ราคา Asteroid(ASTEROID1)
ราคาปัจจุบัน Asteroid (ASTEROID1) วันนี้ ฿ 0.001895, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ASTEROID1 เป็น THB คือ ฿ 0.001895 ต่อ ASTEROID1.
Asteroid มีอันดับที่ #1369 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.90M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B ASTEROID1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ASTEROID1 เทรดระหว่าง ฿ 0.001849 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002046 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5729766121302293928 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000899137923565904
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ASTEROID1 เคลื่อนไหว -6.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +25.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.48K.
No.1369
100.00%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Asteroid คือ ฿ 1.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.48K อุปทานหมุนเวียนของ ASTEROID1 คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.90M
-6.38%
+2.15%
+25.57%
+25.57%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00130743
|+2.15%
|30 วัน
|฿ +0.000786
|+70.87%
|60 วัน
|฿ -0.001982
|-51.13%
|90 วัน
|฿ -0.003127
|-62.27%
วันนี้ ASTEROID1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00130743 (+2.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000786 (+70.87%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ASTEROID1 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001982 (-51.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.003127 (-62.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Asteroid ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ASTEROID1: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
**โครงสร้างตลาด** ASTEROID1_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.003565 USDT ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่บริเวณศูนย์กลางของช่วงราคา โดยกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ตั้งแต่ระดับ 5 ถึง 6 มีสัดส่วนการซื้อเป็นหลัก และกลุ่ม EMA ที่ระดับ 7 ก็แสดงสัญญาณการซื้อเป็นหลักเช่นกัน ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณขอบล่างของช่วงระหว่างศูนย์กลางและ R1 (0.003663) โดยห่างจาก S1 (0.003458) ประมาณ 3% **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD ได้ส่งสัญญาณเส้นตัดลง สะท้อนให้เห็นถึงภาวะพลังงานเคลื่อนที่ระยะสั้นที่มีการแบ่งชั้นระหว่างค่าดัชนีเร็วและช้า ส่วน RSI ยังคงอยู่ในช่วงค่ากลาง ขณะที่ข้อมูล KDJ และ StochRSI ขาดหายไป ทำให้การประเมินความสมบูรณ์ของพลังงานเคลื่อนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ส่วน BOLL Channel ยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะ รวมถึงยังไม่สามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนได้ในขณะนี้ **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน R1 อยู่ที่ 0.003663 (ห่างจากราคาปัจจุบัน +2.7%) เป็นระดับแนวต้านใกล้เคียงที่ควรเฝ้าระวัง ส่วน R2 อยู่ที่ 0.00377 (+5.7%) เป็นระดับแนวต้านระยะไกลสำหรับการพิจารณา ด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.003458 (-3.0%) เป็นแนวรับใกล้เคียง และ S2 อยู่ที่ 0.00336 (-5.7%) เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่ควรใช้เป็นแนวทางในการประเมินแนวโน้มต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Asteroid อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ASTEROID1 คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Asteroid ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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