25
ต่ำสุด 24h
$ 466.14
$ 466.14$ 466.14
สูงสุด 24h

$ 447.25
$ 447.25$ 447.25

$ 466.14
$ 466.14$ 466.14

$ 473.8661895239948
$ 473.8661895239948$ 473.8661895239948

$ 329.3669085162907
$ 329.3669085162907$ 329.3669085162907

+0.68%

-0.15%

+3.83%

+3.83%

ราคาเรียลไทม์ Tesla (TSLAON) คือ $ 465.15 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTSLAON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 447.25 และราคาสูงสุด $ 466.14 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TSLAON คือ $ 473.8661895239948 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 329.3669085162907

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TSLAON มีการเปลี่ยนแปลง +0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tesla (TSLAON) ข้อมูลการตลาด

No.1490

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

$ 55.45K
$ 55.45K$ 55.45K

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

10.00K
10.00K 10.00K

9,997.2666868
9,997.2666868 9,997.2666868

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tesla คือ $ 4.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.45K อุปทานหมุนเวียนของ TSLAON คือ 10.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 9997.2666868 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.65M

ประวัติราคา Tesla (TSLAON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tesla ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.6987-0.15%
30 วัน$ +35.48+8.25%
60 วัน$ +185.15+66.12%
90 วัน$ +185.15+66.12%
การเปลี่ยนแปลงราคา Tesla ในวันนี้

วันนี้ TSLAON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.6987 (-0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Tesla ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +35.48 (+8.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Tesla ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TSLAON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +185.15 (+66.12%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Tesla ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +185.15 (+66.12%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Tesla (TSLAON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Teslaทันที

อะไรคือ Tesla (TSLAON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Tesla มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Tesla ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTSLAONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Tesla บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Tesla ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Tesla (USD)

Tesla (TSLAON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tesla (TSLAON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tesla

