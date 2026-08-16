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ราคาปัจจุบัน Asteroid วันนี้ คือ 0.001895 THB มูลค่าตลาด ASTEROID1 เท่ากับ 1,895,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา ASTEROID1 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Asteroid วันนี้ คือ 0.001895 THB มูลค่าตลาด ASTEROID1 เท่ากับ 1,895,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา ASTEROID1 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASTEROID1

ข้อมูลราคา ASTEROID1

ASTEROID1 คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ASTEROID1

โทเคโนมิกส์ ASTEROID1

การคาดการณ์ราคา ASTEROID1

ประวัติ ASTEROID1

ASTEROID1 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ASTEROID1เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ASTEROID1

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ราคา Asteroid(ASTEROID1)

ราคาปัจจุบัน 1 ASTEROID1 เป็น THB

฿0.0621181
฿0.0621181฿0.0621181
+2.15%1D
THB
Asteroid (ASTEROID1) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:27:38 (UTC+8)

ราคา Asteroid วันนี้

ราคาปัจจุบัน Asteroid (ASTEROID1) วันนี้ ฿ 0.001895, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ASTEROID1 เป็น THB คือ ฿ 0.001895 ต่อ ASTEROID1.

Asteroid มีอันดับที่ #1369 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.90M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B ASTEROID1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ASTEROID1 เทรดระหว่าง ฿ 0.001849 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002046 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5729766121302293928 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000899137923565904

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ASTEROID1 เคลื่อนไหว -6.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +25.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.48K.

Asteroid (ASTEROID1) ข้อมูลการตลาด

No.1369

฿ 1.90M
฿ 1.90M฿ 1.90M

฿ 59.48K
฿ 59.48K฿ 59.48K

฿ 1.90M
฿ 1.90M฿ 1.90M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Asteroid คือ ฿ 1.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.48K อุปทานหมุนเวียนของ ASTEROID1 คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.90M

ประวัติราคา Asteroid THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001849
฿ 0.001849฿ 0.001849
ต่ำสุด 24h
฿ 0.002046
฿ 0.002046฿ 0.002046
สูงสุด 24h

฿ 0.001849
฿ 0.001849฿ 0.001849

฿ 0.002046
฿ 0.002046฿ 0.002046

฿ 0.5729766121302293928
฿ 0.5729766121302293928฿ 0.5729766121302293928

฿ 0.0000899137923565904
฿ 0.0000899137923565904฿ 0.0000899137923565904

-6.38%

+2.15%

+25.57%

+25.57%

ประวัติราคา Asteroid (ASTEROID1) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00130743+2.15%
30 วัน฿ +0.000786+70.87%
60 วัน฿ -0.001982-51.13%
90 วัน฿ -0.003127-62.27%
การเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid ในวันนี้

วันนี้ ASTEROID1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00130743 (+2.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000786 (+70.87%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ASTEROID1 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001982 (-51.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.003127 (-62.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Asteroid (ASTEROID1) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Asteroid

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Asteroid ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Asteroid วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ASTEROID1: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

**โครงสร้างตลาด** ASTEROID1_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.003565 USDT ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่บริเวณศูนย์กลางของช่วงราคา โดยกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ตั้งแต่ระดับ 5 ถึง 6 มีสัดส่วนการซื้อเป็นหลัก และกลุ่ม EMA ที่ระดับ 7 ก็แสดงสัญญาณการซื้อเป็นหลักเช่นกัน ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณขอบล่างของช่วงระหว่างศูนย์กลางและ R1 (0.003663) โดยห่างจาก S1 (0.003458) ประมาณ 3% **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD ได้ส่งสัญญาณเส้นตัดลง สะท้อนให้เห็นถึงภาวะพลังงานเคลื่อนที่ระยะสั้นที่มีการแบ่งชั้นระหว่างค่าดัชนีเร็วและช้า ส่วน RSI ยังคงอยู่ในช่วงค่ากลาง ขณะที่ข้อมูล KDJ และ StochRSI ขาดหายไป ทำให้การประเมินความสมบูรณ์ของพลังงานเคลื่อนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ส่วน BOLL Channel ยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะ รวมถึงยังไม่สามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนได้ในขณะนี้ **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน R1 อยู่ที่ 0.003663 (ห่างจากราคาปัจจุบัน +2.7%) เป็นระดับแนวต้านใกล้เคียงที่ควรเฝ้าระวัง ส่วน R2 อยู่ที่ 0.00377 (+5.7%) เป็นระดับแนวต้านระยะไกลสำหรับการพิจารณา ด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.003458 (-3.0%) เป็นแนวรับใกล้เคียง และ S2 อยู่ที่ 0.00336 (-5.7%) เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่ควรใช้เป็นแนวทางในการประเมินแนวโน้มต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Asteroid

การคาดการณ์ราคา Asteroid (ASTEROID1) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ASTEROID1 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Asteroid (ASTEROID1) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Asteroid อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Asteroid จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ASTEROID1 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Asteroid

วิธีการซื้อและลงทุน Asteroid ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Asteroid หรือยัง? การซื้อ ASTEROID1 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Asteroid ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Asteroid (ASTEROID1) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Asteroid จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Asteroid (ASTEROID1)

คุณสามารถทำอะไรกับ Asteroid ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Asteroid ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Asteroid (ASTEROID1)

ASTEROID1 คือเหรียญมีม

Asteroid ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Asteroid ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Asteroid อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Asteroid

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:27:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Asteroid (ASTEROID1)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Asteroid

ASTEROID1 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ASTEROID1 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ASTEROID1 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Asteroid (ASTEROID1) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Asteroid ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ASTEROID1/USD1
฿0.06144611
฿0.06144611฿0.06144611
+0.60%
29.18M (USDT)
ASTEROID1/USDT
฿0.06234756
฿0.06234756฿0.06234756
+2.42%
30.95M (USDT)

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เครื่องคำนวณ ASTEROID1 เป็น THB

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ASTEROID1
ASTEROID1
THB
THB

1 ASTEROID1 = 0.0621181 THB