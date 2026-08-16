ราคา Stargate Finance(STG)
ราคาปัจจุบัน Stargate Finance (STG) วันนี้ ฿ 0.1431, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STG เป็น THB คือ ฿ 0.1431 ต่อ STG.
Stargate Finance มีอันดับที่ #147 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 94.58M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 660.95M STG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STG เทรดระหว่าง ฿ 0.1421 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1465 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 140.42442216901917082 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.3313002618996779316
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STG เคลื่อนไหว -0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.81K.
No.147
66.09%
0.01%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stargate Finance คือ ฿ 94.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.81K อุปทานหมุนเวียนของ STG คือ 660.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 143.10M
-0.14%
+0.35%
+6.23%
+6.23%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.016361
|+0.35%
|30 วัน
|฿ +0.0006
|+0.42%
|60 วัน
|฿ -0.0978
|-40.60%
|90 วัน
|฿ -0.045
|-23.93%
วันนี้ STG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.016361 (+0.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0006 (+0.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0978 (-40.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.045 (-23.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Stargate Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STG: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
STG_USDT อยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวที่แคบภายในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับ 0.1438 ถึง 0.1445 ซึ่งเป็นโซนกลางของตลาด ราคาเคลื่อนไหวใกล้กับจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.1438 และเผชิญแรงต้านจากโซนกลางที่ระดับ 0.1445 อย่างใกล้ชิด โครงสร้างปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงภาวะสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยยังไม่มีสัญญาณการทะลุแนวโน้มหรือการหลุดลงจากระดับสำคัญแต่อย่างใด MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อในระยะสั้นกำลังสะสมเพิ่มขึ้น ส่วนระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงให้สัญญาณซื้อในระดับกลางและระยะยาว แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในระยะกลางและระยะยาวยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสถานะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลง และตลาดอยู่ในช่วงเงียบสงบก่อนการเลือกทิศทาง ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวรับ S2 ที่ระดับ 0.1428 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.7% ส่วนแนวต้านแรก R1 อยู่ที่ระดับ 0.1455 ห่างจากปัจจุบันราว 1.2% สำหรับระดับแนวต้านระยะไกล ได้แก่ R2 ที่ระดับ 0.1462 หากราคาสามารถยืนเหนือโซนกลาง 0.1445 ได้อย่างมั่นคง จะเข้าทดสอบโซน R1 แต่หากหลุดพื้นที่ 0.1428 ก็อาจปรับตัวลงไปหาแนวรับในระดับลึกกว่าเพื่อรอการฟื้นตัวต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Stargate Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Stargate Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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