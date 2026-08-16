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ราคาปัจจุบัน Stargate Finance วันนี้ คือ 0.1431 THB มูลค่าตลาด STG เท่ากับ 94,582,141.1901 THB ติดตามการอัปเดตราคา STG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stargate Finance วันนี้ คือ 0.1431 THB มูลค่าตลาด STG เท่ากับ 94,582,141.1901 THB ติดตามการอัปเดตราคา STG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STG

ข้อมูลราคา STG

STG คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ STG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STG

โทเคโนมิกส์ STG

การคาดการณ์ราคา STG

ประวัติ STG

STG คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง STGเป็นสกุลเงินเฟียต

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Stargate Finance โลโก้

ราคา Stargate Finance(STG)

ราคาปัจจุบัน 1 STG เป็น THB

฿4.690818
฿4.690818฿4.690818
+0.35%1D
THB
Stargate Finance (STG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:59:33 (UTC+8)

ราคา Stargate Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stargate Finance (STG) วันนี้ ฿ 0.1431, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STG เป็น THB คือ ฿ 0.1431 ต่อ STG.

Stargate Finance มีอันดับที่ #147 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 94.58M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 660.95M STG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STG เทรดระหว่าง ฿ 0.1421 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1465 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 140.42442216901917082 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.3313002618996779316

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STG เคลื่อนไหว -0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.81K.

Stargate Finance (STG) ข้อมูลการตลาด

No.147

฿ 94.58M
฿ 94.58M฿ 94.58M

฿ 54.81K
฿ 54.81K฿ 54.81K

฿ 143.10M
฿ 143.10M฿ 143.10M

660.95M
660.95M 660.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

66.09%

0.01%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stargate Finance คือ ฿ 94.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.81K อุปทานหมุนเวียนของ STG คือ 660.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 143.10M

ประวัติราคา Stargate Finance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1421
฿ 0.1421฿ 0.1421
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1465
฿ 0.1465฿ 0.1465
สูงสุด 24h

฿ 0.1421
฿ 0.1421฿ 0.1421

฿ 0.1465
฿ 0.1465฿ 0.1465

฿ 140.42442216901917082
฿ 140.42442216901917082฿ 140.42442216901917082

฿ 3.3313002618996779316
฿ 3.3313002618996779316฿ 3.3313002618996779316

-0.14%

+0.35%

+6.23%

+6.23%

ประวัติราคา Stargate Finance (STG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.016361+0.35%
30 วัน฿ +0.0006+0.42%
60 วัน฿ -0.0978-40.60%
90 วัน฿ -0.045-23.93%
การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Finance ในวันนี้

วันนี้ STG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.016361 (+0.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0006 (+0.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0978 (-40.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.045 (-23.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Stargate Finance (STG) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Stargate Finance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Stargate Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Stargate Finance วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STG: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

STG_USDT อยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวที่แคบภายในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับ 0.1438 ถึง 0.1445 ซึ่งเป็นโซนกลางของตลาด ราคาเคลื่อนไหวใกล้กับจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.1438 และเผชิญแรงต้านจากโซนกลางที่ระดับ 0.1445 อย่างใกล้ชิด โครงสร้างปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงภาวะสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยยังไม่มีสัญญาณการทะลุแนวโน้มหรือการหลุดลงจากระดับสำคัญแต่อย่างใด MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อในระยะสั้นกำลังสะสมเพิ่มขึ้น ส่วนระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงให้สัญญาณซื้อในระดับกลางและระยะยาว แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในระยะกลางและระยะยาวยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสถานะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลง และตลาดอยู่ในช่วงเงียบสงบก่อนการเลือกทิศทาง ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวรับ S2 ที่ระดับ 0.1428 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.7% ส่วนแนวต้านแรก R1 อยู่ที่ระดับ 0.1455 ห่างจากปัจจุบันราว 1.2% สำหรับระดับแนวต้านระยะไกล ได้แก่ R2 ที่ระดับ 0.1462 หากราคาสามารถยืนเหนือโซนกลาง 0.1445 ได้อย่างมั่นคง จะเข้าทดสอบโซน R1 แต่หากหลุดพื้นที่ 0.1428 ก็อาจปรับตัวลงไปหาแนวรับในระดับลึกกว่าเพื่อรอการฟื้นตัวต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Stargate Finance?

ราคาโทเค็น STG ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการดังนี้:

1. มูลค่ารวมที่ล็อกไว้ (TVL) – การฝากเงินที่มีสภาพคล่องสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและความต้องการ
2. ปริมาณการทำธุรกรรมผ่านสะพานเชื่อมข้ามบล็อกเชน – การทำธุรกรรมที่มากขึ้นจะสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือโทเค็น
3. ความเชื่อมั่นในตลาด DeFi – แนวโน้มโดยรวมของระบบการเงินแบบกระจายศูนย์มีผลต่อการนำไปใช้งาน
4. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน – สิทธิในการกำกับดูแลและแรงจูงใจในการทำ Yield Farming
5. การแข่งขันจากโปรโตคอลสะพานเชื่อมอื่น ๆ – ส่วนแบ่งการตลาดมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่า
6. การพัฒนาทางเทคนิคและความร่วมมือ – การอัปเกรดและผสานรวมโปรโตคอล
7. บรรยากาศด้านกฎระเบียบสำหรับ DeFi – การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
8. สภาพตลาดคริปโตโดยรวม – การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเอธีเรียมส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Stargate Finance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Stargate Finance (STG) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย ด้วยความที่ STG เป็นโทเค็นโปรโตคอล DeFi ที่ช่วยให้สามารถโอนสภาพคล่องข้ามเชนได้ การติดตามราคาจึงช่วยให้นักลงทุนประเมินความรู้สึกของตลาด วิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุน และค้นหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในระบบนิเวศข้ามเชนที่กำลังพัฒนาอยู่

การคาดการณ์ราคา Stargate Finance

การคาดการณ์ราคา Stargate Finance (STG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stargate Finance (STG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stargate Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stargate Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stargate Finance

วิธีการซื้อและลงทุน Stargate Finance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Stargate Finance หรือยัง? การซื้อ STG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Stargate Finance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Stargate Finance (STG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Stargate Finance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Stargate Finance (STG)

คุณสามารถทำอะไรกับ Stargate Finance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Stargate Finance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Stargate Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Stargate Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stargate Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:59:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stargate Finance (STG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stargate Finance

STG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Stargate Finance (STG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Stargate Finance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STG/USDT
฿4.690818
฿4.690818฿4.690818
+0.42%
381.24K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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STG
THB
THB

1 STG = 4.690818 THB