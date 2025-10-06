ราคาปัจจุบัน OpenxAI Network วันนี้ คือ 0.3939 USD ติดตามการอัปเดตราคา OPENX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OPENX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน OpenxAI Network วันนี้ คือ 0.3939 USD ติดตามการอัปเดตราคา OPENX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OPENX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา OpenxAI Network(OPENX)

$0.3947
-2.73%1D
OpenxAI Network (OPENX) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา OpenxAI Network (OPENX) (USD)

ราคาเรียลไทม์ OpenxAI Network (OPENX) คือ $ 0.3939 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOPENX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.3543 และราคาสูงสุด $ 0.4385 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OPENX คือ $ 2.0299262343053925 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0939673303769838

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OPENX มีการเปลี่ยนแปลง -6.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.73% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +32.22% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

OpenxAI Network (OPENX) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OpenxAI Network คือ $ 3.94M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 103.86K อุปทานหมุนเวียนของ OPENX คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 39.39M

ประวัติราคา OpenxAI Network (OPENX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OpenxAI Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา OpenxAI Network (OPENX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา OpenxAI Networkทันที

อะไรคือ OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI คือโปรโตคอล AI แบบ P2P ที่ไร้การควบคุมจากศูนย์กลาง สิ่งที่ Bitcoin ทำกับระบบการเงิน OpenxAI กำลังทำกับระบบปัญญาประดิษฐ์

OpenxAI Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน OpenxAI Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบOPENXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ OpenxAI Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ OpenxAI Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา OpenxAI Network (USD)

OpenxAI Network (OPENX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ OpenxAI Network (OPENX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ OpenxAI Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา OpenxAI Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ OpenxAI Network (OPENX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OpenxAI Network (OPENX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OPENXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ OpenxAI Network (OPENX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ OpenxAI Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ OpenxAI Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

OPENX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