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tesla ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Tesla (TSLAON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tesla (TSLAON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TSLAONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Tesla (TSLAON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Teslaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Tesla บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TSLAON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Tesla(TSLAON) เป็น VND
12,240,422.25
1 Tesla(TSLAON) เป็น AUD
A$702.3765
1 Tesla(TSLAON) เป็น GBP
348.8625
1 Tesla(TSLAON) เป็น EUR
395.3775
1 Tesla(TSLAON) เป็น USD
$465.15
1 Tesla(TSLAON) เป็น MYR
RM1,948.9785
1 Tesla(TSLAON) เป็น TRY
19,517.694
1 Tesla(TSLAON) เป็น JPY
¥70,702.8
1 Tesla(TSLAON) เป็น ARS
ARS$685,049.6625
1 Tesla(TSLAON) เป็น RUB
36,863.1375
1 Tesla(TSLAON) เป็น INR
41,035.533
1 Tesla(TSLAON) เป็น IDR
Rp7,752,496.899
1 Tesla(TSLAON) เป็น PHP
27,513.6225
1 Tesla(TSLAON) เป็น EGP
￡E.22,034.1555
1 Tesla(TSLAON) เป็น BRL
R$2,493.204
1 Tesla(TSLAON) เป็น CAD
C$646.5585
1 Tesla(TSLAON) เป็น BDT
56,925.057
1 Tesla(TSLAON) เป็น NGN
677,072.34
1 Tesla(TSLAON) เป็น COP
$1,789,036.6725
1 Tesla(TSLAON) เป็น ZAR
R.7,981.974
1 Tesla(TSLAON) เป็น UAH
19,578.1635
1 Tesla(TSLAON) เป็น TZS
T.Sh.1,142,873.55
1 Tesla(TSLAON) เป็น VES
Bs99,076.95
1 Tesla(TSLAON) เป็น CLP
$437,241
1 Tesla(TSLAON) เป็น PKR
Rs131,804.904
1 Tesla(TSLAON) เป็น KZT
250,213.488
1 Tesla(TSLAON) เป็น THB
฿15,028.9965
1 Tesla(TSLAON) เป็น TWD
NT$14,224.287
1 Tesla(TSLAON) เป็น AED
د.إ1,707.1005
1 Tesla(TSLAON) เป็น CHF
Fr367.4685
1 Tesla(TSLAON) เป็น HKD
HK$3,609.564
1 Tesla(TSLAON) เป็น AMD
֏178,078.026
1 Tesla(TSLAON) เป็น MAD
.د.م4,293.3345
1 Tesla(TSLAON) เป็น MXN
$8,558.76
1 Tesla(TSLAON) เป็น SAR
ريال1,744.3125
1 Tesla(TSLAON) เป็น ETB
Br70,530.6945
1 Tesla(TSLAON) เป็น KES
KSh60,069.471
1 Tesla(TSLAON) เป็น JOD
د.أ329.79135
1 Tesla(TSLAON) เป็น PLN
1,683.843
1 Tesla(TSLAON) เป็น RON
лв2,028.054
1 Tesla(TSLAON) เป็น SEK
kr4,349.1525
1 Tesla(TSLAON) เป็น BGN
лв776.8005
1 Tesla(TSLAON) เป็น HUF
Ft154,839.132
1 Tesla(TSLAON) เป็น CZK
9,707.6805
1 Tesla(TSLAON) เป็น KWD
د.ك142.3359
1 Tesla(TSLAON) เป็น ILS
1,511.7375
1 Tesla(TSLAON) เป็น BOB
Bs3,214.1865
1 Tesla(TSLAON) เป็น AZN
790.755
1 Tesla(TSLAON) เป็น TJS
SM4,297.986
1 Tesla(TSLAON) เป็น GEL
1,265.208
1 Tesla(TSLAON) เป็น AOA
Kz424,016.7855
1 Tesla(TSLAON) เป็น BHD
.د.ب174.8964
1 Tesla(TSLAON) เป็น BMD
$465.15
1 Tesla(TSLAON) เป็น DKK
kr2,976.96
1 Tesla(TSLAON) เป็น HNL
L12,247.3995
1 Tesla(TSLAON) เป็น MUR
21,085.2495
1 Tesla(TSLAON) เป็น NAD
$8,033.1405
1 Tesla(TSLAON) เป็น NOK
kr4,632.894
1 Tesla(TSLAON) เป็น NZD
$804.7095
1 Tesla(TSLAON) เป็น PAB
B/.465.15
1 Tesla(TSLAON) เป็น PGK
K1,958.2815
1 Tesla(TSLAON) เป็น QAR
ر.ق1,693.146
1 Tesla(TSLAON) เป็น RSD
дин.46,770.8325
1 Tesla(TSLAON) เป็น UZS
soʻm5,672,560.068
1 Tesla(TSLAON) เป็น ALL
L38,626.056
1 Tesla(TSLAON) เป็น ANG
ƒ832.6185
1 Tesla(TSLAON) เป็น AWG
ƒ837.27
1 Tesla(TSLAON) เป็น BBD
$930.3
1 Tesla(TSLAON) เป็น BAM
KM776.8005
1 Tesla(TSLAON) เป็น BIF
Fr1,371,727.35
1 Tesla(TSLAON) เป็น BND
$600.0435
1 Tesla(TSLAON) เป็น BSD
$465.15
1 Tesla(TSLAON) เป็น JMD
$74,624.0145
1 Tesla(TSLAON) เป็น KHR
1,875,601.0875
1 Tesla(TSLAON) เป็น KMF
Fr196,758.45
1 Tesla(TSLAON) เป็น LAK
10,111,956.3195
1 Tesla(TSLAON) เป็น LKR
රු141,638.175
1 Tesla(TSLAON) เป็น MDL
L7,861.035
1 Tesla(TSLAON) เป็น MGA
Ar2,076,559.842
1 Tesla(TSLAON) เป็น MOP
P3,721.2
1 Tesla(TSLAON) เป็น MVR
7,116.795
1 Tesla(TSLAON) เป็น MWK
MK807,551.5665
1 Tesla(TSLAON) เป็น MZN
MT29,727.7365
1 Tesla(TSLAON) เป็น NPR
रु65,697.786
1 Tesla(TSLAON) เป็น PYG
3,298,843.8
1 Tesla(TSLAON) เป็น RWF
Fr675,862.95
1 Tesla(TSLAON) เป็น SBD
$3,828.1845
1 Tesla(TSLAON) เป็น SCR
6,358.6005
1 Tesla(TSLAON) เป็น SRD
$18,392.031
1 Tesla(TSLAON) เป็น SVC
$4,070.0625
1 Tesla(TSLAON) เป็น SZL
L8,028.489
1 Tesla(TSLAON) เป็น TMT
m1,632.6765
1 Tesla(TSLAON) เป็น TND
د.ت1,365.21525
1 Tesla(TSLAON) เป็น TTD
$3,158.3685
1 Tesla(TSLAON) เป็น UGX
Sh1,620,582.6
1 Tesla(TSLAON) เป็น XAF
Fr261,414.3
1 Tesla(TSLAON) เป็น XCD
$1,255.905
1 Tesla(TSLAON) เป็น XOF
Fr261,414.3
1 Tesla(TSLAON) เป็น XPF
Fr47,445.3
1 Tesla(TSLAON) เป็น BWP
P6,614.433
1 Tesla(TSLAON) เป็น BZD
$934.9515
1 Tesla(TSLAON) เป็น CVE
$44,021.796
1 Tesla(TSLAON) เป็น DJF
Fr82,796.7
1 Tesla(TSLAON) เป็น DOP
$29,783.5545
1 Tesla(TSLAON) เป็น DZD
د.ج60,422.985
1 Tesla(TSLAON) เป็น FJD
$1,051.239
1 Tesla(TSLAON) เป็น GNF
Fr4,044,479.25
1 Tesla(TSLAON) เป็น GTQ
Q3,563.049
1 Tesla(TSLAON) เป็น GYD
$97,393.107
1 Tesla(TSLAON) เป็น ISK
kr57,213.45

Tesla ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tesla ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Tesla อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tesla

วันนี้ Tesla (TSLAON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TSLAON เป็นUSD คือ 465.15 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TSLAON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TSLAON เป็น USD คือ $ 465.15 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tesla คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TSLAON คือ $ 4.65M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TSLAON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TSLAON คือ 10.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TSLAON คือเท่าใด?
TSLAON ถึงราคา ATH ที่ 473.8661895239948 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TSLAON คือเท่าไร?
TSLAON ถึงราคา ATL ที่ 329.3669085162907 USD
ปริมาณการเทรดของ TSLAON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TSLAON คือ $ 55.45K USD
ปีนี้ TSLAON จะสูงขึ้นอีกไหม?
TSLAON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TSLAON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:20:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tesla (TSLAON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

